Armáda si v Martine prevzala prvých osem húfnic Zuzana 2

Profesionálni vojaci si vo štvrtok v Martine prevzali prvých osem samohybných kanónových húfnic Zuzana 2. Celkovo má prísť 25 húfnic, prebrať by ich mali postupne do konca budúceho roka. Na tlačovej konferencii v priestoroch 11. mechanizovaného práporu v Martine to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).