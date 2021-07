Papaláši do karantény nepôjdu?

Papalášizmus ako z veľkej knihy. Brnkanie po nose a vysmievanie sa všetkým bežným občanom. Škandál, ktorý by si v civilizovanej krajine žiadny politik nedovolil.Presne takto vnímam vyhlášku hlavného hygienika o cestovaní. V tej je uvedené, že držitelia diplomatických a služobných pasov majú po vstupe na Slovensko výnimku z povinnej 14-dňovej karantény. To je čo za drzosť ? Vírus našu vyhlášku nečíta a teda nemá odkiaľ vedieť, že ten alebo onen papaláš má vo vrecku diplomatický alebo služobný pas a preto ho má obísť. A to už nehovorím o tom, že služobný pas môže dostať prakticky každý štátny úradník…

Je zarážajúce, že ani v boji s pandémiou si vláda nedokáže opäť odpustiť takýto bezbrehý papalášizmus.

Vyzývam hlavného hygienika, aby ešte dnes upravil vyhlášku a zrušil tento drzý papalášizmus a s ním aj delenie na dve kategórie občanov. Na to nepotrebuje nikoho súhlas, môže to urobiť sám a okamžite. Má v rukách možnosť urobiť hrubú čiaru za nezodpovedným a provokatívnym konaním politikov, má možnosť prispieť k tomu, čo dnes najviac potrebujeme a tým je dôvera. Na Slovensku je dosť testov, aj dosť vakcín. To hlavné, čo nám chýba, je dôvera ľudí. A nakoniec, niektorým politikom karanténa určite neublíži…

Politici môžu hovoriť ľuďom koľko chcú, že očkovanie je najlepšia možnosť ochrany – keď zo 7 lídrov parla – mentných strán (Matovič, Kollár, Sulík. Remišová, Fico, Pellegrini, Kotleba) sú plne zaočkovaní len DVAJA. Len Boris Kollár a Veronika Remišová. Pokiaľ teda ostatní hovoria pravdu.

Zároveň vôbec nepochybujem o tom, že viacerí z nich pôjdu na dovolenku do zahraničia a budú sa vracať podľa iných pravidiel ako my všetci ostatní. Prečo? No pretože si to tak zariadili. Všetci členovia vlády a parlamentu majú výnimku. Všetci si môžu požiadať o diplomatický pas a mnohí ďalší štátni funkcionári majú služobné pasy. A tých sa obmedzenia po návrate domov netýkajú. Poďme budovať dôveru v štát. Jej prvým krokom je koniec papalášizmu a rovnaké podmienky pre návrat zo zahraničia pre všetkých

Dá sa to aj inak.