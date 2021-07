ONLINE: V Izraeli chcú rozdeliť aj očkovaných, záleží na vakcíne

Pri uvoľňovaní opatrení prijatých v boji proti pandémii na Slovensku sa počíta kĺzavý medián z denného počtu nových nakazených za uplynulý týždeň očistený o nových nakazených v karanténnych centrách. Príklad: Ako vypočítať medián? Ak máme takéto čísla: 10, 15, 13, 81, 9, 21, 2

a usporiadame ich vzostupne : 2, 9, 10, 13, 15, 21, 81



potom medián je číslo 13. 7-dňový priemer a kĺzavý medián 7-dňový priemer Kĺzavý medián 14 dní

30 dní

90 dní

všetko zdroj: NCZI Všetky grafy, štatistiky a čísla o koronavíruse Všetky grafy × Monitoring Stupeň ostražitosti I. Stupeň ostražitosti II. I. stupeň varovania II. stupeň varovania III. stupeň varovania IV. stupeň varovania Opatrenia pre okres Rúška povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri Obmedzenie pohybu žiadne Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU - bez obmedzení VŠ – prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Hromadné podujatia státie do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb. Sedenie do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb Športové podujatia podmienky platné pre hromadné podujatia Kultúrne podujatia v interiéri najviac 500, v exteriéri najviac 1000 ľudí Oslavy, večierky, svadby, kary v interiéri do 100 osôb a v exteriéri do 250 ľudí Konzumácia alkoholu na verejnosti bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) povolené Bohoslužby státie: do 50 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb. Sedenie: do 75 % kapacity priestoru, interiér do 500 osôb, exteriér do 1000 osôb Návštevy v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb bez obmedzenia Väznice bez obmedzenia Profesionálny šport podľa pravidiel pre športovcov a diváci podľa pravidiel hromadných podujatí Rekreačný šport podľa rizikovosti športových aktivít Lyžiarske strediská dodržiavanie hygienických opatrení Fitnes 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2, netreba negatívny test Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) min. plocha 15 m2 na 1 osobu + max. počet osôb podľa hromadných podujatí Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) bez obmedzení Obchody, služby a nákupné centrá dodržiavanie hygienických opatrení Reštaurácie 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene bez obmedzení Knižnice bez obmedzení Firmy, podniky a organizácie sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home office Ubytovacie zariadenia bez obmedzenia Taxi max. 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Platnosť testu žiadna Opatrenia pre okres Rúška povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri Obmedzenie pohybu žiadne Školy MŠ, ZŠ, SŠ, OU - bez obmedzení VŠ – prezenčne s obmedzenou kapacitou, uzatvorené internáty Hromadné podujatia sedenie len na 50 % kapacity, max. 500 exteriér, max. 250 interiér s výnimkami, na státie max. 100 osôb v interiéri a 250 v exteriéri Športové podujatia podmienky platné pre hromadné podujatia Oslavy, večierky, svadby, kary v interiéri do 100 osôb a v exteriéri do 250 ľudí Konzumácia alkoholu na verejnosti bez obmedzenia Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.) povolené Bohoslužby sedenie: do 50 % kapacity, maximálne 250 osôb; exteriér: do 75 % kapacity, najviac 500 osôb; státie: interiér do 100 osôb, exteriér do 250 osôb Návštevy v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb bez obmedzenia Väznice bez obmedzenia Profesionálny šport podľa pravidiel pre športovcov a diváci podľa pravidiel hromadných podujatí Rekreačný šport podľa rizikovosti športových aktivít Lyžiarske strediská dodržiavanie hygienických opatrení Fitnes 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2, netreba negatívny test Wellness, aquapark a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) min. plocha 15 m2 na 1 osobu + max. počet osôb podľa hromadných podujatí Umelé vodné plochy (bazény a plavárne) max. 50 % kapacity Obchody, služby a nákupné centrá dodržiavanie hygienických opatrení Reštaurácie 6 osôb pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2 metre rozstupy medzi stolmi Múzeá, galérie a výstavné siene hromadné prehliadky do 30 osôb Knižnice bez obmedzení Firmy, podniky a organizácie sprísnené hygienické opatrenia, odporúčaný home office Ubytovacie zariadenia bez obmedzenia Taxi max. 2 osoby na jeden rad, rúško, pravidelné vetranie Platnosť testu žiadna Opatrenia pre okres rúška povinné v interiéri a na hromadných podujatiach aj v exteriéri na hromadných podujatiach kapacita v interiéri obsadená na 25 percent - najviac 250 osôb, v exteriéri na 50 percent - najviac 500 osôb, najviac 10 ľudí, na státie v interiéri 50, v exteriéri najviac 100 ľudí, organizátor musí viesť zoznam účastníkov plus plus negatívny výsledok testu PCR do 72 a AG do 14 hodín svadby, kary, oslavy, večierky najviac 50 ľudí v interiéri, 100 v exteriéri, povinný zoznam účastníkov obrady ako sobáš, krst, pohreb povolené bohoslužby v interiéri sedenie na 25 percent kapacity, v exteriéri 50 percent kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri. Na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100. dovolená je konzumácia alkoholu na verejnosti fitnescentrá maximálne 20 osôb alebo minimálne 25 m2 na osobu, netreba negatívny test wellness, akvaparky a kúpele maximálne 30 percent kapacity na 1 sektor, resp. maximálny počet osôb do 500 umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 30 percent kapacity lanovky a vleky kabínky s kapacitou do 10 osôb iba členovia jednej domácnosti. S väčšou kapacitou najviac 50 percent kapacity športové podujatia sedenie v interiéri do 25 percent kapacity, najviac však 250 ľudí. V exteriéri do 50 percent kapacity, najviac 500 ľudí. Iné pravidlá sú pri státí, a to v interiéri do 50 osôb a v exteriéri do sto ľudí, povinný negatívny PCR test do 72 hodín alebo AG test do 24 hodín obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené, netreba negatívny test reštaurácie môžu mať v interiéri 4 osoby pri stole, rozstupy medzi stolmi dva metre múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú hromadné prehliadky do 15 osôb firmy, podniky a organizácie odporúčaný home office ubytovacie zariadenia bez obmedzenia Nemocnice návštevy sú zakázané s výnimkami pre očkovaných mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) viac ako 14 dní po druhej dávke, vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson) viac ako 4 týždne po prvej dávke, ľudia s negatívnym testom PCR nie starší ako 72 hodín, AG test nie starší ako 24 hodín, prekonaný covid pred nie viac ako 180 dňami, zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od ochorenia a viac ako 14 dní po prvej dávke, kňazi a návštevy osôb ťažko chorých alebo umierajúcich v paliatívnej starostlivosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri do vzdialenosti dva metre na hromadných podujatiach najviac 25 ľudí v interiéri, 50 v exteriéri, organizátor musí viesť zoznam účastníkov svadby, kary, oslavy, večierky najviac 25 ľudí v interiéri, 50 v exteriéri, povinný zoznam účastníkov plus negatívny výsledok testu PCR do 72 a AG do 14 hodín obrady ako sobáš, krst, pohreb 1 osoba na 15 m2 alebo 10 osôb fitnescentrá maximálne 15 osôb alebo minimálne 25 m2 na osobu, netreba negatívny test wellness, akvaparky a kúpele maximálne 10 osôb alebo minimálne 15 m2 na osobu umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 10 osôb lanovky a vleky kabínky s kapacitou do 10 osôb iba členovia jednej domácnosti, s väčšou kapacitou najviac 25 percent kapacity športové podujatia do 25 percent kapacity hľadiska, najviac 250 ľudí v interiéri, 500 ľudí v exteriéri, povinný negatívny PCR test do 72 hodín alebo AG test do 24 hodín obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené, netreba negatívny test reštaurácie môžu mať okienkový predaj, otvorené terasy - rozstupy medzi stolmi dva metre múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú hromadné prehliadky do 10 osôb firmy, podniky a organizácie odporúčaný home office ubytovacie zariadenia bez využívania spoločných priestorov, maximálne 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti v samostatnej izbe nemocnice návštevy sú zakázané s výnimkami pre očkovaných mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) viac ako 14 dní po druhej dávke, vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson) viac ako 4 týždne po prvej dávke, ľudia s negatívnym testom PCR nie starší ako 72 hodín, AG test nie starší ako 24 hodín, prekonaný covid pred nie viac ako 180 dňami, zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od ochorenia a viac ako 14 dní po prvej dávke, kňazi a návštevy osôb ťažko chorých alebo umierajúcich v paliatívnej starostlivosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri do vzdialenosti dva metre na hromadných podujatiach najviac 10 ľudí, organizátor musí viesť zoznam účastníkov obrady ako sobáš, krst, pohreb 1 osoba na 15 m2 alebo 6 osôb, oslavy sú zakázané fitnescentrá maximálne 10 osôb alebo minimálne 25 m2 na osobu, netreba negatívny test wellness, akvaparky a kúpele sú zakázané umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 10 osôb lanovky a vleky kabínky s kapacitou do 10 osôb iba členovia jednej domácnosti, s väčšou kapacitou najviac 25 percent kapacity obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy obchodu, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené, netreba negatívny test reštaurácie môžu mať iba okienkový predaj a rozvoz, terasy s 2-metrovými rozostupmi medzi stolmi múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú individuálne prehliadky, 1 návštevník na 15 m2 firmy, podniky a organizácie odporúčaný home office ubytovacie zariadenia bez využívania spoločných priestorov, ubytovanie v izbe maximálne dve osoby alebo členovia spoločnej domácnosti nemocnice návštevy sú zakázané s výnimkami pre očkovaných mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) viac ako 14 dní po druhej dávke, vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson) viac ako 4 týždne po prvej dávke, ľudia s negatívnym testom PCR nie starší ako 72 hodín, AG test nie starší ako 24 hodín, prekonaný covid pred nie viac ako 180 dňami, zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od ochorenia a viac ako 14 dní po prvej dávke, kňazi a návštevy osôb ťažko chorých alebo umierajúcich v paliatívnej starostlivosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri na hromadných podujatiach najviac 6 ľudí, organizátor musí viesť zoznam účastníkov svadby, kary, oslavy, večierky zakázané fitnescentrá zakázané umelé vodné plochy, bazény a plavárne maximálne 6 osôb lanovky a vleky otvorené vleky, kabínkové lanovky zatvorené obchody, služby a nákupné centrá najviac 1 zákazník na 15 m2 predajnej plochy, detské kútiky a sedacie sekcie v spoločných priestoroch sú zatvorené, netreba negatívny test reštaurácie môžu mať iba okienkový predaj a rozvoz múzeá, galérie a výstavné siene povolené sú individuálne prehliadky, 1 návštevník na 15 m2 firmy, podniky a organizácie nariadený home office všade, kde to je možné ubytovacie zariadenia bez využívania spoločných priestorov, ubytovanie v izbe iba členovia spoločnej domácnosti Nemocnice návštevy sú zakázané s výnimkami pre očkovaných mRNA vakcínou (Pfizer, Moderna) viac ako 14 dní po druhej dávke, vektorovou vakcínou (AstraZeneca, Johnson & Johnson) viac ako 4 týždne po prvej dávke, ľudia s negatívnym testom PCR nie starší ako 72 hodín, AG test nie starší ako 24 hodín, prekonaný covid pred nie viac ako 180 dňami, zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od ochorenia a viac ako 14 dní po prvej dávke, kňazi a návštevy osôb ťažko chorých alebo umierajúcich v paliatívnej starostlivosti Opatrenia pre okres povinný respirátor v interiéri, rúško v exteriéri

6:46 Približne 23 miliónov detí vynechalo v roku 2020 aj pre pandémiu covidu bežné očkovanie proti ochoreniam ako záškrt, čierny kašeľ či tetanus. Je to o 3,7 milióna viac, než predvlani, vyplýva zo správy zverejnenej vo štvrtok Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Detským fondom OSN (UNICEF), píše agentúra DPA.

Podľa zverejnených údajov zaznamenala v minulom roku pokles zaočkovanosti u detí väčšina krajín. Až 17 miliónov maloletých pravdepodobne nedostalo počas minulého roka ani jednu vakcínu, čo ešte viac prehlbuje už aj tak veľké nerovnosti v prístupe k očkovacím látkam, konštatuje WHO a UNICEF.

Ako sa uvádza v dokumente, väčšina z týchto detí žije na miestach postihnutých konfliktmi, vo vylúčených komunitách alebo slumoch, kde čelia viacerým nedostatkom vrátane obmedzeného prístupu k základnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Ich rodičia sa navyše často stretávali nielen s uzavretými zdravotníckymi zariadeniami, ale aj obavami, že po vstupe do nich by sa mohli infikovať koronavírusom. V súvislosti s týmto problémom sú najviac poznačené regióny juhovýchodnej Ázie a východného Stredomoria. Keďže sa počas koronavírusovej pandémie obmedzil prístup k zdravotnej starostlivosti a skomplikoval proces imunizácie obyvateľstva, počet detí, ktoré neabsolvovali prvé očkovania sa zvýšil vo všetkých regiónoch.

Hoci sa krajiny na celom svete pokúšajú zabezpečiť si prístup k vakcínam proti covidu, podľa riaditeľa WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa bol nepriaznivý vývoj zaznamenaný pri vakcínach proti iným ochoreniam, čo vystavuje deti riziku nákazy chorobami, ktorým je očkovaním možné predísť, ako sú osýpky, obrna alebo meningitída. Dodal, že vypuknutie viacerých chorôb by pre spoločenstvá a systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré už bojujú s koronavírusovou pandémiou, znamenalo katastrofu. O to dôležitejšie sú preto podľa neho investície do očkovania detí. „Z minulých rokov a na základe skúseností vieme, že deti, ktoré nie sú zahrnuté v bežných imunizačných programoch, sa z nich úplne vytratia. Musíme preto konať, aby sme tieto deti ochránili,“ uviedla lekárka a šéfka imunizačného úradu WHO Kate O'Brienová.

6:22 Argentína sa stala piatou krajinou Latinskej Ameriky a 11. celkovo na svete, v ktorej zaznamenali už viac ako 100 000 úmrtí spojených s ochorením COVID-19. S odvolaním sa na údaje tamojšieho ministerstva zdravotníctva o tom informovala agentúra AFP.

Počet úmrtí na covid sa podľa tamojších úradov za posledných 24 hodín zvýšil o 614 na 100 250.

Od začiatku pandémie v tejto juhoamerickej krajine evidujú vyše 4,7 milióna prípadov nákazy, avšak nové infekcie pribúdajú vďaka očkovaniu pomalším tempom. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) je s príznakmi ochorenia COVID-19 hospitalizo­vaných viac ako 5000 ľudí, čo predstavuje zhruba 62 percent celkovej kapacity lôžok vyhradených pre dospelých pacientov na JIS. V čase vrcholiacej pandémie v apríli tohto roku bolo na JIS-kách obsadených vyše 80 percent lôžok určených pre dospelých pacientov, píše DPA.

Aspoň prvou dávkou vakcíny proti koronavírusu tam doteraz zaočkovali viac ako 20,6 milióna ľudí – teda zhruba 45 percent populácie -, z ktorých je podľa úradov úplne zaočkovaných 5,1 milióna ľudí.

Agentúra AP s odvolaním sa na údaje z Univerzity Johnsa Hopkinsa uvádza, že najvyšší počet úmrtí na koronavírus evidujú v Spojených štátoch (608 000), po ktorých nasleduje Brazília (536 000), India (411 000), Mexiko (235 000) a Peru (195 000). Cez 100 000 úmrtí na toto ochorenie hlási aj Francúzsko, Rusko, Británia, Taliansko a Kolumbia.

5:55 Izrael chce prijímať turistov podľa toho, akou vakcínou boli zaočkovaní proti chorobe COVID-19. Minister cestovného ruchu Joel Razvozov už v utorok povedal, že by sa v budúcnosti mal robiť rozdiel medzi tými, ktorí sú očkovaní vakcínami, ktoré sa používajú v Izraeli, a tými, ktorí dostali napríklad ruskú alebo čínsku vakcínu.

Premiér Naftali Bennett potom v stredu podľa médií uviedol, že Izrael môže s rastúcimi počtami prípadov nákazy koronavírusom bojovať bez ďalšej uzávery, ale že to bude čiastočne záležať na tom, či budú ľudia dodržiavať existujúce opatrenia.

V rozhovore na stanici Kan minister Razvozov povedal, že turistom naočkovaným vakcínami od spoločností Pfizer či Moderna, ktoré Izrael používa, bude stačiť pre vstup do krajiny negatívny PCR test. Ostatní budú musieť podstúpiť krvný test, ktorý zistí množstvo protilátok.

Rýchle odbery na tento test sa budú vykonávať na Ben Gurionovom letisku a výsledky budú známe do 15 minút, uviedla izraelská televízia. Či na to pristúpia ostatní členovia vlády, zatiaľ nie je jasné.

Izrael začal v minulých mesiacoch povoľovať vstup do krajiny skupinám turistov, ale nie jednotlivcom. Aj tým sa mal otvoriť v máji, ministerstvo zdravotníctva to ale kvôli opätovnému nárastu počtu nakazených odložilo na júl a potom na august.

V krajine sa rýchlo šíri mutácia delta a ministerstvo zdravotníctva minulý týždeň oznámilo, že Izraelčania, ktorí sa vracajú zo zahraničia vrátane naočkovaných alebo tých, ktorí COVID-19 prekonali, budú musieť po príchode na 24 hodín do karantény. V nej zostanú, kým sa nepreukáže, že majú negatívny test.

Ľudia, ktorí sa vrátia z niektorej zo 16 krajín s najhoršou epidemickú situáciou, budú musieť do karantény na 14 dní, túto dobu ale môže skrátiť negatívny test. Izraelčania nemôžu jazdiť do niekoľkých najrizikovejších krajín, ku ktorými aktuálne patria Rusko, Juhoafrická republika, India či Mexiko.

V utorok úrady oznámili 754 nových prípadov nákazy koronavírusom za uplynulý deň, v pondelok to bolo 760 prípadov, maximum od 24. marca. Za stredu sa potvrdilo viac ako 700 nových prípadov nákazy. Okrem rýchlo sa šíriacej delty má Izrael tiež 51 ľudí s variantom označovaným delta plus. Pribúda aj ľudí vo vážnom stave, teraz ich má Izrael 53. Zomrel ďalší človek, takže COVID-19 si v Izraeli vyžiadal už najmenej 6 440 ľudských životov. Väčšina novo nakazených má však mierny priebeh choroby, upozorňuje agentúra AP.

V deväťmiliónovom Izraeli sa nakazilo od začiatku pandémie takmer 848 000 ľudí. Odborníci sa obávajú, že mutácia delta plus bude ešte nákazlivejšia než variant delta, ktorý v krajine spôsobil 90 percent nových prípadov. Zaočkovaných oboma dávkami vakcíny proti COVIDU-19 bolo v Izraeli približne 5,2 milióna ľudí.

Premiér Bennett povedal, že Izrael je schopný šírenia epidémie spomaliť bez toho, zavádzal ďalšiu plošnú uzáveru. To ale len za predpokladu, že ľudia budú dodržiavať existujúce opatrenia. „Najjednoduchšie by bolo urobiť to, čo sa robilo za posledný rok a pol – oznámiť ďalší lockdown. My ale dávame prednosť inému prístupu,“ povedal premiér na tlačovej konferencii. „Zatvárať ľudí doma je pre nás až tou krajnou možnosťou,“ dodal.

Izrael v júni obnovil povinnosť nosiť rúška vo vnútorných priestoroch, veľa ľudí to ale podľa agentúry AP ignoruje aj vo verejnej doprave a v nemocniciach. Bennett oznámil, že nariadil polícii, aby nosenie rúšok viac kontrolovala a za nedodržiavanie pokynov dávala vysoké pokuty.