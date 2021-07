Zástupca pendlerov Martiny v Ide o pravdu: Blokáda v stredu bude. Nájdete nás na hranici s Maďarskom, Rakúskom a Českom

Cítia sa vládou zabudnutí. „Nezaujímame ich, a sú nás desaťtisíce. Pre nás je to veľké sklamanie,“ odkazuje politikom v relácii Ide o pravdu Juraj Martiny, zástupca Slovákov žijúcich v pohraničí.

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Juraja Martiniho v relácii Ide o pravdu.

Politická dohoda o cene antigénového testu, ktorú údajne v pondelok dosiahla koalícia, pre Slovákov žijúcich v pohraničí nič neznamená.

„Nezaočkovaní musia mať PCR test, a na ten mnohí nemajú prostriedky,“ povedal v relácii Ide o pravdu zástupca pendlerov Juraj Martiny.

Vládu a hlavného hygienika kritizuje za to, že rok a pol ich Slováci žijúci v pohraničí nezaujímajú. „Nemáme žiaden status, ktorým by sme sa dlhodobo riadili. Je to chaotické a ľudia sú unavení a veľmi sklamaní,“ dodal.

Za ideálny stav by považoval situáciu, keď by hranicu Slovenska prekračovali bez testov aj nezaočkovaní: „Veď prichádzame z krajín, ktoré majú oveľa väčšiu zaočkovanosť, a sú teda bezpečnejšie.“

V relácii Martiny priznal, že na rokovaní s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nom. OĽaNO) boli len jedenkrát, a na pravidelných stretnutiach sa nedohodli.

Potvrdil stredajšie blokovanie hraničných priechodov s Maďarskom, Rakúskom a Českom. Pri protestoch by ich mali podporiť niektoré politické strany, ale aj OZ KOVO. „Účasť prisľúbil mimoparlamentný Hlas a ĽSNS, obrátili sme sa ale na všetky politické strany,“ upresnil Juraj Martiny.

Čo očakávajú od protestov? Vnímajú vyhlášky ako nátlak na zaočkovanie sa? Koľko ľudí je v pohraničí nezaočkovaných, a prečo? Odpovede sa dozviete v relácii Ide o Pravdu so zástupcom Slovákov žijúcich v pohraničí Jurajom Martinym.