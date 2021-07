Psychiatrička Belanská v Ide o pravdu: Politici hazardujú s duševným zdravím ľudí, výnimkou je Čaputová

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej so Soňou Belanskou v relácii Ide o pravdu.

Dovolenkovať doma alebo vycestovať do zahraničia? „Ak boli ľudia zvyknutí oddychovať v cudzine, mali by sa zbaliť a ísť,“ povedala v relácii Ide o pravdu Soňa Belanská, psychiatrička a psychoterapeutka. Odporúčanie vysvetlila tým, že pandémia mnohým zásadne zmenila rytmus života. Pre zachovanie duševného zdravia je preto podľa nej dôležité, aby sme si do súčasnosti dokázali preniesť čo najviac zvykov a foriem správania z čias pred pandémiou. Belanská odporúča dovolenku všetkým, pretože mimoriadna situácia zaťažila psychiku ľudí.

Tým, ktorí boli „zatvorení“ doma, najviac prospeje aktívny oddych. Ľuďom, ktorí sú zamestnaní v službách či fabrikách, zase ordinuje menej pohybu.

„Majú regenerovať pokojnešie, ideálne je vo welness zariadeniach,“ odporúča psychiatrička. Pre duševné zdravie je dôležitá dĺžka dovolenky. Jeden týždeň oddychu je podľa Belanskej krátky čas, pretože: „Prvé dva dni máte v hlave bežný denný a pracovný rytmus, oddychovať začnete až na štvrtý deň.“

V relácii psychiatrička Soňa Belanská upozornila, že mnohí majú už teraz strach a paniku z tretej vlny pandémie, ktorú pripúšťajú epidemiológovia.

„Panika nikdy nepomohla. Problémy sa majú riešiť až keď nastanú, a nezaťažovať sa zbytočne dopredu,“ znie odporúčanie Belanskej. Je presvedčená, že verejnosť získala dôležitú skúsenosť s mimoriadnou situáciou, a na prípadný návrat pandémie je lepšie pripravená. Na základe skúseností potvrdila nárast pacientov s duševnými problémami, a zhoršenie liečených psychických ochorení.

Argumentuje mimoriadnou záťažovou situáciou, na ktorú nebola spoločnosť pripravená a citlivejšie osoby ju nezvládli. Prispel k tomu podľa nej aj chaos a nejasná komunikácia politikov, ktorí ľudí v náročnom období nespájali ale rozdeľovali.

Belanská verejným činiteľom vytýka, že hazardujú s duševným zdravím občanov. „Výnimkou je prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá prináša pokoj a rozvahu,“ zdôraznila.

Na margo nízkeho počtu zaočkovaných ľudí Soňa Belanská uviedla, že často rozhoduje strach z vakcíny. „Ale je to aj kríza autorít,“ upresnila.

Situáciu prirovnala k očkovaniu v minulosti, kde lekár a vedec boli vnímaní ako autority, a ľudia sa ochotne dávali očkovať.

Čo je to pandemická únava a ako proti nej bojovať? Prečo psychiatri upozorňujú na dôsledky pandémie u detí? Budeme mať pandemickú generáciu? Odpovede sa dozviete v relácii Ide o pravdu so psychiatričkou Soňou Belanskou.