Remišová nerozumie IT, tvrdí jej štátny tajomník

Odchod štátneho tajomníka ministerstva investícií Mareka Antala (Za ľudí) sa chystal už niekoľko dní. Tento týždeň ministerka Veronika Remišová (Za ľudí) nestihla pripraviť na rokovanie vlády návrh na jeho odvolanie. To by sa malo formálne udiať na budúci týždeň. Vo štvrtok sa verejne prevalilo, že Antal odchádza z rezortu, ktorý vedie ho jeho stranícka šéfka. Šepkalo sa aj o dôvodoch, ktoré Remišovej nelichotili.

Remišová reagovala oficiálnym vyhlásením, že dlhodobo nebola spokojná s prácou štátneho tajomníka. „Poslednou kvapkou však bol IT projekt mobilné ID, ktorý nebol dobre pripravený a kritizovala ho aj IT komunita,“ píše sa vo vyhlásení s dodatkom, že Remišová sa bude Antalovou rezignáciou zaoberať po návrate zo zahraničnej cesty. Práve je služobne v Bulharsku.

„To ja som bol s vedením ministerstva dlhodobo nespokojný. Môj pohľad bol strategický a reformný a ten sa s jej autokratickým mikromanažmentom nemohol ocitnúť v zhode,“ ozval sa v piatok Antal na sociálnej sieti.

Priznal, že nad odchodom od Remišovej uvažoval už v marci, nakoniec vydržal do júla. „Odchádzam ako štátny tajomník z ministerstva, ktoré ma v názve informatizáciu. Žiaľ, prax ukázala, že ak minister/ka nerozumie IT, nemôže to byť priorita rezortu. Projekty idú veľmi pomaly, nefungujú, veľa vecí treba opakovane vysvetľovať a ani to veľakrát k progresu nestačí. Neodbornosť v tejto oblasti spôsobuje množstvo komplikácií. Už som pochopil, prečo sa v prvej vlne koronavírusu Veronika Remišová tak veľmi bránila, aby mal náš rezort na starosti čokoľvek v oblasti IT, čo by mohlo v boji s vírusom pomôcť. Nerozumela tomu, a preto sa toho bála. V druhej vlne sme za pár týždňov vyvinuli aplikácie ako sú erúško, Covid automat či Covid pas, ktoré reálne pomáhajú našim občanom,“ pustil sa Antal do svojej šéfky.

Podľa neho na informatizáciu štátu a štátnu firmu vplýva stranícky problém Za ľudí. „Firma vznikla aj preto, aby štát na IT ušetril a vedel reagovať flexibilne na potreby. Napríklad Green pas. V čase, keď problém v strane Za ľudí neexistoval alebo bol výrazne menší, ministerka Remišová súhlasila, aby sa spolumajiteľom štátnej IT firmy stalo aj ministerstvo spravodlivosti. Následne by firma mohla pre rezort pracovať na množstve projektov, ktoré sú spoločensky veľmi významné. Po tom, čo osobný konflikt medzi ňou a Máriou Kolíkovou vyeskaloval, spoluprácu dvoch ministerstiev zatrhla. Ministerstvo spravodlivosti tak stratilo pol roka a mnohé projekty dnes mohli byť výrazne ďalej,“ ukazuje Antal na konkrétnom príklade.

Odchádzajúci štátny tajomník ďalej podotkol, že je predsedom strany Za ľudí v Košickom kraji a krajská organizácia žiada zvolanie mimoriadneho snemu. Predpokladá sa, že po konaní snemu už nebude Remišová stranu viesť. Antal na svoju šéfku požaloval, že jej nepomáhajú ani časté návštevy na východe, ani ponuky na funkcie v dozorných radách štátnych spoločností. Aj tak Košice žiadajú mimoriadny snem. „V niektorých krajoch predsedníčke táto stratégia funguje,“ podotýka Antal.

Podľa informácií Pravdy by sa Antal mal pracovne presunúť na ministerstvo spravodlivosti. To vedia Mária Kolíková (Za ľudí), ktorá patrí k najhlasnejším kritikom Remišovej. Časť strany ju dokonca považuje za Remišovej nástupkyňu.