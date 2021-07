Do boja s vírusom sa púšťa samospráva. Štát sa zatiaľ iba díva

Štát chce zrýchliť tempo očkovania. No do boja s vírusom sa púšťa zatiaľ veľmi rozpačito.

O kolektívnej imunite pred delta variantom koronavírusu možno podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) hovoriť až pri 90-percentnej zaočkovanosti. Druhou dávkou je zaočkovaných 1 853 641 ľudí, počet očkovancov prvou dávkou je 2 197 547 milióna.

Zatiaľ v Bratislavskom a Trnavskom kraji sa možno nechať zaočkovať už bez registrácie. Podľa Lengvarského by sa táto možnosť mala rozšíriť aj do ďalších krajov. Práve túto možnosť vítajú aj župani. Veď len počas minulej soboty sa podľa riaditeľa odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja Tomáša Szalaya nechalo na Národnom futbalovom štadióne zaočkovať bez registrácie 1 500 ľudí.

Nový variant delta totiž vzbudzuje veľké obavy – infikovaný môže nakaziť ďalších ľudí už na druhý či tretí deň. Predpokladá sa preto, že tretiu vlnu pandémie spustí práve delta, jej začiatok sa očakáva v polovici augusta, keď sa začne z dovoleniek vracať množstvo slovenských rodín.

Od 4. júla, keď sa otvorila možnosť vakcinácie aj ľudí, ktorí sa vopred neregistrovali v systéme korona.gov.sk, sa v celom Bratislavskom kraji zaočkovalo do šesťtisíc ľudí.

Prešovský župan Milan Majerský hovorí, že lotéria, ktorú avizuje minister financií Igor Matovič (OĽaNO), v rámci ktorej by sa mali každý týždeň žrebovať výhercovia, ktorí sa dali zaočkovať, sa zatiaľ neukazuje ako vhodný motivátor.

„Napríklad v Poprade sme mali na vakcináciu zaregistrovaných 1 200 ľudí. Ale po tom, ako vyšla informácia, že bude akási lotéria, sa prišlo dať očkovať iba 800 ľudí. Zdravie nie je lotéria. Namiesto veľkých relamných kampaní by stačilo, aby sa vysokí politickí predstavitelia dali zaočkovať a dávali ľuďom v krajine dobrý príklad,“ hnevá sa Majerský.

Slovensko je v rámci európskeho spoločenstva v očkovanosti na 25. mieste. Menej zaočkovaných je v Bulharsku, vo Fínsku, v Rumunsku, Nórsku a Litve.

Podľa Lengvarského sa zatiaľ neuvažuje o povinnom očkovaní, hoci pravidlá pre nezaočkovaných sa napríklad vo Francúzsku sprísnia. Očakáva sa, že prísnejšie kontroly na hraniciach zavedú aj prímorské krajiny, obľúbené dovolenkové destinácie.

„Zaočkovanosť chceme zatiaľ zvyšovať mobilnými očkovacími tímami, očkovaním bez registrácie či podporovou očkovania v ambulanciách všeobecných lekárov,“ povedal Lengvarský.

Minister Lengvarský sa preto počas týždňa stretol so zástupcami všetkých ôsmich krajov. „Dohodli sme sa, že budeme spolupracovať ešte užšie, že kampaň a očkovanie musíme zintenzívniť rôznymi spôsobmi, či už výjazdovými tímami alebo spoluprácou so všeobecnými lekármi,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva. V tejto súvislosti sa stretne aj so zástupcami zdravotných poisťovní, aby ešte viac motivovali všeobecných lekárov.

Lengvarský si veľa sľubuje od očkovania vo všeobecných ambulanciách. Ide o to, aby najmä starší ľudia nemuseli za očkovaním cestovať. Otvorené zostávajú zatiaľ aj veľkokapacitné očkovacie centrá. Podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča však potrebujú lepšie legislatívne ukotvenie. Podľa neho by v centrách mohli vypomáhať aj brigádnici a dobrovoľníci.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter upozornil, že v každom regióne sú iné podmienky. "Otvorili sme osem očkovacích stredísk a zrušili sme dve práve pre to, že neplnili kvóty, ktoré sme si dali,“ vysvetlil Lunter.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba predpokladá, že do mesiaca uzatvoria veľkokapacitné očkovacie centrum. Jednoducho preto, lebo už nebude koho očkovať. Droba je však presvedčený, že ak by bolo treba, dokážu očkovacie centrum opäť do 24 hodín otvoriť.