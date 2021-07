Podnikateľa Bočkaya podľa expriateľky policajti nevydierali, Makóovi mal dať milión eur

Podnikateľa Dušana Bočkaya nevydierali policajti, ale vedome platil za služby v súvislosti so zahladením jeho trestnej činnosti. Vyplýva to zo stredajšej výpovede svedkyne Martiny Krištofovej na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku.

Za obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku sú v tejto veci obvinení bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Peter Gašparovič a bratislavský expolicajt Ladislav Vlčan. Podnikateľ v prípade figuruje ako poškodený.

Bývalá partnerka majiteľa a konateľa spoločnosti Bepol spomenula, ako viezla Bočkaya do Trnavy. On si odbehol a vrátil sa s tým, že vec je vybavená, povedala. Neskôr bol podľa nej nervózny a tvrdil, že veci nejdú tak, ako mu sľúbili. Bočkay jej mal povedať, že bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi dal dovedna jeden milión eur. Spomínal, že do troch-štyroch rokov by to mal mať na daňovom úrade vyriešené. Keďže sa s vecou nič nedialo, vymyslel plán, že udá ľudí, ktorí mu mali pomáhať, za vydieranie. Čo, samozrejme, urobil, spresnila.

Foto: TASR, Jakub Kotian ladislav vlčan Na snímke obžalovaný Ladislav Vlčan počas príchodu na pojednávanie na ŠTS 28. júla 2021 v Pezinku.

Bočkay od Krištofovej chcel, aby o vydieraní svedčila pred bratislavským vyšetrovateľom. Mala som dosvedčiť, že pán Makó a celá finančná správa ho vydiera. Takúto vec som nemohla potvrdiť, lebo sa absolútne nezakladá na pravde, zdôraznila. Trestná činnosť sa mala týkať nadmerného uplatňovania daňových odpočtov v súvislosti s vývozom okien a nakladaním s odpadom. Svedkyňa tvrdí, že jej bývalému partnerovi mali okrem iných pomáhať aj bývalý šéf finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník, či bývalý šéf NAKA Branislav Zurian.

Peter Gašparovič a Ladislav Vlčan sú obžalovaní z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku. V prípade dokázania viny pred súdom im hrozí trest odňatia slobody v trvaní od desiatich do 15 rokov. Zadržaní a obvinení boli v rámci kauzy Judáš zameranej na korupciu predstaviteľov bezpečnostných zložiek.