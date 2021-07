Sľub koalície: Už sa nič plošne nezavrie

Ak sa zhorší epidemiologická situácia, Slovensko sa vráti k antigénovému testovaniu. Pri vstupe do práce či do školy bude zadarmo. Keď si však bude chcieť neočkovaný kúpiť napríklad topánky, bude sa musieť dať otestovať za vlastné.

Na mimoriadnej schôdzi mal parlament prijať novelu zákona, ktorá mala uľahčiť život zaočkovaným. Aj tak sa štát snažil presviedčať ľudí, aby sa vakcínou chránili pred koronavírusom. Pred parlamentom sa však v piatok objavili protestujúci proti očkovaniu, ktorí vydržali až do nedeľného popoludnia. Sme rodina novelu zablokovala a rokovania s hnutím OĽaNO trvali do sobotňajšieho večera.

Ešte sa neskončila diskusia k novele, keď premiér Eduard Heger, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský a poslanec Michal Šipoš (všetci OĽaNO) spolu s ministrom práce Milanom Krajniakom a poslancom Petrom Pčolinským (obaja Sme rodina) ohlásili, že budú mať tlačovku na tému Dosiahli sme dohodu.

Podľa dohody štát v prípade zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie opäť nasadí antigénové testovanie neočkovaných. „Hovoríme len o vybraných obchodoch, školách a firmách. Na všetko ostatné bude treba očkovanie, potvrdenie o prekonaní COVID-19 alebo PCR testovanie,“ vysvetlil pre Pravdu minister Lengvarský.

Podrobnosti ešte nie sú známe, pretože tie musí nastaviť ministerstvo spolu s Úradom verejného zdravotníctva. Ale najskôr musí pripraviť tretiu modernizáciu Covid automatu.

VIDEO: Minister Lengvarský o „očkovacom“ zákone. Kto vydá potvrdenie?

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová vyhlásila, že už sa celoplošne nezatvoria školy. Poslankyňa Anna Záborská z Kresťanskej únie a klubu OĽaNO spolu so šéfom klubu Šipošom sľúbili, že sa nezatvoria kostoly ani v prípade tretej vlny pandémie. Janka Bittó Cigániková (SaS) zasa prijatie zákona komentovala slovami: „Odteraz sa na Slovensku nebude nič plošne zatvárať.“

V zásade sa na ľudí bude hľadieť už nie ako na očkovaných a neočkovaných, ale na zodpovedných a nezodpovedných. Zodpovední sú zaočkovaní alebo otestovaní. Do obchodov s potravinami, drogérií či lekární bude stačiť nezaočkovaným test, ktorý hradí štát. Ak by však chceli ísť do iného obchodu alebo do kina či divadla, budú potrebovať test, za ktorý si však musia zaplatiť. Cena za jedno otestovanie by nemala presiahnuť päť eur.

Podľa Krajniaka sa takto podarilo vyhnúť kategorizácii ľudí na dve skupiny – zaočkovaných a nezaočkovaných. Kým pôvodne Lengvarský žiadal PCR testovanie, ktoré je presnejšie, po novom sa spustí veľké antigénové testovanie. Časť testov by si pritom mali ľudia urobiť sami doma. Lengvarský potvrdil, že sa budú musieť ešte zaoberať možnosťami, ako zabrániť podvodom.

VIDEO: Koaličná tlačovka: Dohodli sme sa. (24. 7. 2021)

Od začiatku júla je však na Slovensku už len 170 mobilných odberových miest. Keď narastie počet infikovaných, odberné miesta by mali byť aj na hraničných priechodoch, možno aj pri vstupoch do niektorých podnikov či dokonca na farách.

Lengvarský hovorí, že aj takto schválená novela je prípravou na tretiu vlnu pandémie. Kým očkovaní by mohli využívať digitálny Covid pass, nezaočkovaní sa budú musieť pri vstupe do niektorých prevádzok preukazovať potvrdeniami o negatívnom teste. Antigénové testovanie sa totiž do Covid passu nezapisuje, považuje sa za nepresné.

Kým pôvodná novela rátala, že PCR test bude platný týždeň, po novom sa budú musieť nezaočkovaní dať testovať každé dva dni. Platnosť antigénu je totiž určená na 48 hodín.

„Zatiaľ sa nič nemení,“ pripomína Lengvarský s tým, že od 9. augusta budú napríklad pendleri potrebovať PCR test každý týždeň. Zaočkovaní sa musia preukázať Covid passom.

VIDEO: Hádka v parlamente. Kotlebovci po oznámení dohody koalície na tlačovej besede nazvali poslancov zo Sme rodina klamármi.

Firmy, školy a kostoly sa nezavrú

Zamestnávatelia by podľa ministra Krajniaka mali dostávať testy od štátu, aby si mohli otestovať zamestnancov vo vlastnej réžii pred vstupom do budovy. Na otázky, ako však bude prebiehať testovanie, kto ho bude vo firmách realizovať, kontrolovať a zaznamenávať, musí ešte nájsť odpoveď ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom prá­ce.

Kto bude mať pozitívny test, mal by ísť na PCR test. Čo sa však bude ďalej, sa ešte len ukáže.

Vlastné antigénové súpravy by mali dostať aj školy. V priebehu týždňa by mal minister školstva Branislav Gröhling (SaS) predstaviť podrobnosti.

Testovať sa bude aj na farách. Predstavitelia koalície v nedeľu viackrát zdôraznili, že otvorené zostanú aj kostoly. Tiež zatiaľ bez podrobností.

V podstate jedinou výhodou pre očkovaných zostane, že aj pri zhoršenej epidemiologickej situácii sa budú preukazovať len dokladom o očkovaní. Využiť môžu aj digitálny európsky Covid pass. Pri určitých vstupoch by sa po novom nemalo prihliadať teda len na prekrytie horných dýchacích ciest, ale aj na digitálny Covid pass.

Len tlak opozície?

Novela v podstate spojila opozíciu. Smer trvá na protiústavnosti a šéf strany Robert Fico aj vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby právnu normu vetovala. No hneď aj avizoval, že začiatkom nadchádzajúceho týždňa sa poslanci obrátia na Ústavný súd.

Podľa Fica sa po prijatí novely začne na Slovensku chaos, pretože zákon nehovorí, kde všade budú opatrenia platiť. V prijatom zákone vidí zámer nútiť ľudí k očkovaniu. Zopakoval, že predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) a koalícia urobili kšeft za miliardu eur pri dohode o preplácaní testov.

Reagoval tak na obrovský obrat hnutia Sme rodina. To ešte v piatok vyhlásilo, že nebude za novelu hlasovať, pretože delí ľudí na očkovaných a neočkovaných, teda na dve kategórie. Hnutiu v tom výdatne pomáhali stovky protestujúcich, ktoré sa v piatok takmer dostali do parlamentu. Ešte v sobotu popoludní sa zdalo, že Sme rodina bude hlasovať proti novele. No v zákulisí sa odohrávali zrejme kruté rokovania. Ich výsledok ohlásila len časť koalície – bez zástupcov SaS a strany Za ľudí ešte počas rokovania poslancov o novele. A pred hlasovaním o novele v prvom čítaní.

Tzv. očkovacia novela, keďže pôvodne mala nútiť ľudí, aby sa zamysleli nad očkovaním a vnímali ho ako jednoduchšiu a lepšiu alternatívu, sa dostala prvý raz na rad v hlasovaní v sobotu večer. V nedeľu dopoludnia už hladko prešla druhým hlasovaním a tretím čítaním.