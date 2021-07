Letné tábory opatrenia nezastavili

Zástupcovia cestovných kancelárií Slniečko a Prima leto, ktoré denné tábory organizujú, hovoria, že v tejto letnej sezóne majú v táboroch okolo 3-tisíc účastníkov, podobne ako počas iných rokov.

„Počiatočné obavy sa rozplynuli a celkom spoľahlivo to funguje. V táboroch sme nemali žiadny prípad nákazy,“ povedal pre Pravdu Pavel Mráz z Prima leto. Žiadny nakazený ani človek s podozrením na COVID-19 sa podľa Veroniky Hollej z kancelárie Slniečko neobjavil ani u nich, pričom počas týchto prázdnin cestovná kancelária organizuje okolo 70 turnusov pobytových aj denných táborov. „Na denné tábory sa testy nevyžadujú, ale podľa usmernenia sa dôrazne odporúčajú. Niektorí účastníci ich majú,“ hovorí Hollá.

Mráz poukázal na problémy s testovacími miestami. „Jedno dieťa bolo údajne objednané na test dva dni pred nástupom do tábora, prišlo na testovacie miesto, ale to miesto bolo zrušené. Test mu presunuli na iné zastupujúce miesto, ale tam povedali, že má prísť až na druhý deň. Keď sa dieťa dalo otestovať o deň neskôr, výsledok testu nestihli do nástupu do tábora doručiť. Preto dieťa muselo nastúpiť až o deň neskôr,“ rozpráva. Rodičia výsledky testov predkladajú vytlačené alebo v SMS správach.

Čo sa týka hygienických opatrení, pri nástupe do tábora deti prejdú vstupným filtrom, merajú im teplotu, dbajú tiež na dôsledné umývanie rúk, dezinfekciu priestorov aj vetranie. Zástupcovia oboch organizácií tvrdia, že sa snažia čo najviac aktivít pre deti realizovať vonku. „Deti sú v tábore akoby v bubline a tam nemusia nosiť rúška. Mimo areálu tábora sa riadia podľa usmernení, v interiéroch rúška majú,“ povedala Hollá. Dodala, že deti sa nepresúvajú hromadnou dopravou, ale vlastnými táborovými autobusmi.

Na účastníkov letných táborov sa vzťahuje niekoľko výnimiek, negatívny PCR/LAMP test nie starší ako 72 hodín pred nástupom do tábora nemusia mať plne zaočkované deti, ďalej deti, ktoré prekonali COVID-19 nie viac ako 180 dní pred nástupom do tábora a od pondelka 26. júla aj deti do 12 rokov. Predtým to platilo pre deti do 10 rokov.