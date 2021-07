Matovičovej lotérii a verbovnému už nič nestojí v ceste. Čaputová žiada peniaze na očkovaciu kampaň

Ako pripomína Čaputová v oficiálnom vyhlásení, novela zavádza aj finančné motivácie k očkovaniu formou lotérie a sprostredkova­teľského bonusu. Okrem toho ešte rozširuje rámec pomoci pre cestovné kancelárie formou návratnej finančnej dotácie na preklenutie obdobia nedostatku likvidity.

„K zvýšeniu miery našej zaočkovanosti je však podľa prezidentky potrebné tiež uvoľniť finančné prostriedky na informačnú kampaň k očkovaniu. Ak si môžeme dovoliť ľudí motivovať k očkovaniu prostredníctvom lotérie a finančného bonusu, nemôže existovať dôvod, prečo by štát nemal mať zaplatenú aj riadnu informačnú kampaň o dôležitosti očkovania v boji s covidom,“ sprostredkoval názor Čaputovej jej hovorca Martin Strižinec.

Ministerstvo financií, ktoré vedie Igor Matovič (OĽaNO) totiž nepustilo peniaze na spustenie kampane na podporu očkovania. Čosi pred týždňom sám Matovič vyhlásil, že nevidí dôvod dávať peniaze médiám, ktoré potom budú dávať priestor ministrovi, aby „sa robil chrumkavý“.

Mieril tým na nominanta svojho hnutia Vladimíra Lengvarského, ktorý vedie rezort zdravotníctva. Matovič sa totiž už viackrát vyjadril dosť nevraživo na Lengvarského adresu. Brigádny generál pritom na stoličke vymenil Mareka Krajčího (OĽaNO), ktorý nezvládol ani boj s druhou vlnou pandémie, ani začiatok očkovania. Navyše, nedokázal ani len rozbehnúť očkovanie neregistrovanou vakcínou Sputnik V. Keď sa očkovanie začalo, o ruskú vakcínu už nebol záujem a väčšiu časť dodávky Slovensko vrátilo výrobcovi.

Lotéria a verbovné alebo prostredkovateľský bonus sa vďaka návrhu poslanca Györgyho Gyimesiho (OĽaNO) stali prílepkom novely, návrh pritom vznikol priamo na ministerstve financií.

Podľa doplňujúceho návrhu sa teda všetci zaočkovaní, ktorí sú starší, môžu prihlásiť do „súťaže o očkovaciu prémiu“ – každý dokonca dvakrát. Žrebovanie sa má uskutočniť raz do týždňa a výška prémií by nemala týždenne presiahnuť dva milióny eur.

Najviac vrások však robí sprostredkovateľský bonus, pre ktorý sa už časť zaregistrovaných záujemcov o očkovanie neprišla dať očkovať. Bonus je totiž odmenou pre človeka, ktorý nahovorí niekoho ďalšieho na očkovanie. Prihlasovanie je síce podľa doplňujúceho návrhu pomerne komplikované, ale znamená odmenu 30 eur za naverbovanie na očkovanie človeka do 50 rokov, 60 eur, ak je novozaočkovaný vo veku 50 až 60 rokov. A ak už dovŕšil 60 rokov, verbovné sa zvyšuje na 90 eur.

Matovičov rezort však dosiaľ nebol schopný verejnosti predstaviť podrobnosti tak lotérie, ako vyplácania samotného bonusu. Od utorkového večera sa však už nemôže vyhovoriť na prezidentku.