Odhalil vám kovid antigénový test? Štát sa tvári, akoby ste chorobu nemali

Tí, čo prekonali COVID-19, no boli odhalení antigénovým testom, nie sú v zdravotných databázach evidovaní. To znamená, že štát a digitálny Covid pass sa na nich pozerajú tak, že nemajú žiadne protilátky a ochorenie nikdy ani nemali.

Zhruba 390-tisíc antigénových testov bolo na Slovensku od novembra pozitívnych. Ak by boli testy spoľahlivé, malo by to znamenať, že pozitívny pacient ochorenie aj prekonal. No rezort zdravotníctva tvrdí, že do digitálnych preukazov sa prekonanie ochorenia zapisuje len na základe laboratórnej diagnostiky ochorenia. Teda vykonaného PCR testu. Nezáleží ani na tom, že vás lekár eviduje ako pacienta, ktorý COVID-19 prekonal.

„Informácie sú prioritne zo systému elektronického zdravotníctva, ale aj ďalších systémov, napríklad regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Všeobecný lekár vydáva potvrdenie o prekonaní ochorenia, na zápis do digitálneho certifikátu je však potrebné, aby bolo aj v tomto prípade potvrdené ochorenie laboratórne," priblížila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Na Slovensku bolo pritom k dnešnému dňu vykonaných 37 339 302 an­tigénových testov. Toto sa dotkne najmä tých, čo hoci ochorenie prekonali, sú po prvej dávke vakcíny a chceli sa vyhnúť karanténe po prekročení hraníc. Ak ich ochorenie potvrdilo len antigénové vyšetrenie, za plne zaočkovaných sa budú rátať až po druhej dávke vakcíny.

Infektológ Peter Sabaka z Univerzitnej nemocnice Bratislava pripomína, že nie u každého, čo ochorenie prekonal, sa vytvorí dostatočná imunitná odpoveď. Imunitná odpoveď po prekonaní ochorenia COVID-19 je u každého iná.

„Niekomu sa vytvorí silnejšia, niekomu slabšia. Ľuďom, ktorí mali len ľahký priebeh ochorenia alebo nemali žiadne príznaky, sa väčšinou vytvorí slabšia imunitná odpoveď alebo sa im nevytvoria skoro žiadne protilátky. A až tí, čo prekonali ťažší priebeh, majú už takú solídnejšiu imunitnú odpoveď, ale tiež je to variabilné. Tiež sa medzi nimi môžu nájsť ľudia, ktorí majú len slabšiu imunitu,“ vysvetlil.