Minister vnútra rozumie snahe polície vyhnúť sa donucovacím prostriedkom na proteste

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) rozumie snahe polície vyhnúť sa využitiu donucovacích prostriedkov v súvislosti s protestom v centre Bratislavy. Mrzí ho, že neohlásené zhromaždenie znepríjemnilo deň vodičom aj obyvateľom mesta. V reakcii na priebeh protestu to uviedla riaditeľka tlačového odboru Kancelárie ministra vnútra SR Barbara Túrosová.

„Minister vnútra je od začiatku informovaný o priebehu zhromaždenia viceprezidentom Policajného zboru (PZ) aj riaditeľom Krajského riaditeľstva PZ Bratislava. Rozumie snahe polície vyhnúť sa použitiu donucovacích prostriedkov, ktoré by mohlo viesť k eskalácii napätia,“ uviedla Túrosová.

Ministra podľa jej slov tiež mrzí znepríjemnenie situácie obyvateľom Bratislavy. „O to viac, že jeho motívom je nezodpovedné zneužívanie pandémie a vytĺkanie politického kapitálu na úkor ochrany života a zdravia občanov SR,“ dodala.

Klus: Rezort vnútra by mal vysvetliť situáciu

Ak sú výsledkom protestov v hlavnom meste zablokované cesty a strach občanov z agresivity, inisterstvo vnútra by malo situáciu vysvetliť. Vyplýva to z vyjadrenia podpredsedu SaS a štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa v súvislosti s protestami v centre Bratislavy. Hnutie OĽANO si uvedomuje, že nepovolená akcia znepríjemnila život obyvateľov Bratislavy. Príčinu vidí v nezodpovednom správaní opozície. Jej predstaviteľov hnutie vyzvalo, aby prestalo s rozoštvávaním verejnosti.

„Ak sú výsledkom taktiky zablokované cesty a pocit strachu občanov Bratislavy z narastajúcej agresivity niektorých účastníkov protestu, tak je určite na mieste, aby ministerstvo vnútra celú situáciu čím skôr vysvetlilo a ponúklo opatrenia, aby sa podobné situácie neopakovali,“ uviedol Klus.

OĽANO hovorí o dôsledku nezodpovedného zneužívania pandemickej situácie opozíciou, ktorá uprednostňuje zisk preferencií aj za cenu zdravia a životov. „Vyzývame preto všetkých nezodpovedných politikov, aby s týmto rozoštvávaním verejnosti prestali, pretože na toto ich správanie doplácajú len slušní a ohľaduplní občania, a to nielen zhoršenou bezpečnosťou v uliciach hlavného mesta,“ uviedol Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

SaS vyzýva demonštrantov, aby nemanipulovali s dátami

Koaličná SaS vyzýva demonštrantov, aby protestovali kultivovane a nemanipulovali s dátami. Klus označil očkovanie za cestu, ako sa vrátiť k životu pred pandémiou. Neohľaduplnosť a prepadnutie klamstvám je podľa neho to posledné, čo v tejto chvíli potrebujeme.

„Rešpektujeme právo občanov slobodne vyjadrovať svoj názor a demonštrovať, ale aj to by sa podľa nás malo diať pokojným a vecným spôsobom. Nemôžeme tolerovať urážky a vulgarizmy, napríklad len pre to, že podporujeme očkovanie, a tým aj spoločenskú zodpovednosť voči druhým. Navyše, protestujúci okrem osobných útokov tiež zavádzajú a klamú verejnosť vymyslenými dátami a hoaxmi,“ podotkol Klus s tým, že riadiť sa faktami je výzvou pre nás všetkých.

Štvrtkové protesty proti pandemickým opatreniam vlády sa začali pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí. Demonštranti sa neskôr pohli a zablokovali cestu. Obmedzili tak dopravu v meste, keďže pri Hodžovom námestí sa nachádza dôležitá spojnica ciest. Neskôr sa začali presúvať aj smerom ku Kollárovmu námestiu, kde rovnako zablokovali križovatku.