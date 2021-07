Politici vyhrali nad odborníkmi. Epidemiológ Pavelka: Vírus to rozdelí za nás

Dva dni sa koalícia prela o tzv. očkovaciu novelu. V sobotu večer a v nedeľu dopoludnia sa všetci chválili, že zabránili deleniu ľudí na dve kategórie: očkovaných a neočkovaných. Epidemiológ Martin Pavelka však varuje: „Vírus to rozdelí za nás.“

Pavelka z Inštitútu zdravotných analýz práve pripravuje materiál o rizikách novely, ktorú schválil parlament. Určený je pre premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO). Tvrdí, že na rokovaniach nebol žiaden odborník a výsledok je „neodborným dielom politikov“.

„Vo chvíli, keď prejdeme na antigénové testovanie, začne sa tretia vlna,“ upozorňuje epidemiológ. Aj šéfka zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková si myslí, že schválená novela zavedie opäť celoplošné testovanie. „Len sa to už nebude volať skríning,“ dodala.

V prípade zhoršenej situácie sa totiž všetci neočkovaní budú musieť podrobovať pravidelnému antigénovému testovaniu. Test by mal platiť 48 hodín – pri vstupe do práce, ale aj týždeň – pri prechode hraníc.

„Celoplošné testovanie malo zmysel vtedy, keď sme nemali vakcínu. Teraz, keď ju máme, tak to nemá zmysel,“ dodáva Pavelka. Podľa aktuálne platnej vyhlášky sa hľadí na ľudí ako na očkovaných a neočkovaných. Novela hovorí o ľuďoch zodpovedných a nezodpovedných. Zodpovední sú tí, ktorí majú plnú vakcináciu alebo negatívny test.

Presnejšie pravidlá sa však obyvatelia ešte len dozvedia. V polovici augusta, teda o tri týždne, by mal byť hotový nový Covid automat. Mal by rýchlejšie reagovať na možný nástup infekčnejšieho delta variantu koronavírusu. Infikovaný pacient totiž môže už na druhý či tretí deň vírus prenášať. Dosiaľ odborníci varovali pred využitím antigénových testov pri mutácii delta, pretože odhalia až infekčného človeka. Naopak, PCR testy, od ktorých sa však poslanci odklonili, odhalia už infikovaného.

Predbežne by sa mali prevádzky a obchody deliť na esenciálne – teda také, bez ktorých sa nikto nezaobíde, a také, ktoré nepotrebujeme nutne pre život. Esenciálne sú obchody s potravinami, lekárne či drogérie. Prístup do týchto prevádzok by mal byť obmedzený len pre infikovaných. Do ďalších prevádzok sa dostane bez problémov zaočkovaný človek, ktorý sa preukáže Covid passom. Nezaočkovaný bude potrebovať čerstvý test. „V prevádzkach bude z hľadiska epidemiologickej situácie platiť len obmedzenie počtu osôb na štvorcové metre,“ vysvetľuje hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

V podstate by sa mali zopakovať opatrenia, ktoré už Slovensko pozná. Len s tým rozdielom, že plne zaočkovaní nemusia absolvovať pravidelné testovanie. Ostatní sa budú testovať, pričom sa bude rozlišovať, ktoré antigény budú zadarmo a za ktoré si každý priplatí. Jedno testovanie by nemalo stáť viac ako päť eur.

„Testovanie znamená, že sme zlyhali v očkovaní,“ upozorňuje epidemiológ s tým, že v Spojených štátoch v súčasnosti 99 percent z denného počtu 200 až 500 úmrtí tvoria práve nezaočkovaní.

Pendlerom zriadia odberové miesta

Pre pendlerov aktuálne platí, že do 1. septembra majú výnimku z karantény, ak majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce a tiež majú negatívny výsledok PCR testu nie starší ako sedem dní.

„Systém na hraniciach, ktorý fungoval podľa toho, či je niekto zaočkovaný, alebo nezaočkovaný, fungoval z epidemiologického pohľadu perfektne,“ priblížil Pavelka. Plne zaočkovaní prechádzajú zatiaľ bez problémov cez hranice, podmienkou je registrácia v systéme eHranica. Ostatní musia do karantény, ktorá sa končí absolvovaním PCR testu.

„Úrad verejného zdravotníctva vypracuje novú vyhlášku, ktorá zohľadní, aby sa pendleri mohli pri prechode cez hranice preukazovať aj negatívnym výsledkom antigénového testu,“ spresnila Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva. Vtedy by mali aj na hraničných priechodoch vyrásť nové mobilné odberové miesta, aby si v nich mohli pendleri robiť každý druhý deň antigénový test.

No túto zmenu je ešte potrebné technicky implementovať do systému eHranica, čo si vyžiada pár dní.

„Nové znenie vyhlášky plánujeme vydať v priebehu tohto týždňa. Do tohto času platia pri prechode cez hranice súčasné pravidlá,“ priblížila Račková.

Radšej PCR

Zdravotnícky analytik Dušan Zachar z inštitútu INEKO si myslí, že teraz, keď sa ďalšia vlna pandémie na Slovensku ešte nerozvinula v plnej sile, bol ideálny priestor na to, aby hrali v prípade testovania prím presnejšie PCR testy, ktoré sú pri testovaní zlatým štandardom.

„Ale aj testovanie pomocou antigénových testov je lepšie ako žiadne testovanie v prípade nezaočkovaných,“ pripomína Zachar. Sám však spochybňuje to, že by testy mali byť zadarmo. „Otázka je, či to nie je náhodou diskriminácia zaočkovaných. Nezaočkovaní predstavujú pre spoločnosť väčšie riziko – či už zdravotné, alebo sociálno-ekonomické. Časť nákladov, a nemyslím tým len finančných, by mali preto niesť,“ podotýka.

Z hľadiska nákladovosti je preto preňho jednoznačne rozumnejšia voľba očkovanie. Jeden antigénový test stojí 3,5 eura, jedna dávka vakcíny od Pfizer/BioNTech 15,5 eura a PCR test približne 50 eur.

„Súčasný stav na Slovensku v prípade očkovania a protipandemických opatrení je klasickým problémom čierneho pasažierstva,“ upozorňuje Zachar a pripomína, že ak sa náklady v prípade týchto fenoménov rozkladajú v spoločnosti okato nespravodlivo a neefektívne, tak taká spoločnosť bude v dlhšom časovom horizonte upadať.

„Nebudú sa dodržiavať pravidlá a každý bude mať tendenciu vyberať si zo systému len čerešničky. A doplatia na to všetci,“ dodal analytik.