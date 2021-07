Bachari z Leopoldova hovoria o šikanovaní

Halás síce oficiálne skončil na vlastnú žiadosť, ale aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) priznala, že proti Halásovi evidovali niekoľko podnetov. Hovorí sa o šikanovaní, bossingu, nadmernom užívaní alkoholu v práci, ale aj o zneužívaní funkcie na osobné obohacovanie. Redakcii Pravdy sa podarilo získať svedectvá niekoľkých členov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí pod Halásom pracovali.

Podľa informácií denníka Pravda generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Róbert Mudronček mal dať Halásovi na výber: preradenie do ústavu na druhom konci republiky alebo dobrovoľný odchod.

Dôvody skončenia služobného pomeru ani ponuku možného preloženia Halása ZVJS nekomentoval. „Pán Halás požiadal generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Mgr. Róberta Mudrončeka o uvoľnenie zo služobného pomeru a jeho žiadosti bolo zo strany generálneho riaditeľa dňa 15. júla 2021 vyhovené,“ reagoval stručne Alexander Balucha z generálneho riaditeľstva ZVJS.

V súvislosti s vynúteným Halásovým odchodom sa hovorí o podozreniach zo šikanovania, z bossingu, nadmerného užívania alkoholu v práci a zo zneužívania funkcie na vlastné obohatenie.

Napriek tomu Halás končí s nárokom na plné odstupné a takmer dvojtisícový výsluhový dôchodok. Halása má vo funkcii nahradiť jeho doterajší zástupca Roman Dekan.

Redakciu Pravda oslovili viacerí príslušníci z Leopoldova. Hovoria o pomeroch za múrmi jednej z najprísnejších väzníc na Slovensku. Pravda má k dispozícii mená týchto príslušníkov, ich svedectvá však priblížime pod pseudonymami. Hoci Halás už vo funkcii nie je, ešte stále má väzby na niektorých vysokých funkcionárov.

Príbeh Martina a Márie

„Donútili ma podpísať výpoveď. Vyhrážali sa mi, že keď nepodpíšem, nebudem mať žiadny výsluhový dôchodok,“ rozpráva Martin, ktorý už v Leopoldove nepracuje dlhšie. „V tom čase mi však prišiel Halás ešte pomerne normálny. Neskôr som však už od viacerých príslušníkov počul o veľmi zlom zaobchádzaní Halása s podriadenými. No nikto sa mu nedokázal postaviť. Teraz, keď odišiel, sa im rozviažu jazyky,“ myslí si.

Mária sa popri práci a rodine dala na vysokoškolské štúdium. Nebolo to vždy jednoduché, ale držala sa myšlienky, že tak bude môcť ešte lepšie robiť prácu, ktorá ju baví. Štúdium jej malo otvoriť dvere ku kariérnemu rastu.

Napriek tomu, že je z nej vyštudovaná právnička, služby dostávala na strážnej veži alebo na bráne. Vraj na ostatných pozíciách v rámci ústavu mala zakázané slúžiť.

Ona sama na Halása podala v posledných rokoch viacero podnetov na rôzne inštitúcie.

„Nikdy predtým som nemala žiadny trest. Pracovala som dobre a mala som dobré vzťahy aj s nadriadeným, aj v kolektíve. Len riaditeľ mal som mnou problém a ja vlastne stále neviem prečo," rozpráva svoj príbeh.

Keď končila prvú časť štúdia a stala sa z nej bakalárka, prišli prvé problémy. "Najprv to neboli dobré topánky, potom sukňa. Vyvrcholilo to až tým, že mi začal dávať neoprávnené tresty,“ pokračuje Mária.

Hovorí, že sa chcela niekam posunúť aj vo svojej práci. „Nečakala som, že sa takto začne po mne niekto voziť,“ dodáva.

Po onkologickej operácii bola takmer rok PN. "Po roku si ma hneď v prvý deň dal nastúpiť do kancelárie a vyhrážal sa mi. Žiadal ma, aby som dala výpoveď, čo som však odmietla. Ešte aj počas PN, keď som mala osobitný študijný plán, vyvolávali z väznice na rektorát, že mi nič nie je a že si celú PN vymýšľam. Z rektorátu si ma dali v tichosti zavolať a medzi štyrmi očami mi podpísali študijný plán, aby som mohla doštudovať,“ objasňuje Mária.

Tvrdí, že sa jej viacerí kolegovia začali vyhýbať. "Nemala som iné východisko, ako sa brániť. Halás verejne pred celým kolégiom povedal, že nedostanem nič, pokiaľ tam bude on. Žiadala som o osobné stretnutie aj generálneho riaditeľa, ktorý si ma síce zavolal a ja som mu to musela celé vysvetľovať za prítomnosti Halása. Generálny riaditeľ ZVJS mi len povedal, že si mám poriadne plniť služobné povinnosti,“ opisuje nepríjemný zážitok.

Riaditeľ ju mal šikanovať cez jej nadriadených. Ako príklad Mária uvádza, že ju pozvali na konkurz v čase, keď bola PN. Od lekára si vypýtala vychádzku, no o tri dni ju potrestali pre porušenie liečebného režimu. Obrátila sa na súd a vyhrala. Mária tvrdí, že aj tak prišla o veľa peňazí, pretože jej advokát sa dohodol s Halásom poza jej chrbát.

Mária podala niekoľko podnetov na riaditeľa a jeho podriadených, ktorí sa snažili získať informácie o jej chorobe priamo od lekárov. Inšpekcia sa však podnetmi nezaoberala. Podľa Márie preto, lebo bývalý šéf inšpekcie bol Halásov dobrý priateľ.

„Zahnal ma tak do kúta, že som sa začala brániť aj pomocou médií. Už mi otvorene prestal robiť zle, ale moje finančné ohodnotenie znížili na minimum a zatrhli mi kariérny postup. To bola odplata za to, že som sa odvážila brániť,“ vysvetľuje Mária.

Podľa nej sa už bývalý riaditeľ vôbec nesprával dobre k ženám. „Niektoré chodili z porady s plačom, keď im nadával do k… To sa ani nedá pochopiť, nadával im na porade, pred plnou miestnosťou a všetci boli ticho,“ dodáva. Na otázku, prečo, iba dopovedala: „Oni sa jednoducho neodvážili.“

Riaditeľ fúkal sám. Za dverami

Nepríjemné skúsenosti s bývalým riaditeľom má aj Marek. „Dennodenne sme zažívali šikanovanie, ponižovanie, psychické týranie a vydieranie. V mojom prípade to dospelo až k zdravotným problémom. Videli to všetci kolegovia, ale každý sa bál svedčiť proti riaditeľovi, obzvlášť, keď mal krytie bývalého riaditeľa ZVJS či viacerých policajných špičiek,“ pridáva sa k obvineniam aj Marek.

Pripomína, že šikanovaný nebol len on. „Takto sa správal aj voči iným. Každým dňom sa to stupňovalo,“ prízvukuje.

Všetko vraj ešte zhoršovala pravidelná konzumácia alkoholu. „Dennodenne vypil aspoň fľašu tvrdého, a keď bol opitý, bol nesmierne, ale naozaj nesmierne vulgárny. Nerobilo mu potom žiadny problém ani šoférovať z práce domov,“ opisuje príslušník Marek.

„Raz už niektorí príslušníci zavolali, že je v práci taký opitý, že padá zo stoličky. Prišli mu dať fúkať pred celým kolégiom, teda pred vedúcimi všetkých oddelení. On však fúkal sám vo svojej kancelárii a nie pred ostatnými. Keď sa z kancelárie vrátili, na papieri bolo poznačené, že nafúkal nulu. Všetci sa na tom len smiali. Vtedy si viacerí povedali, že to nemá zmysel, a keby ležal ožratý aj na zemi, radšej ho len prekročia,“ spomína Marek.

Tiež hovorí, že sa snažil o situácii informovať aj bývalého generálneho riaditeľa ZVJS. "Ale on to nepotreboval počuť, lebo presne vedel, ako to je,“ dodal Marek.

Extrémne vulgárny

Príslušník Štefan hovorí, že mu síce bývalý riaditeľ Leopoldova priamo neublížil, ale veľmi ho sklamal.

„Z viacerých osobných zážitkov viem aj ja sám, že bol odjakživa extrémne vulgárny. Má takú cholerickú povahu. To sa ešte vždy vystupňovalo, keď si vypil, pričom to pitie ani neskrýval. Napríklad na veľkej mesačnej porade kolégia riaditeľa, kde sa stretávali všetci vedúci jednotlivých oddelení, tiež popíjal a takmer bez rozdielu všetkým vulgárne nadával do pohlavných orgánov. To bola naozaj jeho každodenná pracovná metóda. Nadával im a dokonca po nich v rozčúlení hádzal aj knihy,“ spomína Štefan.

„Asi mu nejako stúpla sláva do hlavy. Keby sa nebol vymenil generálny riaditeľ ZVJS, Halás by tam ostal doteraz,“ myslí si Štefan. Vzťahy na pracovisku opisuje ako celkovo zlé. Hovorí, že Halás mal troch zástupcov, pričom s dvoma vôbec nekomunikoval. Navyše ich pred podriadenými znevažoval.

Jeho slová potvrdzuje aj príslušník Serafín, ktorý priblížil aj vzťah medzi Halásom a jeho pravdepodobným nástupcom Romanom Dekanom. Aj ten mal s Halásom ako jeho doterajší zástupca roky veľké osobné problémy. „Absolútne spolu nevychádzali. Halás ho od všetkého ,odstrihol', vôbec s ním nespolupracoval. Až nechápem, ako tam pri takomto riadení mohol Dekan vydržať. Veď mal na starosti a pod sebou tie najťažšie oddelenia – ochranu a výkon trestu. V zbore začínal od piky a postupne sa vypracoval. Na rozdiel od Halása nemal za sebou žiadne tlačenky,“ podotkol Serafín.