Sulík: Vláda môže nariadiť uvoľnenie peňazí na očkovaniu kampaň

Uvoľnenie prostriedkov na očkovaciu kampaň môže jednoducho stanoviť uznesenie vlády. Pred stredajším rokovaním kabinetu to povedal minister hospodárstva (MH) SR Richard Sulík (SaS). "Premiér musí navrhnúť uznesenie, vláda to odsúhlasí a minister musí toto nariadenie splniť,“ povedal Sulík.

Reagoval tým na fakt, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) zatiaľ neuvoľnil prostriedky na kampaň a žiadal od ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) doplniť podklady o efektivite vynaložených verejných prostriedkov pri nakupovaní reklamného priestoru v médiách.

"Je to chyba, tie peniaze už dávno mali byť na ministerstve zdravotníctva a rezort mal s nimi disponovať,“ zdôraznil Sulík o aktuálnom stave.

Vyjadril sa tiež k diskutovanej téme režimu na hraniciach a príslušnej vyhláške, ku ktorej má v stredu popoludní zverejniť stanovisko Ústavný súd SR. Sulík v tejto súvislosti zopakoval, že úlohou politikou je nájsť rozumné a vyvážené riešenie v prípade opatrení, ktoré zadefinuje výhody pre zaočkovaných oproti tým, ktorí sa vakcinovať nedajú. Zdôraznil, očkovanie má byť dobrovoľné a že je proti tomu, aby sa v tomto prípade ľudia „trestali za to, že z vlastného rozhodnutia urobia nerozumnú vec“.

Odpovedal aj na otázku, či sa zapojí do lotérie, ktorá má ľudí, podobne ako sprostredkovateľský bonus, motivovať k zvýšeniu počtu zaočkovaných. Podľa Sulíka tieto nástroje finančnej motivácie podrývajú význam samotného očkovania. „My by sme mali skôr vysvetľovať, prečo tie vakcíny pomáhajú, týmito lotériami a bonusmi, lákaním na peniaze to celé dehonestujeme,“ povedal.