Riaditeľ leopoldovskej väznice po podozreniach končí

Riaditeľ Halás odchádza po šiestich rokoch. K odchodu bol podľa informácií denníka Pravda v podstate dotlačený generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stáže (ZVJS) Róbertom Mudrončekom, ktorý mu mal ponúknuť preloženie do niektorej z väzníc na východe krajiny. Takto sa to robí v prípadoch, keď nadriadený nemá rukolapný dôkaz o nejakom prešľape podriadeného, a tak nemá ani zákonnú možnosť odvolať ho z funkcie.

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže na naše otázky zatiaľ nereagovalo. Odchod Halása pre Pravdu potvrdilo ministerstvo spravodlivosti. Ministerka Mária Kolíková (Za ľudí) navyše priznala, že má vedomosť aj o podozreniach voči Halásovi.

„Mám informácie o viacerých podnetoch voči riaditeľovi leopoldovského ústavu a bez toho, aby som to ďalej rozoberala, fakt je, že odchádza na vlastnú žiadosť s dohodou s generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže na presnom termíne odchodu k dnešku,“ uviedla pre Pravdu Kolíková.

Na Halása malo byť podaných viacero podnetov na Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra, ktorý sa okrem vyšetrovania policajtov a colníkov od 1. februára 2019 venuje aj prípadným trestným činom príslušníkov ZVJS. Inšpekcia však odmietla konkretizovať, koľko podnetov na Halása v posledných rokoch evidujú a čoho sa majú týkať.

„Vzhľadom na skutočnosť, že informácie sa týkajú konkrétnej osoby a ich poskytnutím by bolo porušené právo osoby na ochranu osobných údajov a právo na ochranu osobnosti, nie je možné tieto informácie poskytnúť,“ odkázala hovorkyňa rezortu vnútra Petra Friese. Údajne boli len od začiatku roku 2019 na Halása podané až tri podnety.

Tieto podozrenia by sa mali podľa našich informácií týkať šikanovania, bossingu, požívania alkoholu na pracovisku a zneužívania funkcie na osobné obohacovanie. Napriek tomu Halás končí s nárokom na plné odstupné a dôchodok. Len jeho odstupné by za takmer 30 rokov v zbore malo dosiahnuť výšku ročného platu, teda zhruba 40-tisíc eur. Okrem toho bude mať nárok takmer na dvojtisícový dôchodok.

Halása má vo funkcii nahradiť jeho doterajší zástupca Roman Dekan. Za nečakaným odchodom riaditeľa Halása môže byť sčasti aj čerstvý prípad krádeží kovového materiálu s odhadovanou škodou 300-tisíc eur. Prípad už vyšetruje aj polícia. Denník Pravda na to upozornil pred dvoma týždňami.

Hlavným podozrivým by mal byť jeden zo zamestnancov poškodenej spoločnosti AJ Metal Design, ktorá s väznicou spolupracuje na zamestnávaní odsúdených už od roku 1994. Pred nástupom do tohto zamestnania mal tento podozrivý pracovať v leopoldovskej väznici ako bachar. Musel vraj však odísť, pretože len ťažko odolával ponukám odsúdených na rôzne kšefty.

Ako Pravde vtedy povedal príslušník zboru, ktorý chcel ostať v anonymite, rozkrádanie takéhoto rozsahu mohlo len ťažko fungovať bez tichého súhlasu vedenia. „Zvláštne je to, že sa tieto veci diali za múrmi väznice, kde by sa na podobnú vec malo prísť veľmi rýchlo. Veď to nejakou cestou muselo ísť aj von! Ak by sa to začalo vyšetrovať, to by sme sa dozvedeli aj iné veci, nielen uprednostňovanie či ležérne kontrolovanie áut,“ uviedol nám zdroj.

Pravda požiadala o vyjadrenie aj samotného Halása. Ten však nereagoval.