Makó: Odhalil som celý systém. Prekračovalo to už všetku mieru

Odhalil systém korupcie na najvyšších poschodiach bezpečnostných zložiek na Slovensku. Bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovít Makó v usvedčovaní naďalej pokračuje, zároveň však čelí aj spochybňovaniu svojej motivácie a celkovej vierohodnosti.

„Máte dve možnosti. Buď sa psychicky zrútite, alebo idete ďalej a bojujete. Ja som si zvolil tú druhú možnosť. Vyhlásenia politického typu ma určite nepoložia. Otázka je, kam to všetko celé príde a čo si o pol roka či o trištvrte roka prečítame o ďalších veciach, ktoré sa udiali,“ povedal Makó pre Pravdu. Rozhovor poskytol po výpovedi na súde s Dušanom Kováčikom.

Ste asi najznámejší kajúcnik na Slovensku, pričom svedčíte proti viacerým bývalým kamarátom a známym, ktorí sú dnes vo väzbe. Mnohí spochybňujú vašu vierohodnosť, keďže ste boli napriek viacerým obvineniam z korupcie už po dvoch mesiacoch z väzby prepustený. Čo na to hovoríte?

Trestné právo je postavené inak. Ja som jednotlivec, ktorý sa dopustil nejakých skutkov. Ale o čo ide verejnosti? Aby bol odsúdený jednotlivec alebo aby bol zrušený celý ten systém? To je miska váh. Ja som odhalil celý ten systém, ktorý už treba pochovať a dostať to na pravú mieru. Nehovorím, že netreba odsúdiť jednotlivca, ale je lepšie mu dať nejaký benefit za to všetko, čo odhalil.

VIDEO: Kajúcnik Makó: Odhalil som celý systém, prekračovalo to už mieru.

Prečo ste sa to rozhodli odhaliť, ak ste mali byť súčasťou tohto systému?

Mohol som byť súčasťou, ale dôležitá je aj miera a rozsah. Ak mám povedať pravdu, rozhodol som sa to odhaliť, pretože sa mi nepáčilo, ako to fungovalo. Prekračovalo to už všetku mieru. Preto som sa rozhodol, že pôjdem do tejto neľahkej situácie.

Ako to podľa vás má chápať verejnosť? Najmä zo strany niektorých politikov ste dlhodobo ako svedok spochybňovaný.

Dúfam, že už verejnosť konečne pochopí, čo vlastne robia politici týmito svojimi vyhláseniami. Dnes som niektorými politikmi spochybňovaný, tak ešte pred rokom som nebol. Prečo je to tak? Dnes je za tým spochybňovaním mojej vierohodnosti to, že hovorím, aké veci sa tu naozaj udiali. Ale veď to nehovorím iba ja, ale aj ďalších 20 či 30 ľudí.

Udiali sa všetky veci, tak ako to hovoríte? Neprikrášľujete alebo nezamlčiavate ni­ečo?

Nemám dôvod nič prikrášľovať alebo vynechávať. Samozrejme, pamäťová stopa je, aká je. Niečo si človek pamätá na 100 percent, niečo na 80, ale nemám dôvod to rozvádzať tak, ako to nebolo. Je pravda, že človek si nemusí spomenúť na všetko, čo zažil, ale som aj naďalej pripravený na spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Nebojíte sa?

Máme pozbierané informácie, aj nejaké nahrávky a fotografie ľudí, áut a rôznych indivíduí, ktorí sledovali mňa a moju rodinu. Kontaktoval som políciu a tá prijala opatrenia. To, že tieto opatrenia nevidíte, neznamená, že nie som nejakým spôsobom chránený.

Ako znášate to všetko, čo sa okolo vás deje, či už od vášho zadržania, alebo prepustenia?

Máte dve možnosti. Buď sa psychicky zrútite, alebo idete ďalej a bojujete. Ja som si zvolil tú druhú možnosť. Vyhlásenia politického typu ma určite nepoložia. Otázka je, kam to všetko celé príde a čo si o pol roka či o trištvrte roka prečítame o ďalších veciach, ktoré sa udiali.

Kam to ide?

Neviem. Nie je to na mne, ale na orgánoch činných v trestnom konaní. Môžem rozprávať čokoľvek. Pokiaľ tie moje tvrdenia nie sú potvrdené inými dôkazmi, je na rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, aby nejaké kroky spravili alebo nespravili.

V súčasnosti sa veľa hovorí o manipulácii trestných konaní a aj v tomto ohľade ste spomínaný najmä vy. Viete o nejakej manipulácii výpovedí?

Ja som zatiaľ nikde neregistroval, že by som bol spomínaný ako človek, ktorého manipulovali. Ja môžem manipuláciu v rámci mojich výpovedí alebo mojej osoby vylúčiť.