Najvyšší správny súd hľadá dôstojné priestory

V pondelok 2. augusta začne oficiálne fungovať Najvyšší správny súd SR. Jej predseda Pavol Naď hovorí, že už tento týždeň začali s preberaním kasačnej agendy z Najvyššieho súdu SR.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dodala, že Najvyšší správny súd sa buduje na zelenej lúke. Bude riešiť spory občanov so štátom, no za kľúčové považuje, že bude mať disciplinárnu právomoc pre právnické profesie. Disciplinárne senáty by mali začať fungovať v novembri. Pričom by malo isť o jednoinštančné rozhodovanie, teda bez možnosti sa odvolať. Najneskôr súd začne riešiť prehrešky sudcov, pričom Kolíková len v ich prípadoch zvažuje aj možnosť, že by disciplinárny poriadok riešil aj možnosť odvolať sa. Aj to len vtedy, ak by disciplinárny senát zvažoval najvyšší trest, teda zbavenie sudcovskej funkcie.

Najvyšší správny súd bude aj podľa Kolíkovej, aj podľa Naďa sídliť v Bratislave. Do konca roka sa bude o priestory deliť s Najvyšším súdom na Župnom námestí. „Snažíme sa nájsť budovu v štátnom vlastníctve. Ak sa to nepodarí, máme v rozpočte prostriedky na komerčný nájom,“ vysvetlil Naď. Zdôraznil však, že priestory musia byť dôstojné, ale aj praktické.

V súčasnosti chýba Najvyššiemu správnemu súdu deväť sudcov, pričom by mali pribudnúť ešte v lete ďalší. Naď predpokladá, že plný stav bude až na budúci rok. Súd ráta so stovkou zamestnancov, v 1. augustu ich bude minimálne 62. „Vypísali sme výberové konania na trinástich asistentov sudcov. A dostali sme 60 prihlášok,“ pochválil sa Naď. Podľa neho sú všetky kľúčové pozície už obsadené, takže rozbeh súdu by mal byť bezproblémový. „Neobsadené sú pozície, bez ktorých sa vieme zaobísť, napríklad knižnica. To naozaj zvládneme,“ dodal Naď.