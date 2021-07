Gröhling: Legislatívna úprava by mala zabezpečiť vyššiu účasť očkovaných na podujatiach

V rámci dohody s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (OĽaNO) by mala byť schválená legislatívna úprava, ktorá by umožnila vyššiu účasť očkovaných na hromadných podujatiach. Pred dnešným rokovaním vlády to povedal minister školstva Baranislav Gröhling.