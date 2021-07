ONLINE: Babiš požiadal Maďarsko o zapožičanie ďalších vakcín

Pri uvoľňovaní opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku sa počíta kĺzavý medián z denného počtu nových nakazených za uplynulý týždeň očistený o nových nakazených v karanténnych centrách. Príklad: Ako vypočítať medián? Ak máme takéto čísla: 10, 15, 13, 81, 9, 21, 2

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy × Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania Opatrenia pre okres Rúška povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri Obmedzenie pohybu žiadne Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU - bez obmedzení VŠ – prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Hromadné podujatia státie do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb. 6:55 Kórea pre obavy z možných vedľajších účinkov odmietla dodávku vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, ktorú mala dostať v rámci programu COVAX určeného chudobným štátom, informovala podľa TASR agentúra Yonhap. KĽDR mala z programu COVAX dostať dva milióny očkovacích dávok vakcíny AstraZeneca. Prvé mali doraziť už koncom mája, ale ich dodávka bola pre pokračujúce vyjednávania odložená.

Severná Kórea sa tiež zdráha prijať vakcíny čínskej výroby, pretože neverí ich účinnosti a bezpečnosti, píše agentúra. Má ale záujem o ruskú vakcínu Sputnik a dúfa, že ich od Ruska dostane zadarmo. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v stredu povedal, že Moskva Pchjongjangu ponúkla vakcíny pri viacerých príležitostiach.

KĽDR nevydáva žiadne štatistiky k epidemiologickej situácii v krajine. Tvrdí, že neeviduje žiadne prípady nákazy, čo ale spochybňujú Spojené štáty i Južná Kórea. KĽDR napriek svojmu tvrdeniu o neprítomnosti koronavírusu na jej území zaviedla prísne epidemiologické opatrenia, uzavrela štátne hranice a obmedzila aj cestovanie v rámci krajiny. Južná Kórea tvrdí, že KĽDR umožňuje svojim diplomatom zaočkovať sa v cudzine.

6:20 Premiér Andrej Babiš požiadal maďarského ministra zahraničia Pétera Szijjártóa o zápožičku ďalších 200 000 dávok vakcín proti COVIDU-19. Maďarsko už skôr Českej republike požičalo približne 140 000 dávok. Babiš to v piatok povedal novinárom po stretnutí premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4 – ČR, Slovensko, Poľsko, Maďarsko) a Slovinska v Ľubľane.

Šéf maďarskej diplomacie už Babišovi dvakrát v Prahe odovzdal vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, celkovo to bolo o 140 950 dávok. Česko by ich malo vrátiť do konca roka.

Vakcíny v apríli Českej republike sľúbili Slovinsko, Rakúsko a Maďarsko. Na ich preposlanie sa krajiny dohodli po tom, čo Praha nesúhlasila s kompromisom o rozdelení dodatočných desiatich miliónov dávok v Európskej únii. Česko kvôli tomu dostalo menej vakcín, než keby s kompromisom vyslovilo súhlas. Podľa Babiša boli všetky prísľuby splnené.

Úrad vlády predtým v tlačovej správe uviedol, že okrem štandardných dodávok vakcín na základe zmlúv uzavretých s výrobcami prostredníctvom EÚ Česko doteraz získalo takmer 300 000 dávok vakcín. Slovinsko a Rakúsko vakcíny zapožičali, Izrael, Srbsko a Slovensko darovali.

Zdravotníci v Českej republike od decembrového začiatku očkovania aplikovali ku štvrtkovému večeru 8 796 093 dávok vakcín proti koronavírusu, ukončené očkovanie má viac ako 3,7 milióna ľudí. Vo štvrtok zdravotníci naočkovali takmer 91 000 ľudí, čo je o 19 000 menej ako pred týždňom.

V súvislosti s očkovaním Babiš novinárom povedal, že vláda zvažuje spôsob motivácie pre ľudí, ktorí s očkovaním váhajú. Kabinet podľa neho mapuje situáciu v ďalších krajinách. Poukázal na Poľsko, ktoré využíva lotériu, a na Grécko, ktoré dáva mladým ľuďom od 16 do 25 rokov 150 eur na ubytovanie či kultúru. Obáva sa, že vzhľadom na byrokraciu v štátnej správe by sa lotéria nestihla. Do presviedčanie by sa podľa neho mali zapojiť aj známe osobnosti, médiá alebo napríklad mobilní operátori, ktorí by dali mladým ľuďom lacnejšie dáta.