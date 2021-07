Gröhling: Testovanie na školách v septembri teraz nie je témou pre Ústredný krízový štáb

Testovanie na školách v septembri momentálne nie je témou, ktorou by sa zaoberal epidemiologický tím či Ústredný krízový štáb. Uviedol to minister školstva Branislav Gröhling (SaS) koncom júna v rozhovore pre portál vŠkolstve.sk a agentúru SITA.

Dodal, že skôr sa pracuje na opatreniach ako uchrániť hranice. Ministerstvo chce navyše motivovať k očkovaniu. Rodičia by si podľa neho mali uvedomiť, že vďaka očkovaniu bude môcť dieťa chodiť do školy, socializovať sa či pripravovať sa do ďalšieho vzdelávania a nebudú musieť riešiť dištančné vzdelávanie. Opatrenia týkajúce sa začiatku školského roka by mali oznámiť najneskôr v polovici augusta, podobne ako minulý rok.

Gröhling objasnil, že od septembra by malo školstvo v rámci dohody s Ministerstvom zdravotníctva, ako aj vládnych strán, kontinuálne pokračovať ďalej. „Aj preto všetci hovoríme o očkovaní, aby sme vytvorili čo najbezpečnejšie prostredie. Pôjdeme podľa regionálneho Covid semaforu, ktorý sme si už vyskúšali v predchádzajúcich mesiacoch a podľa mňa fungoval veľmi dobre,“ povedal.

Nepredpokladá však, že by Slovensko malo v septembri nejaké čierne až bordové okresy. Zároveň podotkol, že farby okresov budú priamo úmerné zodpovednosti občanov a očkovaniu. Ak by sa však školy nachádzali v čiernych či bordových okresoch, tak by sa na nich mohlo napríklad prerušiť vyučovanie.

Šéf rezortu potvrdil, že majú pripravenú intervenčnú stratégiu testovania na školách, v rámci ktorej sa mali využívať aj kloktacie testy. Mala by byť súčasťou národnej stratégie Ministerstva zdravotníctva.

Dodal, že aj keď to nebolo nejakým spôsobom „oficiálne odklepnuté“, fungujú podľa nej. Školy im nahlasujú záujem, ak potrebujú testy a následne je to nahlásené na regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Podľa Gröhlinga je intervenčná stratégia dobre nastavená. „Okrem toho, prechádzame na Slovensku na PCR testovanie, dlhodobo podporujem očkovanie a momentálne aj očkovanie detí. To nie je potrebné len pre dovolenky, ale aj pre bezpečnosť a otvorenie škôl od septembra,“ zhodnotil.