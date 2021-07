Malo by byť očkovanie proti COVID-19 povinné? Ak áno, podľa veku či profesie?

Malo by byť očkovanie proti koronavírusu povinné? Ak áno, malo by sa týkať všetkých ľudí či len rizikových? Alebo by to malo ísť podľa profesie?

Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov:

Povinné očkovanie vyvoláva v ľuďoch veľa nevôle, odporu, preto k nemu nepristúpili ani vlády iných štátov. Skôr by si mali ľudia uvedomiť osobnú zodpovednosť pri ochrane svojho zdravia a svojich blízkych, zraniteľných skupín obyvateľstva, ktoré sa nemôžu dať zaočkovať napríklad zo zdravotných dôvodov. Čím väčšie percento populácie je zaočkované, tým rýchlejšie spoločnosť dosiahne kolektívnu imunitu voči ochoreniu a tým reálnejšie je pominutie bezprostrednej hrozby pre životy a zdravie obyvateľstva. Štát vytvára vhodné podmienky na očkovanie a tie by sme mali využiť, zabrániť ďalším zbytočným úmrtiam, či už na COVID, prípadne kvôli zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov s ťažkými diagnózami. Najmä zdravotníci, ktorí sú v prvej línii, by sa mali dať zaočkovať a chrániť svoje zdravie, životy a pacientov. Takisto vekové skupiny ľudí nad 50 rokov sú veľmi rizikové a pokiaľ im to zdravotný stav dovoľuje, my pacienti ich prosíme, aby sa dali zaočkovať a nehazardovali so svojím zdravím.

Peter Weisenbacher, riaditeľ Inštitútu ľudských práv:

Povinné očkovanie nie je porušením ľudských práv, pretože zásah do osobnej slobody a integrity jednotlivca je dostatočne vyvážený tým, čomu sa hovorí verejné blaho. V tomto prípade je to zachovanie zdravia, životov a v prípade globálnej pandémie aj zachovanie akéhokoľvek spoločenského a ekonomického života. V súčasnosti máme viacero povinných očkovaní, ktoré sa robia v detskom veku, takže z právneho hľadiska nevidím žiadny problém, prečo by očkovanie proti COVID-19 nemalo byť povinné. V realite politici nemajú na takéto rozhodnutie odvahu. Určite by očkovanie malo byť povinné pre ľudí, ktorí pracujú v styku s občanmi, ktorý nie je dobrovoľný alebo voliteľný. Teda polícia, exekútori, zamestnanci súdov, všetci zástupcovia štátnej a verejnej správy. Každá osoba, s ktorou takto občan príde do styku, by mala byť povinne očkovaná, pretože inak štát porušuje ľudské právo na ochranu zdravia a zabezpečenie verejného zdravia. Ľudské právo je aj adekvátna zdravotná starostlivosť a pokiaľ máme preplnené nemocnice, tak ju štát nedokáže garantovať.

Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska:

Počas druhej vlny pandémie zomrelo mnoho ľudí a na nemocnice a ekonomiku to malo devastačný vplyv, tak by som bol najradšej, keby všetci ľudia boli zaočkovaní. Ale chápem, že to nie je možné, lebo nie je spoločenský a politický konsenzus. Podľa mňa by bolo vhodné, aby povinnosť bola daná pre pracovníkov v zdravotníctve, v sociálnych zariadeniach a v silových zložkách, teda armáda, polícia, hasiči. Apelujem na politikov, aby z témy nevybíjali politický kapitál v akomkoľvek zmysle.

Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory:

Podľa mňa by očkovanie malo byť povinné, minimálne pre zdravotníkov, sociálnych pracovníkov či opatrovateľov. Určite by som zvážil učiteľov, pretože deti sa neočkujú, a pritom môžu prenášať covid. Očkovať vekovú skupinu ľudí nad 65 rokov by tiež určite malo logiku.