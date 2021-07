Otvorená vojna: Inšpekcia vyšetruje elitných policajtov

Policajná inšpekcia začala prešetrovať podozrenia o protizákonných praktikách elitných vyšetrovateľov z Národnej kriminálnej agentúry a obvinila troch pochybných svedkov zo zločineckej skupiny takáčovcov.

Kým dvaja svedkovia sú na úteku, tretí sa ku krivým výpovediam už aj priznal. Nasledovala však tvrdá reakcia – šéfku špeciálneho vyšetrovacieho tímu inšpekcie Dianu Santusovú od prípadu odstavili.

Proti tomu sa ohradil bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta. Tvrdí, že jej prácu preskúmal a obvinenie trojice pochybných svedkov bolo dôvodné a zákonné. Zásahom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a policajného prezídia môže dôjsť k zmareniu vyšetrovania.

„Dnešné odvolanie vedúcej špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby, ktorý je tvorený vyšetrovateľmi Úradu inšpekčnej služby a vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry Prezídia PZ, je možné považovať za viac ako neštandardné, keďže dozorový prokurátor v postupe vyšetrovateľky nezistil žiadne procesné pochybenie, ktoré by odôvodňovalo prijatie príslušných opatrení. Táto skutočnosť môže mať negatívny vplyv na ďalší priebeh vyšetrovania, keďže doposiaľ vyšetrovací spis má viac ako tritisíc strán. Zároveň považujeme za neštandardné, že zo strany Prezídia PZ došlo k prerušeniu prebiehajúceho zásahu pri zadržiavaní obvinených osôb, v dôsledku čoho sú dvaja obvinení na úteku a je po nich vyhlásené pátranie,“ uviedol vo svojom stanovisku Remeta.

K pozastaveniu funkcie Santusovej ako šéfky vyšetrovacieho tímu sa prihlásil dočasný šéf Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra (ÚIS) Peter Scholtz. Opozičný Smer však tvrdí, že tento pokyn prišiel priamo od jeho nadriadeného ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Chcú preto v Národnej rade opäť iniciovať mimoriadnu schôdzu na jeho odvolanie. Mikulec sa však bráni, že o Scholtzovom rozhodnutí nevedel a bol informovaný až následne.

Najlepší svedkovia sú mafiáni

Od októbra 2020 bolo niekoľko bývalých vysokopostavených predstaviteľov z radov polície, prokuratúry a súdnictva, ako aj zo súkromného sektora obvinených z korupcie a trestných činov súvisiacich s korupciou. Národná kriminálna agentúra začala len v roku 2020 viesť konania pre podozrenie z korupcie v 158 prípadoch.

S pribúdajúcim časom sa však objavovalo čoraz viac pochybností o nezákonných praktikách NAKA a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry. Tieto podozrenia ešte posilnila správa Slovenskej informačnej služby (SIS) prečítaná 28. mája v Národnej rade. Stalo sa tak v reakcii na tajné stretnutie najvyšších ústavných činiteľov s predstaviteľmi orgánov činných v trestnom konaní 17. mája na pôde SIS.

Správa SIS hovorí o manipulácii trestných konaní v kauzách Očistec, Božie mlyny, Judáš a Mýtnik cez koordináciu výpovedí svedkov a spolupracujúcich obvinených a služba v nej tvrdí, že má o tom aj dôkazy.

Už skôr na to upozornil aj predchádzajúci riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský, ktorého však krátko na to, čo získané informácie posunul orgánom činným v trestnom konaní, 11. marca 2021 zadržali a práve na základe svedectiev dvoch dobre známych kajúcnikov obvinili z korupcie. Najvyšší súd vo štvrtok opäť rozhodol, že Pčolinský zostane vo väzbe.

Rovnako skončil aj šéf Úradu inšpekčnej služby Adrian Szabó, ktorého 2. júna NAKA zadržala a obvinila zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prijímania úplatku. Podľa vyšetrovateľov prijal úplatky dokopy za viac ako 20-tisic eur od bývalého šéfa finančnej jednotky NAKA Bernarda Slobodníka. Ten je spolu s Petrom Petrovom kľúčovým svedkom proti Szabóovi.

Napokon na policajnej inšpekcii vznikol špeciálny vyšetrovací tím, ktorý mal v prešetrovaní pokračovať. Viedla ho Diana Santusová. Tá si najprv vyžiadala od NAKA kópie vyšetrovacích spisov. Keďže NAKA nebola ochotná spolupracovať, inšpekcia si po ne musela prísť priamo na NAKA spolu s dozorovým prokurátorom Krajskej prokuratúry Bratislava.

Ani vtedy však NAKA nespolupracovala a vydala kópie len štyroch zo šiestich vyžiadaných spisov. „Dva originály tzv. živých spisov museli byť za prítomnosti nezúčastnenej osoby odňaté, lebo ich príslušníci NAKA odmietli na vyzvanie dobrovoľne vydať,“ vysvetlil vtedy bratislavský krajský prokurátor Remeta.

Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic tento zásah vtedy označil za účelový s cieľom zastaviť vyšetrovania oligarchov, politikov, ale aj samotných policajtov, ktorí podľa neho nejakým spôsobom participovali na systéme „našich ľudí“. „Je zarážajúce, aký procesný postup zvolil Úrad inšpekčnej služby, keď zaistil celé originály vyšetrovacích spisov,“ povedal špeciálny prokurátor pre vybrané médiá.

„Všetci prokurátori špeciálnej prokuratúry to vnímame s mimoriadnym znepokojeným a ako snahu demotivovať vyšetrovateľov a operatívcov, ktorí na týchto závažných kauzách pôsobia. Tieto kroky, ktoré sa dnes dejú, sú snahou nás vrátiť do systému našich ľudí. Tu nejde o žiaden boj bezpečnostných zložiek,“ tvrdí Lipšic.

Manipuláciu už priznal

Po niekoľkých týždňoch vyšetrovania sa však napriek vyjadreniam špeciálneho prokurátora podozrenia inšpekcie začali potvrdzovať. Ako informoval Remeta ešte v utorok, policajná inšpekcia začala vo veci ovplyvňovania výpovedí svedkov trestné stíhanie voči trom osobám.

Boli obvinení pre zločin marenia spravodlivosti, zločin krivej výpovede a krivej prísahy. Obvinenou trojicou sú niekdajší členovia bratislavskej zločineckej skupiny takáčovcov – Csaba Dömötör, Peter Petrov a Matej Zeman.

Video: Súd rozhoduje o väzbe pre Csabu Dömötöra.

Všetci traja vystupujú ako dôležití svedkovia v mnohých kauzách a je podozrenie, že za prepustenie z väzby a nižší trest si svedectvá začali vymýšľať. Zeman napríklad ako svedok vystúpil aj 7. júla v procese s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom.

Čítajte viac Svedok v kauze Očistec, takáčovec Dömötör, priznal, že podal zmanipulovanú výpoveď

Kým Dömötöra v utorok zadržali, ostatní dvaja svedkovia, ktorí majú povinnosť byť orgánom činným v trestnom konaní k dispozícii, sú na úteku. Bolo preto po nich v stredu vyhlásené pátranie. Policajná inšpekcia následne vykonala v okolí Bratislavy viacero razií a domových prehliadok. Neúspešne.

Vo štvrtok však bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta potvrdil, že Csaba Dömötör sa vyšetrovateľom inšpekcie k manipulovaniu výpovedí priznal. Keďže inšpekcia dvoch Dömötörových spoluobvinených nevedela vypátrať, podujala sa zakročiť voči samotným príslušníkom NAKA, o ktorých mala podozrenie, že im na úteku pomáhajú.

Ešte v stredu ráno preto v Pezinku na pokyn inšpekcie zasahovala špeciálna jednotka proti samotným operatívcom NAKA pri ich ceste na Úrad špeciálnej prokuratúry. Ani u nich však neobjavili nič. Špeciálna jednotka mala byť na pokyn inšpekcie zložená z príslušníkov Úradu hraničnej a cudzineckej polície zo Sobraniec.

Príslušníci NAKA na tento zásah reagovali trestným oznámením. Reakcia na seba nedala dlho čakať. Zastupujúci šéf policajnej inšpekcie Peter Scholtz šéfku vyšetrovacieho tímu Dianu Santusovú vo štvrtok veľmi rýchlo odstavil. Vysvetľuje to niekoľkými podaniami, ktoré spochybňujú činnosť jej špecializované­ho tímu.

Samotný tím však vraj v práci pokračuje. „Dočasne poverený riaditeľ ÚIS považuje za nevyhnutné svojím rozhodnutím pozastaviť činnosť vedúcej tímu ÚIS v uvedenom tíme do času, kým sa jednoznačne nepotvrdí alebo nevyvráti opodstatnenosť vzniknutých pochybností,“ informovala hovorkyňa ministerstva vnútra Barbara Túrosová.

Ak by sa pochybenia potvrdili, podľa Scholtza by to znamenalo zásadné spochybnenie nestrannosti, objektivity a taktickej správnosti postupov vedenia tímu ÚIS, ktorý bol zriadený na prešetrenie podozrení zneužívania právomocí príslušníkov NAKA. Scholtz preto pristúpil k okamžitému riešeniu vzniknutej situácie a prijal všetky opatrenia, ktorými je možné tieto informácie preveriť.

„Okrem iných bol vykonaný personálny pohovor s vedúcou uvedeného tímu, bola začatá kontrola a zabezpečené ďalšie podporné materiály. Napriek enormnej snahe sa doposiaľ využitými prostriedkami nepodarilo jednoznačne vyvrátiť všetky pochybnosti. Dočasne poverený riaditeľ ÚIS sa preto v zmysle platných interných predpisov rozhodol požiadať o vyšetrenie vedúcej tímu na polygrafe. V priebehu takto vykonávaných kontrolných opatrení však pochybnosti o objektivite a nestrannosti vykonávaných úkonov neustále pribúdali,“ tvrdí Scholtz.

Ďalšie odvolávanie Mikulca

Smer z odstavenia vyšetrovateľky Diany Santusovej obvinil priamo ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Predseda Smeru Robert Fico tvrdí, že dvojicu mafiánov naďalej skrýva „Mikulcova“ polícia.

„Inšpekcia podlieha priamo ministrovi vnútra. To minister dal pokyn, aby došlo k stiahnutiu vyšetrovateľky z prípadu. Rozhodol sám minister a cez povereného šéfa inšpekcie. Je tu policajná skupina riadená ministrom vnútra,“ zdôraznil predseda Smeru Robert Fico.

Rezort vnútra takúto interpretáciu odmieta. „Toto rozhodnutie vykonal dočasne poverený riaditeľ Úradu inšpekčnej služby na základe zhodnotenia aktuálneho stavu. Ministra vnútra o tomto kroku následne informoval,“ odkázala hovorkyňa rezortu Túrosová.

Mikulec čelil pokusu o odvolanie už pred mesiacom. Poslancom sa ho však ani po dvoch dňoch trvania mimoriadnej schôdze odvolať nepodarilo. Za jeho odchod 16. júna hlasovalo len 53 poslancov zo 135 prítomných. Mikulca odmietla podporiť koaličná strana Sme rodina, ktorej poslanci sa pri hlasovaní buď zdržali, alebo vôbec nehlasovali.

Smer dúfa, že tentoraz už bude úspešnejší. Fico avizoval, že o Mikulcovi môžu poslanci rozhodovať už v tento víkend.