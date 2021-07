Kováčik tvrdí, že dôvody väzby pominuli, ponúka peňažnú záruku 70-tisíc eur

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik tvrdí, že kolúzne a preventívne dôvody väzby v jeho prípade pominuli. Navrhuje ju nahradiť tzv. elektronickým monitorovacím zariadením či dostupnými nástrojmi. Ponúka peňažnú záruku vo výške 70-tisíc eur, ak by mu na to uvoľnili zaistený majetok. Vyplýva to zo žiadosti o prepustenie, ktorú predniesla počas procesu na Špecializovanom trestnom súde sudkyňa Pamela Záleská. Prokurátor s prepustením nesúhlasí.