Kolíková odvolala svojho štátneho tajomníka. Krajniak hovorí o politických hrách v rámci sporov v Za ľudí

Ministrovi práce Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) by sa nepáčilo, ak by bola vláda zapojená do politických hier v rámci vnútrostraníckych sporov. Reagoval tak na informáciu o tom, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila na stredajšie rokovanie vlády návrh na odvolanie štátneho tajomníka Michala Luciaka (obaja Za ľudí). Vláda v stredu Luciaka z funkcie odvolala.

Luciak by mohol podľa medializovaných informácií po svojom návrate do parlamentu nahradiť na poste predsedu poslaneckého klubu Za ľudí Janu Žitňanskú.

„Ak by bola pravda, že by to bolo len pre to, aby pani Kolíková mala väčšinu v klube, vymeniť predsedníčku a dať tam niekoho svojho, to by sa mi celkom nepáčilo, že by do tejto veci bola zapojená vláda,“ povedal ešte pred rokovaním vlády Krajniak. Dodal, že každý minister má právo na vlastné personálne rozhodnutia, ktoré má zdôvodniť.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) rešpektuje akékoľvek rozhodnutie v rámci strany. „Dôležité je, ako to majú vyrokované v rámci strany. Do toho ja vstupovať nechcem. Ak sa Luciak rozhodol skončiť, musíme to rešpektovať. Každý má právo ukončiť pracovný pomer,“ povedal predseda vlády.

„Osobne rozhovory s mojimi kolegami nezverejňujem. Nebudem hovoriť o detailoch,“ odpovedal Heger na otázku novinárov, či mu Kolíková spomenula, že návratom Luciaka do parlamentu by sa posilnila jej frakcia aj v klube Za ľudí.

Kolíková ešte v úvode týždňa povedala, že nie je pravdou, že chce, aby z funkcie predsedníčky poslaneckého klubu Za ľudí odišla Žitňanská. Po Luciakovom návrate do parlamentu by z neho mala odísť Viera Leščáková, ktorá podporuje šéfku strany Veroniku Remišovú. Luciak by sa mal zároveň podľa informácií portálu stať šéfom klubu.