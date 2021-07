Koaličná rada by mala riešiť preplácanie testov i prípadný štátny smútok

Predstavitelia štyroch vládnych strán by sa mali na pondelkovej koaličnej rade vrátiť k debate o preplácaní testov na koronavírus. Takisto by mali hovoriť o priebehu mimoriadnej 35. schôdze parlamentu či o téme vyhlásenia štátneho smútku v súvislosti s úmrtím Milana Lasicu.

Potvrdila to predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová i ďalší predsedovia koaličných klubov.

„Na dnešnej koaličnej rade by sme to mali doladiť,“ uviedla Zemanová v súvislosti s preplácaním testov. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš hovorí, že na koaličnej rade by mali debatovať aj o tejto téme, ak minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) prinesie analýzu preplácania testov.

Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) na rokovaní koaličnej rady otvorí tému možného vyhlásenia štátneho smútku, ako potvrdila jeho hovorkyňa Ľubica Janíková. SaS chce tiež na koaličnej rade hovoriť o prípadnom vyhlásení štátneho smútku.

„Osobnosť, akou bol Milan Lasica, ovplyvnila celé generácie. Jeho nezabudnuteľný humor a múdrosť nám budú v tomto uponáhľanom svete chýbať. Slovensku a kultúrnej scéne dal skutočne veľa. Považujem preto za dôležité, aby sme si z úcty a vďaky uctili tohto velikána aj formou štátneho smútku,“ uviedol predseda SaS Richard Sulík.

„Aj o tomto bude debata na koaličnej rade,“ povedal predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský v súvislosti so štátnym smútkom.

Koaliční partneri majú hovoriť aj o priebehu mimoriadnej schôdze, ktorá sa má začať v piatok. Podľa Pčolinského majú debatovať o tom, či sa bude rokovať v piatok v noci, prípadne v sobotu alebo budú v rokovaní pokračovať v ďalšom pracovnom týždni.

Šipoš hovorí, že o tom majú rozhodnúť v piatok. „V priebehu piatka sa rozhodne, či sa bude rokovať do prerokovania všetkých bodov alebo bude pokračovať rokovanie na ďalší týždeň,“ povedal Šipoš.