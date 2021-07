Pendleri chystajú blokády. Obyvateľ Rajky: Nie sme nebezpečnejší ako kamionisti

Aká je situácia v pohraničí?

Spojili sme sa s viacerými ľuďmi z pohraničia. Nielen s tými, ktorí bývajú pri maďarských hraniciach, no aj s tými, ktorí žijú v Rakúsku či Česku. Spolu s nimi chystáme na budúci týždeň na hraniciach protesty a blokády diaľnic. Dôvodom sú slová ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, že vyhláška sa ešte pritvrdí. Tentoraz sme dostali prísľub od dvoch parlamentných strán, ktoré chcú prísť na blokádu. Komunikujeme so Smerom a podporu máme z Ľudovej strany Naše Slovensko. Chceme však osloviť aj Hlas. Máme prisľúbenú podporu aj od ľudí z gastropriemyslu. Rokujeme aj s OZ KOVO. Teraz sme už oslovili všetkých. Osobne som zaočkovaný, no moji susedia mnohí nie sú a výrazne im táto vyhláška komplikuje život.

VIDEO: Čo chystá vláda v novej vyhláške, ktorá má platiť od pondelka? Mária Kolíková a Vladimír Lengvarský.

Ako vnímajú pendleri protipandemické opatrenia?

Od začiatku pandémie ľudia vnímajú opatrenia ako neférové. Najviac ich hnevá, že za rok a pol v podstate naša vlastná krajina neurobila nejaký súčet ľudí, ktorí žijú v pohraničí a cestujú na Slovensko. Neurčili sa žiadne pravidlá pre tých, čo bývajú v pohraničí. Napríklad v Maďarsku sme sa museli ešte na začiatku pandémie hlásiť na cudzineckej polícii, kde každému vydali pobytovú kartu. S ňou nás potom púšťali do Maďarska aj v čase, keď boli ich hranice pre cudzincov zatvorené. Doteraz nám nepodmieňovali vstup ani testovaním, ani očkovaním, a to ani v čase, keď bola na Slovensku výrazne horšia pandemická situácia ako u nich.

Čítajte viac Rozdelená spoločnosť

Minulý týždeň ste blokovali hranicu do Maďarska. Budú protesty pokračovať?

Chceme sa stretnúť s ľuďmi, ktorí bývajú v pohraničí a chceme sa dohodnúť na presnom termíne blokád. Predbežne sme dohodnutí na stredu o 17. hodine. Vtedy by sa mala začať blokáda všetkých troch diaľničných priechodov na Slovensko. Tam patrí na rakúskej strane priechod Kittsee, na maďarskej je to Rajka a pri Čechách obec Brodské.

Ako sa dokážu pendleri vyznať v neustálych zmenách pravidiel?

Každý z nás, čo žije v pohraničí, musí rešpektovať aj protipandemické opatrenia štátu, kde býva. Nielenže musíme rešpektovať slovenské nariadenia, no v našom prípade aj maďarské. Ale počas celej pandémie sme zažili rozdielne prístupy z oboch krajín a naozaj to bolo veľmi komplikované. To isté tvrdia kolegovia z rakúskych hraníc. Aby som uviedol príklad: na cestu do Rakúska žiadajú antigénové testy, na cestu na Slovensko zase PCR. Je to naozaj komplikované, no s kým sa rozprávam, ten mi potvrdzuje, že najväčší chaos do toho vnáša Slovensko. Opatrenia sa tu menia stále. Tiež som si myslel, že medzi protestujúcimi budú len blázniví odporcovia, ktorí neznášajú všetko. No je tam mnoho ľudí s rôznymi osudmi. Sú medzi nimi ľudia, ktorí nad očkovaním ešte len uvažujú a na nich je teraz vyvíjaný neprimeraný tlak. Slovensko im naviac hádže polená pod nohy.

Ako vnímate to, že na Slovensku je nižšia miera zaočkovanosti ako v susedných štátoch?

My žijeme v pohraničí a všetky rizikové aktivity, pri ktorých by sme sa mohli infikovať, robíme aj tak na Slovensku. Tam chodíme do práce, do škôl, k lekárovi, do kostola, do kina či do divadla. Navyše aj Česko, Poľsko, Rakúsko a aj Maďarsko majú vyššiu mieru zaočkovanosti ako Slovensko. Čisto technicky pochádzame z bezpečnejšej zóny ako je Slovensko. Mám susedov, ktorí sú Maďari a chodia pracovať do bratislavského Volkswagenu, a takisto ich to obmedzuje. Navyše, oni sa dostávajú do ešte väčšieho zmätku, pretože jeden je zaočkovaný čínskou vakcínou Sinopharm, ktorá bola na rozdiel od Slovenska v Maďarsku povolená. Zdá sa mi to nepripravené a amatérske. Nemyslím si, že Slovák z Rajky alebo z Moravy je nebezpečnejší ako vodič kamióna, ktorý križuje Európu bez toho, aby mal test alebo aby bol zaočkovaný.