Naď podporuje návrh na skrátenie volebného moratória na dva dni

„To, že niektorí politici, ktorým to vyhovovalo v minulom období, to chceli predĺžiť, to iba dokazuje, aké majú demokratické zmýšľanie, aj keď sa dnes bijú do hrude, akí sú najväčší demokrati, treba si to pekne pripomínať, čo dokázali robiť oni, keď vládli,“ povedal Naď.

Hnutie Sme rodina podporuje zmenu súčasného stavu pri moratóriu na predvolebné prieskumy, nepovažuje ho za optimálny. Chce sa však o presnom nastavení rozprávať s koaličnými partnermi. Pred rokovaním vlády to povedal minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

„Myslím si, že tento bod ešte asi bude potrebovať trochu rokovania,“ vyhlásil Krajniak. S partnermi sa ešte chce Sme rodina rozprávať o presnom nastavení. „Či to má byť skrátenie na 48 hodín alebo iné, alebo úplné zrušenie moratória, o tom by sme sa ešte chceli rozprávať s koaličnými partnermi,“ povedal minister práce pred rokovaním vlády.

Aj minister školstva Branislav Gröhling (SaS) povedal, že sa na vláde ešte majú rozprávať o moratóriu. Vyjadrovať svoj osobný názor nechcel. „Počkajme si na tú diskusiu,“ povedal.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) povedal, že súčasná koalícia nikdy nebola za predlžovanie moratória.

„V čase 48 hodín predo dňom konania volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania je zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov a výsledky volebných ankiet. Ak sa koná druhé kolo volieb prezidenta, výsledky volebných prieskumov a výsledky volebných ankiet je zakázané zverejňovať v čase 48 hodín predo dňom konania druhého kola volieb a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania," uvádza sa v návrhu.

O skrátení volebného moratória na 48 hodín bude na dnešnom rokovaní hlasovať vláda.