Pendleri zablokovali priechody, pred Bratislavou skolabovala doprava

Nespokojní pendleri na protest proti podmienkam umožňujúcim vstup do SR zablokovali niektoré hraničné priechody.

Pendleri blokujú diaľničný hraničný priechod Čunovo-Rajka smerom do Maďarska.

Protestujúci zablokovali aj priechod Svrčinovec s Českou republikou či priechod s Maďarskom Čuňovo – Rajka, kde od 17:30 protestuje približne 50 protestujúcich.

Protestujúci vytvorili živú reťaz a skandovali heslá ako „hanba“ či „testovať sa nedáme“. Vyjadriť tým chceli nespokojnosť s podmienkami vstupu na Slovensko, a to najmä pre takzvaných pendlerov. „Výrazne znevýhodňujú ľudí z prihraničných regiónov, a to napriek tomu, že bývajú na území, v ktorom nie je horšia epidemiologická situácia ako na Slovensku,“ tvrdia. Podporu nespokojným pendlerom vyjadrili aj viaceré opozičné strany. Niektorí opoziční politici sa na proteste aj priamo zúčastnili. Okrem protestujúcich je na mieste aj polícia, spoločne s jej antikonfliktným tí­mom.

Kolaps dopravy

Na diaľnici D2 v Bratislave sa pre blokáciu hraničného priechodu Čunovo – Rajka smerom do Maďarska tvoria rozsiahle kolóny. Upozorňuje na to polícia, ktorá vodičov vyzýva, aby sa tomuto úseku úplne vyhli a na prejazd smerom do Maďarska použili hraničný priechod Medveďov.

Pendleri dnes na 17:00 avizovali blokádu vybraných hraničných priechodov s ČR, Rakúskom a Maďarskom. Nepáčia sa im totiž nové podmienky pre vstup do SR. Od pondelka 19. júla totiž platí, že nezaočkovaní pendleri sa pri vstupe do SR musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako sedem dní.

Hraničný priechod Čunovo – Rajka blokovali protestujúci aj začiatkom júla.

Protesty a blokácia sú podľa Zelenej vlny RTVS aj na hraničných priechodoch Bratislava (Petržalka) – Berg i Svrčinovec – Mosty u Jablunkova. V okolí hraníc sa preto tvoria kolóny.