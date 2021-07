Sme rodina chce koaličnú radu k Mikulcovmu zotrvaniu vo funkcii

Predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár požiadal koaličných partnerov o zvolanie mimoriadnej koaličnej rady. Jediným bodom programu má byť otázka zotrvania ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) a policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkciách. Vyhlásil to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že majú vážne výhrady. Je presvedčený, že veci zašli tak ďaleko, že sa to viac nedá zametať pod koberec. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský si myslí, že Kovařík aj Mikulec by mali odstúpiť. Mikulec jeho dôveru nemá.

„Neviem si predstaviť že táto vládna koalícia, ktorá bola zvolená s tým, že nastavíme spravodlivosť na Slovensku, by mala postupovať takým spôsobom, že teraz zrazu bude veci zametať pod koberec. Musíme ukončiť to, že opozícia sa nám smeje do tváre, že niekto nezvláda veci v rezorte vnútra,“ podčiarkol Krajniak. Namietal aj postup koaličných partnerov pri opozíciou iniciovanej mimoriadnej schôdzi na odvolanie Mikulca z funkcie. Nemyslí si, že takéto vyhýbanie sa opozícii je správne a že vznesené pochybnosti by mali „ostať vo vzduchu“.

Pčolinský namieta, že koaliční partneri im ani neoznámili, že budú blokovať schôdzu na odvolanie Mikulca. Očakával klasický priebeh rokovania. Partneri sa podľa neho zrejme obávali výsledku hlasovania o vyslovení nedôvery ministrovi Mikulcovi. Je presvedčený, že sa maria vyšetrovania káuz. Hovorí o potrebe všetky veci dôsledne vyšetriť. Sme rodina chce vysvetlenie viacerých otázok a na to chce tlačiť aj v koalícii.

Pčolinský považuje podozrenia za vážne a mlčanie zo strany kompetentných za neakceptovateľné. „Nemajú ani potrebu to vysvetliť,“ poznamenal. Krajniak dodal, že Mikulca nepodozrieva, že by priamo dával pokyny či maril vyšetrovania. Má však pocit, že sa to mohlo diať dlhé mesiace a nepreverovalo sa to dôsledne.