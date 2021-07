Takáčovca Dömötöra dostali krivé výpovede do väzby. Fico chce hlavu Mikulca

Po začatí vyšetrovania nasledovala tvrdá reakcia – šéfku špeciálneho vyšetrovacieho tímu inšpekcie Dianu Santusovú od prípadu odstavili.

Mimoriadna schôdza o Mikulcovi by sa mala začať v nedeľu.

Práca vyšetrovateľky policajnej inšpekcie Diany Santusovej pritom začala prinášať výsledky. Prvý z trojice členov zločineckej skupiny takáčovcov, ktorí sú obvinení z krivých výpovedí v politicky citlivých kauzách, smeruje za mreže. Súd v piatok rozhodol, že takáčovec Csaba Dömötör bude stíhaný väzobne. Verdikt bude musieť v najbližších dňoch potvrdiť ešte Krajský súd v Bratislave.

Csaba Dömötör patril podľa polície minimálne od roku 2004 do roku 2008 do výjazdovej zložky skupiny takáčovcov a od roku 2008 do svojho zadržania plnil funkciu ochranky jednému z vrchných členov Ivovi Ružičovi. Na súd priviedli Dömötöra dvaja maskovaní policajti a obvinený si tvár zakrýval čiernou kapucňou. Pri príchode prítomným novinárom priznal, že bol pri výpovediach v prípadoch Očistec a Judáš ovplyvňovaný. Tvrdí však, že len sčasti a nie príslušníkmi polície.

Súd zhruba po dvoch hodinách obvinenie vyhodnotil ako dôvodné a uznal tiež potrebu väzobného stíhania. Návrh prokurátorky Krajskej prokuratúry Bratislava na väzbu aj z dôvodu hroziaceho úteku však súd odmietol. Dömötöra si tak opäť odviedla policajná dvojica z inšpekcie.

„Okresný súd Bratislava III vzal do väzby obvineného, a to z dôvodov tzv. kolúznej a preventívnej väzby, t.¤j. dôvodnej obavy, že by mohol ovplyvňovať svedkov a dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Proti rozhodnutiu podal sťažnosť obvinený, ako aj prokurátor, o ktorých bude po doručení veci rozhodovať Krajský súd v Bratislave,“ potvrdil hovorca bratislavského krajského súdu Pavol Adamčiak.

Ešte v utorok Dömötöra policajná inšpekcia obvinila zo zločinu marenia spravodlivosti, zločinu krivej výpovede a krivej prísahy. Spolu s ním z rovnakých skutkov obvinili aj ďalších dvoch členov takáčovcov Petra Petrova a Mateja Zemana. Tí sú však odvtedy na úteku a polícia tak po nich vyhlásila pátranie. Krajská prokuratúra Bratislava tvrdí, že ich zadržanie zmarilo priamo Prezídium Policajného zboru.

Všetci traja vystupujú ako dôležití svedkovia vo viacerých kauzách a podľa polície existuje dôvodné podozrenie, že za prepustenie z väzby a nižší trest si časť svedectiev vymýšľali. Zeman napríklad ako svedok vystúpil aj 7. júla v procese s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom.

Policajná inšpekcia vykonala v utorok a v stredu v okolí Bratislavy viacero razií a domových prehliadok. Keďže boli všetky neúspešné, inšpekcia dokonca v stredu ráno zakročila v Pezinku aj voči samotným príslušníkom NAKA, o ktorých mali podozrenie, že dvojici na úteku pomáhajú.

Po tom, čo dotknutí príslušníci NAKA podali pre tento zásah trestné oznámenie, zastupujúci šéf policajnej inšpekcie Peter Scholtz šéfku vyšetrovacieho tímu Dianu Santusovú vo štvrtok od prípadu odstavil. Vysvetlil to niekoľkými podaniami, ktoré spochybňujú činnosť jej špecializovaného tímu. Samotný tím však vraj v práci pokračuje.

Šéf Krajskej prokuratúry Bratislava Rastislav Remeta však označil odvolanie vedúcej špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby za viac ako neštandardné a tvrdí, že to môže mať negatívny vplyv na ďalší priebeh vyšetrovania. „Uznesenie vyšetrovateľa špecializovaného tímu o vznesení obvinenia trom civilným osobám preskúmal dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava a na podklade vyšetrovacieho spisu konštatoval jeho zákonnosť a odôvodnenosť,“ uviedol vo štvrtok Remeta.

Ako dodal, „je zároveň neštandardné, že zo strany Prezídia Policajného zboru došlo k prerušeniu prebiehajúceho zásahu pri zadržiavaní obvinených osôb, v dôsledku čoho sú dvaja obvinení na úteku a je po nich vyhlásené pátranie“.