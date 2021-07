Rádioaktívna Podhájska? Bude sa to skúmať

Situáciu okolo fungovania termálneho kúpaliska Podhájska zamotala informácia o vyššom množstve rádioaktívnych látok vo vode z geotermálneho vrtu. Envirorezort spresnil, že rádioaktivita sa posudzovala z hľadiska kvality povrchových vôd. Jej dosah na návštevníkov by sa mal ešte preskúmať.

„Vďaka policajnému vyšetrovaniu sa odhalilo, že expert predkladajúci analýzu termálnej vody v Podhájskej zatajil prítomnosť rádioaktívnych prvkov. Vec je o to závažnejšia, že niektoré rádioaktívne prvky sú vo vode z vrtu v Podhájskej prítomné v takom rozsahu, ktorý viacnásobne prekračuje zdravotné limity,“ informovalo ministerstvo životného prostredia počas uplynulého víkendu.

Štátny tajomník rezortu Michal Kiča nedávno vysvetlil, že v súvislosti s rádioaktivitou zistili prekročenie noriem z hľadiska kvality povrchových vôd. „Od orgánov činných v trestnom konaní sme dostali informáciu, že v tomto prípade sú hodnoty prípustnej rádioaktivity vôd, ktoré by sa vypúšťali do toku Liska, niekoľkonásobne prekročené. Čo sa týka bezpečnosti a zdravia návštevníkov, je potrebné vykonať podrobnejšie zisťovania zo strany orgánov, ktoré sú na to oprávnené,“ spresnil s tým, že sa v tejto veci obracajú na Štátnu kúpeľnú komisiu ministerstva zdravotníctva.

Envirorezort podľa neho nemá záujem tento proces zdržiavať. „V momente, keď súčasný prevádzkovateľ kúpaliska splní všetky zákonom stanovené požiadavky, povolenie na odber geotermálnych vôd ustanovíme a bude môcť pokračovať v prevádzke termálnej časti kúpaliska,“ dodal Kiča. V prevádzke je momentálne sedem bazénov, ktoré nie sú plnené vodou z vrtu, ale z iných vodných zdrojov.

Dobrá alebo zlá rádioaktivita?

Obec, ktorá je prevádzkovateľom kúpaliska, si musí zabezpečiť aj ostatné súhlasy a povolenia, vyhodnotenie dosahov geotermálnych vôd a prípadnej rádioaktivity v týchto vodách na zdravie návštevníkov. Samotná rádioaktivita nebola podľa Kiču doteraz zo strany prevádzkovateľa kúpaliska podrobnejšie skúmaná. Dosahy na návštevníkov môžu byť pozitívne i negatívne.

Radovan Černák zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra podotýka, že rádioaktivita je prirodzeným javom geotermálnych vôd. „Najčastejšie sa v nich môže vyskytovať prvok radón,“ spresnil. Dosah rádioaktivity na ľudské zdravie podľa neho závisia od konkrétnej dávky, ktorej je človek vystavený.

O prípad sa začala zaujímať aj Aliancia slovenskej gastronómie, ktorá sa sformovala na základe iniciatívy 10 pre gastro. Na fungovanie termálneho kúpaliska je viazané živobytie stoviek ľudí, ktorí sa podľa nej dostávajú do neľahkej situácie. „Boli sme sa tam pozrieť, a zistili sme, že predávajú nehnuteľnosti, autá, cennosti, aby prežili,“ podotkol Andrej Kasáš, generálny tajomník aliancie.

Problémy s falšovaním

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) považuje situáciu v Podhájskej za náročnú. Envirorezort podľa neho hľadá riešenia, ako kúpalisko zachovať v prevádzke, a teda aj nadväzujúci cestovný ruch. „Nie je to ľahké rozhodnutie, ale je to rozhodnutie na základe parametrov vody. Je dôležité, aby to odborníci vyhodnocovali správne a hlavne, aby sme ochránili zdravie občanov,“ reagoval pred začiatkom rokovania vlády.

V prípade Podhájskej nemá ísť o prvý prípad falšovania. Spoločnosť Geo Termál Podhájska, ktorá je majiteľom vrtu, mala počas kontroly zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia predložiť sfalšované povolenie na odber geotermálnej vody. Na povolení chýbal časový údaj, ktorý obmedzoval čerpanie vody len do roku 1994. Spoločnosť v súčasnosti povolenie na odber nemá.

Okrem nepovoleného čerpania a využívania geotermálnej vody je problémom aj jej vypúšťanie do miestneho potoka Liska, z ktorého vymizol život. Začiatkom júna na to poukázal šéf enviropolície Mário Kern. Bazénovú vodu doň malo vypúšťať kúpalisko i prevádzkovateľ penziónu s rímskymi kúpeľmi.