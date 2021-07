Spor v strane Za ľudí nemá konca. Aký bude?

Spory v strane Za ľudí sa vlečú už mesiace. Začali sa odchodom štátneho tajomníka Vladimíra Ledeckého (Za ľudí) z ministerstva investícií, ktoré vedie jeho stranícka šéfka Veronika Remišová. Konflikt sa prehĺbil v čase koaličnej krízy, keď podala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková demisiu. Istý čas najsilnejšie hnutie OĽaNO ústami vtedy ešte premiéra Igora Matoviča odkazovalo, aby strana Za ľudí nominovala na post šéfa spravodlivosti niekoho, kto nemá minulosť spätú so Smerom. Odkazoval tak na časy, keď Kolíková robila štátnu tajomníčku na ministerstve v čase, keď krajinu viedol Robert Fico (Smer).

Kríza sa upokojila, Remišová aj Kolíková si posty udržali. Spory v strane však eskalovali. Časť strany vyčíta Remišovej, že mala byť pri riešení vládnej krízy razantnejšia a mala sa viac zastať svojej kolegyne Kolíkovej. Druhá časť zasa vyčítala Kolíkovej, že za čias Fica pracovala na ministerstve spravodlivosti. To jej Remišová viackrát aj verejne pripomenula.

V druhej polovici mája sa regionálne organizácie strany Za ľudí začali stretávať a niektoré krajské požadovali zvolanie mimoriadneho snemu. Čo by mohlo znamenať prípadnú výmenu Remišovej. Lenže tá, ako šéfka strany, povedala nie a pre istotu si zabezpečila väčšinu v predsedníctve. „Budeme sa riadiť stanovami strany,“ odbíja Remišová otázky, čo v prípade, ak väčšina krajských organizácií bude chcieť mimoriadny snem. V praxi by totiž práve predsedníctvo mohlo konanie mimoriadneho snemu stopnúť.

VIDEO: Veronika Remišová v relácii Ide o Pravdu. (10. 6. 2021)

Ani dobré slovo

Spor v strane Za ľudí sa naťahuje týždne. Z predsedníctva strany 1. júna odišla časť ľudí spolu s Kolíkovou a oznámili, že zakladajú vlastnú frakciu. Boj z ústredia sa preniesol aj na regionálnu úroveň. Veľa napovedajú slová ďalšieho odchádzajúceho štátneho tajomníka z Remišovej ministerstva. Marek Antal otvorene hovorí, že Remišová chodí po regiónoch a ponúka funkcie v dozorných radách štátnych spoločností.

Korunu celému nasadil, keď o Remišovej povedal, že ako ministerka „IT nerozumie“, takže informatizácia nemôže byť jej prioritou. „Neodbornosť v tejto oblasti spôsobuje množstvo komplikácií. Už som pochopil, prečo sa v prvej vlne koronavírusu Veronika Remišová tak veľmi bránila, aby mal náš rezort na starosti čokoľvek v oblasti IT, čo by mohlo v boji s vírusom pomôcť. Nerozumela tomu, a preto sa toho bála. V druhej vlne sme za pár týždňov vyvinuli aplikácie, ako sú erúško, Covid automat či Covid pas, ktoré reálne pomáhajú našim občanom,“ pustil sa Antal do svojej šéfky.

VIDEO: Mária Kolíková v relácii Ide o pravdu. (9. 6. 2021)

Skryté hry

Na víkendovom výjazdovom pracovnom stretnutí v Piešťanoch mali mať pohnevané strany priestor a čas na dohodu. Nestalo sa.

Podľa oficiálnej správy strany na nedeľný pracovný blok „za skupinu nespokojných poslancov prišla aj Mária Kolíková a Michal Luciak (štátny tajomník na ministerstve spravodlivosti – pozn. red.), na stretnutí predniesli ultimatívne požiadavky, o ktorých neprejavili záujem diskutovať“.

Podľa Remišovej ide v spore o „neskrývané mocenské snahy a hry“. „Väčšina členov a sympatizantov strany odmieta neustály boj o funkcie a rozbíjanie strany,“ tvrdí Remišová s tým, že pre nespokojnú skupinu sa stali útoky na vedenie vlastnej strany „hlavnou a jedinou politickou témou“.

Kedy bude snem?

Kolíková reagovala, že na stretnutí mala spolu s Luciakom mandát od členov frakcie na ich zastupovanie. „Stretnutie neprinieslo žiaden ďalší posun pre vyriešenie situácie v strane,“ skonštatovala Kolíková v pondelok.

Priznala, že formát stretnutia bol neštandardný a vôbec nevedeli, kto naň bol vlastne pozvaný. „Nešlo o zasadnutie predsedníctva. Na stretnutí boli aj ľudia, ktorí zjavne naň neboli pripravení, ani na riešenie aktuálnej straníckej situácie. Mala som skôr dojem, akoby na tomto stretnutí bola vytváraná predstava, že tu problém vlastne ani nie je a že sa ideme skôr rozprávať o veciach, ktoré súvisia so štandardným životom strany, ako sú župné voľby alebo odborná práca, čo sú všetko nepochybne dôležité témy, avšak takýto štandard je možné teraz len ťažko riešiť, kým nevyriešime napätie, ktoré v strane máme,“ povedala Kolíková.

Podľa nej je stále jediným riešením zvolať mimoriadny snem. „K čomu sa napokon na stretnutí jednoznačne vyjadrili aj podpredsedovia strany Juraj Šeliga a Jana Žitňanská. Nevypočuli sme si žiadne iné alternatívne riešenie, ktoré by nás posunulo z tohto problému. Rovnako však nebolo akceptované ani to, aby takýto snem zvolaný bol. Momentálne platí, že tri krajské predsedníctva sa jasne vyjadrili, že očakávajú snem začiatkom septembra. Je možné, že napokon bude 5 krajských predsedníctiev, ktoré dajú jasný odkaz pre veľké predsedníctvo, aby sa predsa len takýto snem realizoval,“ vyhlásila Kolíková.

Časť strany pritom očakáva, že Šeliga by mohol byť kompromisným predsedom strany, ktorá už dlhodobo v prieskumoch voličských preferencií osciluje okolo hranice piatich percent potrebnej na vstup do zákonodarného zbo­ru.

Snem by sa mal uskutočniť najneskôr do nedele 5. septembra. „Je zrejmé, že toto napätie je z dlhodobého hľadiska neúnosné a tí, ktorí jednoznačne žiadame zvolanie snemu, sa budeme musieť k tomu v nejakom momente postaviť čelom. Ten čas sa podľa mňa blíži,“ myslí si Kolíková.