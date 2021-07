Antigénové testy opäť robia problémy

Parlament má na mimoriadnej schôdzi rokovať o používaní Covid passov aj na vnútroštátne účely, napríklad pri vstupe do podnikov. Môže to byť problém pre ľudí, ktorí prekonali COVID-19 a mali len pozitívny antigénový test. Ku Covid passu budú potrebovať papierové potvrdenie.

Na Slovensku malo podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) COVID-19 viac ako 717-tisíc pacientov. No len 392-tisíc z nich ochorenie aj oficiálne prekonalo. Sú to pacienti, ktorých odhalilo laboratórne PCR testovanie.

Výhodu majú v tom, že už po dvoch týždňoch od prvej dávky vakcíny sú považovaní za plne zaočkovaných. Horšie na tom sú tí, ktorých odhalil antigénový test a v digitálnom európskom Covid passe nemajú o prekonaní infekcie zmienku, hoci podľa najnovšej vyhlášky hlavného hygienika Jána Mikasa by im mala na to, aby boli považovaní za plne zaočkovaných, stačiť aj jedna dávka vakcíny.

„Plne zaočkovaná je osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19," pripomína Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva. Zatiaľ možnosť dať sa zaočkovať využilo podľa NCZI 166 954 ľudí, ktorí COVID-19 prekonali a zachytil ich PCR test.

„Údaj o počte osôb s pozitívnym výsledkom antigénového testu NCZI nemá k dispozícii," priblížila hovorkyňa NCZI Diana Dúhová. Odhadom je to však okolo 425-tisíc ľudí, ktorým vyšiel pozitívne antigénový test.

Pre tých, čo ochorenie prekonali a pozitívny bol ich antigénový test, to znamená, že okrem digitálneho Covid passu potrebujú ešte papierové potvrdenie o prekonaní infekcie. To môže spôsobiť pre niektorých problémy, pretože parlament má na mimoriadnej júlovej schôdzi v piatok rokovať o používaní Covid passov aj na vnútroštátne účely. Napríklad pri vstupoch do podnikov, divadiel alebo kúpalísk by mohli kontrolovať, či je návštevník otestovaný, zaočkovaný alebo ochorenie v minulosti prekonal.

Račková upozorňuje, že okrem predloženia Covid passu sa dá prekonanie ochorenia dokladovať aj potvrdením od lekára, vrátane jeho skenu.

A to sa týka aj tých pacientov, ktorí síce ochoreli, no ochorenie bolo zistené antigénovým testom.

Račková pripomína, že lekár má disponovať informáciou o pozitivite pacienta a prekonanom ochorení nielen v prípade PCR, ale aj antigénového testovania.

„Potvrdenie o prekonaní COVID-19 tak možno vystaviť aj v prípade, že pozitivita bola u osoby potvrdená antigénovým testom. Potvrdenie o prekonaní COVID-19 je akceptované v slovenskom, českom a anglickom jazyku," dodala.

No pacienti si za tento dokument v ordinácii môžu priplatiť.

„Keďže nejde o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ho na základe predloženého pozitívneho antigénového testu potvrdí, si môže za jeho vyplnenie vypýtať na základe cenníka finančnú úhradu," varuje Monika Palušková, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska.

Kombinácia vakcín

Tí, čo ochorenie COVID-19 prekonali, nemajú zaručenú imunitu a mali by sa dať zaočkovať. Po novom však budú môcť na zaočkovanie využiť aj kombináciu vakcín. Hoci niektoré vakcinačné centrá už s kombináciou vakcín majú skúsenosti, očkovanie dvomi rôznymi látkami bude na Slovensku dostupné len za presne stanovených pravidiel. Navyše, koho za infekčného označil antigénový test, bude mať problém s oficiálnym Covid passom.

„Na základe štúdií kombinácia vakcín najmä prvá vektorová a ďalšia mRNA funguje veľmi dobre a dokonca komplexná imunitná postvakcinačná odpoveď je podľa publikovaných záverov štúdií lepšia v porovnaní s podaním dvoch dávok rovnakej vektorovej vakcíny," vysvetľuje pre Pravdu člen Konzília odborníkov, lekár a expert WHO Jozef Šuvada.

Rezort zdravotníctva však upozorňuje, že kombinácia vakcín by sa nemala brať na ľahkú váhu. Druhá dávka odlišnej vakcíny môže byť podľa hovorkyne rezortu Zuzany Eliášovej podaná len zo zdravotných dôvodov alebo v prípade nedostupnosti danej vakcíny na trhu, prípadne ak človeka očkovali prvou dávkou v zahraničí a táto vakcína nie je dostupná na Slovensku.

„Najviac údajov zo štúdií máme o kombinácii očkovacích látok od firmy AstraZeneca a Pfizer/BioNTech. Menej štúdií ale s rovnakým pozitívnym záverom na postvakcinačnú imunitnú odpoveď bolo realizovaných aj s druhou dávkou od spoločnosti Moderna," vysvetľuje Šuvada. Podľa neho skúšania naďalej prebiehajú aj v režime kombinácie jednodávkovej Johnson&Johnson a následnej druhej dávky pre zvýšenie imunitnej odpovede voči novým variantom, a to typom vakcíny s obsahom mRNA.

„Je potrebné poznamenať, že pri kombinácii odlišných typov vakcín môžu byť u niektorých osôb silnejšie a prípadne aj dlhšie trvajúce vedľajšie účinky. Na túto skutočnosť je potrebné žiadateľov o očkovanie odlišným typom vakcíny upozorniť," upozorňuje Šuvada. Závažné vedľajšie príhody zatiaľ však neboli v štúdiách zaznamenané.

„Aj naďalej je potrebné naďalej svedomito sledovať a vyhodnocovať získané údaje z hlásení," pripomína. Aj preto sa Slovensko zapojilo do celosvetovej štúdie hodnotenia nežiaducich účinkov očkovania proti COVID-19 a súčasťou tejto štúdie je aj sledovanie nežiaducich príhod po očkovaní rozdielnymi typmi vakcín.