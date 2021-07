Heger: Na boj s pandémiou Slovensko minulo už takmer osem miliárd eur

Na boj s pandémiou štát minul už takmer osem miliárd eur. Na naše pomery je to závratná suma. V príhovore k sto dňom vlády to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) s tým, že vďaka tomu sme dokázali odvrátiť masové prepúšťanie ľudí, kolaps zdravotníctva a zabránilo sa aj výraznému nárastu osobných tragédií. Dokázali sa rovnako pripraviť podmienky na masívne očkovanie.

„Keď sa pozriem na náš spoločný boj s pandémiou z nadhľadu, vidím Slovensko, ktoré nie je na kolenách, ale bojuje,“ povedal s tým, že krízu sme zvládli omnoho lepšie ako v roku 2009.

Včasný zásah vlády v apríli 2020 podľa Hegera spôsobil, že výkonnosť našej ekonomiky klesla výrazne menej, ako je priemer EÚ. „Je mi ľúto každého človeka, ktorý podľahol pandémii,“ uviedol.

Ako tvrdí, jedinou účinnou zbraňou v boji s pandémiou je očkovanie. Poznamenal, že zachraňuje životy, zmierňuje následky ochorenia a chráni spoločnosť aj ekonomicky. „Ak sa nám podarí zaočkovať väčšinu obyvateľov, a tým výrazne oslabiť tretiu vlnu pandémie, ekonomika sa už tento rok vráti na predkrízovú úroveň,“ povedal.

Poukázal, že na 100 dní vo funkcii predsedu vlády si vytýčil niekoľko priorít. „Dôstojne reprezentovať Slovensko v zahraničí. Sme hrdí na naše bohaté historické dedičstvo a chceme ho ponúknuť pri zvyšovaní kvality života v Európe. Máme jasné hodnoty, ciele, sme aktívni a vystupujeme rovnako aj v zahraničí. EÚ je náš životný priestor a je skvelé, že to tak je,“ povedal.

Zároveň poukázal aj na plán obnovy, za ktorý sme dostali dobré hodnotenie Európskej komisie. „Vďaka nášmu plánu obnovy získajú hlavne obyčajní ľudia. Získajú lepšiu zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, verejnú dopravu, kvalitnejšie bývanie a zdravšie životné prostredie. Po rokoch nečinnosti nebude ľahké pretaviť tieto plány do skutočnosti,“ povedal premiér.

Heger poznamenal, že teraz sa budú robiť možno aj nepopulárne zmeny. „Keď sa nevzdáme, tá úroda bude stať za to. Kvalitné školy, mladí ľudia pripravení na pracovný trh, lepšie platená práca, dostatok zdravotného personálu, kvalitne vybavené nemocnice a s tým vyššia spokojnosť pacientov. Ale hlavne slúžiaci štát, ktorý občanom pomáha, a nie ho preháňa,“ poznamenal vo svojom príhovore. Poukázal na to, že od minuloročných volieb až do súčasnosti „prebieha jeden z najdôležitejších zápasov od Nežnej revolúcie“.

„Je to zápas s korupčnou hydrou, keď sa úplatky vo veľkom balili do alobalov alebo škatúľ od šampanského. Bolo to nehorázne a nespravodlivé, ako vyvolení bezohľadne bohatli na úkor obyčajných ľudí. S týmto musíme skoncovať, musíme nastoliť poriadok,“ povedal. Priestor podľa neho majú dostávať poctiví policajti, vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia, aby sme sa dočkali dlho očakávanej spravodlivosti.

„To, čo opozícia dnes nazýva vojnou v polícii, je v skutočnosti očista. Táto očista má politickú podporu mojej vlády,“ poznamenal. Nepochybuje, že by dokázali viac a v koalícii by bolo aj viac pokoja, keby nebola pandémia.