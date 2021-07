Brusel si všimol stíhanie vysokých funkcionárov. Súdnu mapu odporúča odložiť

Pochvaly vo vzťahu k vývoju viacerých aspektov právneho štátu na Slovensku vyjadruje Európska komisia vo svojej novej hodnotiacej správe za rok 2021. Zaoberá sa v nej justičným systémom, protikorupčným rámcom, inštitucionálnymi otázkami súvisiacimi so systémom bŕzd a protiváh, ako aj pluralitou a slobodou médií. Správa je výsledkom diskusie medzi zástupcami Európskej komisie a štátnymi orgánmi jednotlivých členských štátov, občianskou spoločnosťou, ako aj orgánmi Rady Európy.

Najväčší priestor venuje správa justícii a boju proti korupcii. „Aj naďalej sa vyvíjalo veľké úsilie na zlepšovanie nezávislosti, integrity, kvality a efektívnosti slovenského justičného systému,“ konštatuje správa. V tomto ohľade vyzdvihuje rozsiahlu reformu súdnictva, ktorú parlament schválil ešte vlani v decembri. Upravil sa ňou spôsob výberu ústavných sudcov a členov Súdnej rady, zaviedol vekový strop sudcov pre odchod do dôchodku a vznikol Najvyšší správny súd.

Nová vládna koalícia tiež stransparentnila výber generálneho a špeciálneho prokurátora a prijali sa aj potrebné zákonné zmeny ako zákon o zaistení majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti, nový trestný čin ohýbania práva. „Spomínané reformy odrážajú snahu o zlepšenie justičného systému,“ konštatuje Európska komisia v svojej správe z 20. júna.

Súdnu mapu odložiť

Nie všetky reformy však zožali od komisie takú jasnú podporu. Medzi ne patrí aj nová súdna mapa, ktorou chce ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) kvôli efektivite znížiť počet súdov na Slovensku. Komisia „za pozoruhodný považovala prístup založený na dôkazoch, ktorý si zvolili slovenské orgány. Vydala aj ďalšie odporúčania, napríklad zvážiť odklad vykonania reformy.“

Aj keď medzi podnikateľmi prišlo k zlepšeniu, stále pretrváva celkovo nízka dôvera verejnosti v nezávislosť súdnictva. „V širokej verejnosti nedošlo k žiadnemu takémuto zlepšeniu vo vnímaní nezávislosti súdov a sudcov, pričom 28 percent vníma nezávislosť súdnictva ako „pomerne dobrú alebo veľmi dobrú“ a 65 percent ako „pomerne zlú alebo veľmi zlú,“ uvádza správa. Najčastejšie uvádzanými dôvodmi, pre ktoré je nezávislosť súdnictva vnímaná ako nedostatočná, sú zasahovanie alebo tlak zo strany vlády a politikov, rovnako ako zasahovanie alebo tlak motivovaný hospodárskymi alebo inými osobitnými záujmami.

Komisia Slovensku tiež vyčíta zhoršovanie v efektívnosti konaní a predlžovanie ich dĺžky. „Systém nedokáže efektívne riešiť pracovné zaťaženie v správnych veciach. Pokiaľ ide o občianske a obchodné veci, odhadovaná dĺžka konaní v sporových občianskych a obchodných veciach sa v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 predĺžila na 170 dní,“ konštatuje správa.

Slovensko podľa komisie vynakladá oveľa viac úsilia na potláčanie korupcie, čo sa ukazuje na vyšetrovaní a stíhaní viacerých prípadov korupcie na vysokých miestach. Všíma si, že k zintenzívneniu boja proti korupcii na vysokých miestach a jeho výraznému zlepšeniu došlo po odhaleniach v spojitosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v roku 2018.

„Od októbra 2020 bolo niekoľko bývalých vysokopostavených predstaviteľov z radov polície, prokuratúry a súdnictva, ako aj zo súkromného sektora obvinených z korupcie a trestných činov súvisiacich s korupciou. Národná kriminálna agentúra začala v roku 2020 viesť konania v 158 prípadoch korupcie. Počet osôb odsúdených za trestné činy korupcie sa od roku 2019 (62 odsudzujúcich rozsudkov) do roku 2020 viac ako zdvojnásobil (128 odsudzujúcich rozsudkov,“ približuje komisia. Pokiaľ ide o predchádzanie korupcii, pokrok sa podľa komisie dosahuje len pomaly.

Bez kritiky?

Komisia síce víta odsudzujúce rozsudky v prípade vraždy novinára, v otázke ochrany slobody prejavu a plurality médií komisia nachádza nedostatky. „Prerokúva sa návrh zákona, ktorým by sa mal zaviesť rámec na zabezpečenie transparentnosti vlastníctva médií. Jeho schválenie je naplánované na september 2021. Vláda mala v pláne navrhnúť legislatívu, vďaka ktorej by sa zabezpečilo priaznivejšie prostredie pre novinárov, no tieto plány boli odložené na neskôr. Šírenie štátnej reklamy zostáva aj naďalej neregulované. Nezaviedla sa žiadna schéma na podporu spravodajských médií, ktorou by sa zmiernil vplyv, ktorý na ne mala pandémia COVID-19,“ pripomína komisia.

V súvislosti so systémom bŕzd a protiváh je ešte podľa komisie potrebné zlepšiť legislatívny proces tak, že sa doň viac zaangažujú zainteresované strany a občianska spoločnosť. Správa tiež konštatuje, že viacero doterajších pokusov o reguláciu lobizmu zlyhalo.

„Na druhej strane návrhy legislatívy upravujúcej lobizmus, jav otáčavých dverí, majetkové priznania, konflikty záujmov poslancov parlamentu a verejné obstarávanie sa už plánujú alebo sú v počiatočnej fáze,“ dodáva Európska komisia.

Ministerstvo spravodlivosti vníma hodnotiacu správu skôr pochvalne. „Z pohľadu Slovenskej republiky vyznieva správa pozitívne, nezaznieva v nej kritika. Európska komisia oceňuje kroky Slovenska v posudzovaných oblastiach. Na druhej strane, správa sa nevyhýba ani pomenovávaniu nedostatkov, keď Európska komisia korektne poukazuje na existujúce nedostatky. Ani tu však nie je správa kritická. Skôr prináša pohľad na existujúce rezervy a odporúčanie ako tieto rezervy eliminovať,“ uviedol rezort v reakcii na správu Európskej komisie.