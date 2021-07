Nezaočkovaní by si liečbu mohli hradiť. Zákon je na to pripravený

„Očkovanie už nie je len o posudzovaní zdravotných faktorov za a proti, ale stalo sa súčasťou signalizácie príslušnosti jednotlivca k rôznym politickým a názorovým skupinám, a to na oboch stranách,“ mieni Vlachynský.

Obáva sa však, že cesta späť už nie je možná a každý ďalší pokus rozdeliť ľudí na dve skupiny povedie k prehlbovaniu existujúcej priepasti. „Väčšina opatrení, ako napríklad kontrola testov, aj tak bola a je v slovenskej realite iluzórna,“ tvrdí Vlachynský.

Varuje, že kľúčové je v tomto momente očkovanie rizikových skupín. Upozorňuje však na nízku zaočkovanosť vekovej kategórie nad 80 rokov.

„Tento problém sa ale nevyrieši naháňaním nezaočkovaných dvadsaťročných na testy,“ pripomína. Podľa neho cielená kampaň neznamená len reklamy v televízii, ale prácu priamo v teréne, cielenú na konkrétnych ľudí z tejto vekovej kategórie.

„Istou motiváciou, najmä pre rizikové skupiny, by mohlo byť povinné podieľanie sa na nákladoch liečby COVID-19 pre nezaočkovaných, čo by z ekonomického hľadiska pomohlo riešiť problém ,čiernych pasažierov'. Legislatíva na to už dávno existuje,“ upozorňuje Vlachynský a podľa jeho názoru by stačila by jednoduchá úprava zákona.

Ide priamo o zákon č. 363, podľa ktorého si môže zdravotná poisťovňa voči poistencovi nárokovať uhradenie nákladov, ktoré vynaložila na lieky, zdravotnícke pomôcky alebo dietetické potraviny poskytnuté poistencovi, ak mu boli poskytnuté preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu.

Znamená to, že ak pacient odmieta liečbu, ktorú navrhoval lekár, môže zdravotná poisťovňa žiadať finančnú spoluúčasť na liečbe od pacienta. Príkladom môže byť fajčiar s poškodenými pľúcami, ktorý aj napriek liečbe fajčí, alebo alkoholik, ktorý počas liečby pije.