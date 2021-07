Mladí postdoktorandi sa môžu uchádzať o miesto na Univerzite Komenského

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave podporí výskum a vývoj mladých výskumných pracovníkov a mobilitu postdoktorandov celkovou sumou približne 700-tisíc eur. Vyhlásila celkovo 21 voľných pozícií v rozličných vedných oblastiach, na ktoré sa môžu prihlásiť do 31. augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Do výzvy sa môžu prihlásiť absolventi doktorandského štúdia do 35 rokov, ktorí obhájili dizertačnú prácu na inej vysokej škole, ako je UK, a to najmä na zahraničnej vysokej škole najviac tri roky pred nástupom na postdoktorandský pobyt. Tieto pobyty sa viažu na riešenie grantových projektov základného a aplikovaného výskumu alebo vývoja na fakultách.

„Ide o novú aktivitu UK, ktorú tento rok rozbiehame prvýkrát. Okrem podpory mladých výskumníkov je poslaním týchto pobytov aj zvýšiť atraktívnosť vedeckej kariéry. Verím, že novinka osloví aj vedcov zo zahraničia a podporíme mobilitu medzi vedeckými pracoviskami,“ uviedol prorektor UK pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnosť Jozef Masarik.

Každý postdoktorand môže získať podporu v maximálnej výške 27 375 eur počas celej doby riešenia projektu. Prostriedky sú určené na jeho mzdové náklady. Pracovný pomer sa uzatvorí na jeden rok s možnosťou predĺženia na dva roky s predpokladaným začiatkom od 1. októbra.