Karanténa pre všetkých sa vráti. Výhody očkovaných označil súd za diskrimináciu

Registrácia v systéme eHranica zostáva. Kontrola Covid passov zrejme tiež. No končia sa výhody pre plne zaočkovaných. Po príchode z krajiny, ktorá nemá dobrú epidemiologickú situáciu, musia do karantény všetci - bez rozdielu. Ústavný súd totiž v stredu pozastavil platnosť vyhlášky hlavného hygienika, ktorá dávala plne očkovaným výhody pri cestovaní. Rozhodnutie bude podľa ministerky Márie Kolíkovej účinné až po zverejnení v Zbierke zákonov.

V zdôvodnení Ústavný súd pripomenul, že „pozastavenie účinnosti zákona je vážnym zásahom…, ku ktorému pristupuje len výnimočne“. Sudcovia konštatujú, že uplatňovaním vyhlášky číslo 226, ktorá začala platiť 9. júla, došlo „k diskriminácii osôb na základe ,iného postavenia' obmedzením ich základných práv a slobôd, pričom následky uplatňovania napadnutého predpisu v prípade obmedzenia slobody pohybu a pobytu sú spätne nenapraviteľné“.

Vyhláška hlavného hygienika Jána Mikasa totiž prichádzajúcich na Slovensko rozlišovala podľa toho, či sú, alebo nie sú zaočkovaní. Plne zavakcinovaní mali rad výhod – nemuseli do karantény, nepotrebovali test, na hraničných priechodoch sa pre nich budovali špeciálne jazdné pruhy, aby nemuseli čakať v dlhých kolónach na kontrolu.

Ústavný súd vrátil situáciu o týždne dozadu, pretože vrátil do platnosti vyhlášku číslo 218. Tá rozlišuje, z ktorej krajiny človek prichádza. Farbu krajín určuje cestovateľský semafor, vychádza pritom z epidemiologickej situácie v konkrétnej krajine a rozdelenie krajín podľa semafora schvaľuje vláda každý týždeň.

Čítajte viac Mikasova vyhláška neprešla cez Ústavný súd. Cestovateľský semafor je späť

Situáciu však môže vážne skomplikovať delta variant vírusu, ktorý sa šíri veľmi rýchlo. Na Slovensku má podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) delta variant 17-percentné zastúpenie medzi novoinfikovanými.

Už pred týždňami epidemiológovia nevylučovali, že sa cestovateľský semafor môže zmeniť zo dňa na deň. Profesor Vladimír Krčméry pred začiatkom prázdnin preto odporúčal, aby Slováci dovolenkovali doma, prípadne sa vybrali k moru vlastným autom. Tak by boli schopní rýchlo reagovať na zmenu semafora.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) povedala, že jej rezort je spolu s právnikmi ministerstva zdravotníctva pripravený reagovať na uznesenie Ústavného súdu rozporom. No senát Ústavného súdu prijal návrh 31 poslancov opozície, ktorí žiadali o preskúmanie vyhlášky číslo 226, na ďalšie konanie.

Vyhláška 266 zatiaľ platí

Podľa vyhlášky 226 každý nezaočkovaný, ktorý od 9. júla vstúpil na Slovensko, mal povinnosť ísť do karantény, ktorá sa mohla skončiť len dovŕšením štrnásteho dňa či negatívnym výsledkom PCR testu na piaty deň. Zaočkovaným táto vyhláška dávala voľnosť. Bez ohľadu na to, z akej krajiny prichádzali, neplatila pre nich karanténa.

Podľa opozičných poslancov však výhody pre zaočkovaných sú diskriminačné. Navyše, pendleri, ktorí by sa nedali zaočkovať do 9. augusta, by tiež museli po prekročení hraníc do izolácie. To poslanci pokladajú za "protiústavné obmedzenie ich základných práv a slobôd“, pretože medzi základné slobody patrí aj sloboda pohybu a pobytu, právo na prácu.

Práve takéto nútenie pendlerov k očkovaniu mnohých ľudí nahnevalo. Minulý týždeň preto niekoľko hodín blokovali hraničné priechody s Maďarskom. Slováci žijúci hneď za maďarskou hranicou v Rajke tvrdia, že vyhláška z nich robí občanov druhej kategórie a diskriminuje ich.

Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka, Jany Laššákovej, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského rozhodol o tom, že delenie cestujúcich na zaočkovaných a nezaočkovaných nie je v súlade s ústavou.

Rozhodnutie bude podľa ministerky Kolíkovej účinné až po zverejnení v Zbierke zákonov. Kým sa tak stane, zostáva v platnosti vyhláška číslo 226.

„Zatiaľ platí režim na hraniciach podľa ostatnej vyhlášky,“ upozorňuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková. „Prosíme občanov, aby pri prekračovaní hraníc rešpektovali pokyny kontrolných zložiek,“ dodala.

To znamená, že na hraniciach pokračujú kontroly – polícia kontroluje, či je každý, kto je starší ako 12 rokov, zaregistrovaný v systéme eHranica. Plne zaočkovaní majú výnimku z povinnej karantény – aj táto skutočnosť sa vypĺňa vo formulári. Zaočkovaní ďalej nemusia ísť do izolácie.

Čo platí v pôvodnom semafore

Keď stratí účinnosť vyhláška 226, začne platiť vyhláška 218 z 10. júna. Tá sa riadi cestovným semaforom, čiže delením krajín podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. V júni sa predpokladalo, že krajiny Európskej únie budú jednotne zelené – čiže bezpečné. Necelý týždeň po schválení rozdelenia krajín sa však Portugalsko dostalo medzi čierne krajiny, pretože tam začal dominovať delta variant vírusu.

Za čiernu sa považuje predbežne aj Británia. Do redakcie Pravdy sa ozvalo niekoľko Slovákov, ktorí žijú na ostrovoch. Hnevajú sa, že namiesto dvoch týždňov dovolenky na Slovensku strávia dva týždne v karanténe. Napriek tomu, že sú zaočkovaní a pred cestou absolvujú PCR test. Zatiaľ však ich cesty na Slovensko nie sú ohrozené – stane sa tak až vydaním rozhodnutia Ústavného súdu v Zbierke zákonov.

Podľa vyhlášky 218 sa krajiny, ktoré sa dostanú na čierny zoznam, jednoducho neodporúča navštíviť. A kto ich navštívi, musí povinne do karantény. Zaočkovaní, nezaočkovaní – bez rozdielu.

Výnimku majú iba ľudia, ktorí musia do zahraničia vycestovať na pracovnú cestu.

Čo platí a čo bude platiť?

Zatiaľ platí vyhláška hlavného hygienika číslo 226

každý sa musí pri príchode na Slovensko zaregistrovať v systéme eHranica

zaočkovaní ľudia môžu voľne prechádzať hranicou – bez ohľadu na to, z akej krajiny prichádzajú

pendleri majú čas na očkovanie do 9. augusta – po tom termíne nezaočkovaní musia do izolácie

výhody zaočkovaných na hraniciach majú mladí ľudia od 12 rokov

na deti do 12 rokov sa hľadí podľa zaočkovanosti ich rodičov

Ústavný súd vrátil do hry vyhlášku hlavného hygienika číslo 218

každý, kto vstúpi na územie Slovenska, musí do karantény – bez ohľadu na to, či je zaočkovaný

očkovanci majú výhodu voľného pohybu len pri návrate zo zelených krajín – vtedy sa na nich vzťahuje výnimka z karantény

pri príchode z červenej krajiny možno karanténu ukončiť na 8. deň – po absolvovaní PCR testu

do čiernych krajín sa neodporúča cestovať, po návrate každý povinne musí do izolácie – bez možnosti skoršieho ukončenia

pendleri – ľudia žijúci a pracujúci do vzdialenosti 100 kilometrov od hraníc, majú výnimku – nemusia do karantény, nepotrebujú ani test

rozdelenie krajín podľa cestovného semaforu schvaľuje vláda

Sulík sa zastal nezaočkovaných

Zatiaľ čo sa premiér Eduard Heger (OĽaNO), ako aj minister zdravotníctva tvrdia, že zaočkovaní by mal mať určité výhody, napríklad, že by sa ich netýkala karanténa po návrate zo zahraničia či prípadný lockdown, ich koaličný partner Richard Sulík (SaS) je opačného názoru.

„Nemôžeme si dovoliť takéto veci. My si nemôžeme dovoliť ľuďom diktovať, ako majú žiť, takto ich obmedzovať, lebo sa rozhodli sa nezaočkovať,” prekvapil Sulík. Je presvedčený, že ľudom musí byť dovolené robiť aj zlé a nesprávne rozhodnutia. „Považujem za veľkú chybu politikov, keď si myslia, že vedia lepšie, ako majú žiť," dodal.

Sulík aj napriek tomu, že ešte minulý týždeň na koaličnej rade jeho strana súhlasila s hraničnými opatreniami, tvrdí, že je potrebné nájsť správnu mieru v otázke výhod, či už doma, alebo na hraniciach.

„Pokiaľ je to drobné zvýhodnenie pre zaočkovaného, napríklad, keď do fitka môže ísť šesť ľudí a povieme, že šesť plus zaočkovaní, tak to považujem za primeranú výhodu. Ak ale povieme, že len zaočkovaní môžu vyjsť z domu, tak je to tá povestná pištoľ k hlave," skonštatoval Sulík.