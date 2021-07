Vďaka vakcínam sa na štadióny môže dostať viac ľudí. Zaočkovaných či otestovaných by nerátali

Viac ľudí na koncertoch, v podnikoch či na kúpaliskách. Aj fanúšikovia by sa konečne dostali na tribúny. Všetko vďaka novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá sa dostane do parlamentu v piatok. Podľa nej by sa malo pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny covidový preukaz.

Aktuálne platí, že v exteriéri môže byť do tisíc a v interiéri do päťsto ľudí. No po novom by sa k týmto počtom nerátali zaočkovaní či tí, ktorí majú negatívny test, ale zatiaľ sa nevie, aká bude hraničná hodnota kapacít. Tú má určiť Konzílium odborníkov vo štvrtok.

Viac ľudí vďaka vakcíne

V praxi by to znamenalo, že ak by aj bola podľa Covid automatu naplnená kapacita podujatia či prevádzky, tak by aj napriek tomu mohli majitelia pustiť ďalších ľudí v prípade, že budú spĺňať podmienky plnej zaočkovanosti alebo budú mať negatívny test.

Za plne zaočkovanú sa považuje osoba najmenej 14 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

Tiež osoba najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky jednodávkovej vakcíny. Za plne zaočkovanú sa považuje aj osoba najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

„Novelizovaný zákon je legislatívny podklad, aby zaočkovaní mohli navštevovať podujatia vo väčšej miere, je na to pripravovaný aj Covid automat,“ ozrejmil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). Uvedomuje si pritom, že kontrolovanie týchto nariadení by bolo veľmi náročné napríklad v krčmách v menších mestách a obciach.

„Ich to ale v zlom nijak neovplyvní. To, že doteraz mohlo byť v podniku napríklad do desať ľudí, už nebude platiť, pretože zaočkovaní sa budú rátať nad tento rámec,“ vysvetlil minister.

Zatiaľ sa však nevie, ako sa tieto počty zmenia. „Sú návrhy na obe strany, zaočkovaní neobmedzene alebo určité fixné počty násobne väčšie ako doteraz,“ povedal Lengvarský.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) pripomína, že aj v iných krajinách, napríklad i v Rakúsku či Česku, môžu kaviarne či reštaurácie navštevovať len tí, ktorí sa vedia preukázať potvrdením o očkovaní, negatívnym testom či certifikátom o prekonaní ochorenia COVID-19. Na Slovensku by však tieto pravidlá nemali byť až také striktné.

Cena testov nie je dohodnutá

Zatiaľ malo k návrhu najväčšie výhrady z radov koalície hnutie Sme rodina. Alternatívou očkovania by mal byť aj negatívny test. Ten by však mal byť po novom hradený a koalícia sa musí najskôr dohodnúť, akou sumou.

„Nejaké testy musia byť zadarmo a nejaké s dotovanou cenou. Zatiaľ to vyzerá tak, že by sme sa na tom vedeli dohodnúť. V tom prípade aj naši poslanci podporia tento návrh,“ vraví minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). „Musí byť možnosť nahradiť očkovanie testom, ktorý bude finančne dostupný. Ak bude platiť, tak musí byť zabezpečené, aby cena testov nezruinovala rodinný rozpočet,“ dodáva.

V praxi by zákon podľa neho mal fungovať tak, že ak do obchodu alebo prevádzky môže v prípade horšej epidemiologickej situácie vstúpiť len desať ľudí, tak by sa vtedy medzi nich nerátali zaočkovaní.