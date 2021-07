Sociologička Zuzana Kusá: Ľudia cítia štátnu moc ako príťaž

„Neistota v pravidlách je vystupňovaná na maximum. Ľudia veľmi zle znášajú neistotu a cítia sa potrestaní a len sa zvyšuje tlak štátnej moci. Stav neistoty výrazne zvyšuje stres a následne aj agresiu. Štát týmito chaotickými zmenami podkuruje tým najhorším vášňam, ktoré môžu byť potom zneužité. V bezradnosti sa ľahko pridajú k tým, ktorí majú záujem zneužiť túto situáciu politicky,“ hovorí sociologička Zuzana Kusá.

Verejnosť podľa nej nevie, čo má robiť, kam ísť, a preto hľadá nejaký cieľ. „Aj preto si vybíjajú frustráciu na hlavných tvárach očkovacej kampane. V utorok mali pocit, že Ústavný súd prijal opatrenia v prospech ľudí, no v stredu už bolo zase všetko inak. Takéto zmeny spôsobujú, že sa stráca dôvera v štátne inštitúcie, ktorým by občania mali dôverovať,“ podotýka.

„Nemyslím si, že sa nám niekedy podarí dožiť úplne prehľadného sveta, to by musela byť jedine totalitná spoločnosť bez slobody. No charakter týchto opatrení každý číta tak, že sú nátlakom na zaočkovanie. Obávam sa, že ako bola na začiatku pandémie dôvera v štát a porozumenie, že štát je tu na ochranu verejného zdravia nás všetkých, teraz sa to celé otočilo a ľudia cítia štátnu moc ako príťaž a môže to posilniť odpor proti nej,“ dodáva Kusá v reakcii na aktuálnu situáciu, ktorá sa týka vyhlášok upravujúcich režim na hraniciach.