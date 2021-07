Covid passy majú chyby. Nik za to vraj nemôže

Na to, aby pas fungoval, musia v ňom byť správne a najmä aktuálne údaje. Sáru z Malaciek očkovali druhou dávkou AstraZenecy ešte 16. júla. V Covid passe má však ešte aj dnes informáciu len o prvom zaočkovaní. Cez víkend cestuje s rodičmi do Chorvátska. Ak sa na hraniciach nebude môcť preukázať plnou zaočkovanosťou, musí ísť na test. Pri návrate na Slovensko sa bude musieť preukázať iba dokladom z očkovacieho centra.

„Tak ako pri všetkých technických riešeniach aj v tejto oblasti sa môže ojedinele vyskytnúť technický problém, ktorý odborníci okamžite aktívne riešia a odstraňujú. Problémy z praxe ukazujú, že človek napríklad zadá do systému nesprávne dáta alebo preklep napríklad v rodnom čísle,“ priblížila Zuzana Eliášová, hovorkyňa rezortu zdravotníctva.

Najčastejším problémom býva podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) nesúlad v mene alebo priezvisku, alebo jeho zmena, chýbajúce telefónne číslo, či nesprávny formát telefónneho čísla, alebo chyba pri zadávaní rodného čísla, teda údaje, ktoré zadáva do systému sám žiadateľ či vakcinačné centrum.

S podobným problémom ako Sára sa do redakcie Pravdy ozývajú aj ďalší čitatelia. Problém majú v podstate identický: Covid pass zaznamenal iba ich prvé očkovanie.

„Pri individuálnych problémoch s vydaním digitálneho Covid passu odporúčame obrátiť sa na NCZI. Okrem komunikácie cez call centrum ich možno kontaktovať aj cez formulár zverejnený na webovej stránke NCZI,“ dodala Eliášová.

Mailová aj telefonická komunikácia s NCZI je však ťažká – trvá aj hodiny, kým sa človek dovolá. Dostane odpoveď, že sa na jeho problém pozrú.

Z Malaciek nemá problém s Covid passom iba Sára. Ani ďalší dvaja mladí ľudia, ktorí sa zaočkovali druhou dávkou 16. júla, nemajú v Covid passe kompletné údaje.

Aj samotné NCZI priznáva, že systém je deravý. Informácie o očkovaní podľa hovorkyne centra Diany Dúhovej prichádzajú do centra z vyše sedemdesiatich informačných systémov, a aj to je dôvod, prečo je spektrum dátových chýb široké. „NCZI dáta nevytvára, dostáva ich a pracuje s tým, čo dostane,“ vysvetľuje Dúhová.

„Druhým najčastejším problémom je, že nesedí počet aplikovaných dávok vakcín. Ak ide o doplnenie vakcíny do certifikátu, toto prebieha v spolupráci s vakcinačnými centrami, ktoré samy musia vykonať opravu zaslaných údajov,“ dodala.

NCZI nevedie databázu problémov, a tak ani nevie spresniť, koľko reklamácií museli riešiť. Podľa spoločnosti Google si aplikáciu Green pass stiahlo na Slovensku vyše stotisíc ľudí.

Najväčšími prevádzkovateľmi očkovacích centier sú na Slovensku práve samosprávy. Ani tie nemôžu vylúčiť pochybenie, no chybu si nepriznávajú.

„V systéme, ktorý nie je plne automatizovaný a vstupuje doň človek, sa chyby úplne vylúčiť nedajú. Ak však po prvej dávke problém nebol a údaje pacienta sú už zanesené v systéme správne, problém, ktorý opisujete, bude zrejme vznikať niekde inde,“ upozorňuje Lenka Štepáneková, hovorkyňa banskobystrickej samosprávy.

S kritikou zo strany NCZI na adresu veľkokapacitných očkovacích centier nesúhlasia ani v Trenčíne. „Dve veľkokapacitné krajské očkovacie centrá, ktoré Trenčiansky samosprávny kraj prevádzkuje, majú minimálnu chybovosť pri odosielaní dát do systému NCZI. Samozrejme, chyba sa stať môže, no väčšinou sa s nimi stretávame najmä v prípadoch, keď sa nezhoduje miesto očkovania 1. a 2. dávkou vakcíny,“ priblížila Lenka Kukučková, hovorkyňa Trenčianskeho kraja. Problémy im spôsobuje to, ak do vakcinačného centra príde človek, ktorý bol prvou dávkou zaočkovaný v inom vakcinačnom centre, kraji, prípadne v inej časti Slovenska. „Tie však riešime zriedkavo a individuálne,“ dodala.

Zavolajte neskôr, prosím

Infolinka NCZI je stále preťažená. Ľudia sa na ňu obracajú už s akýmkoľvek problémom, a napriek tomu, že NCZI tvrdí, že rady telefonistov posilnili, výsledok týchto zmien zatiaľ ľudia hľadajúci odpovede nepocítili a musia desiatky minút čakať na vysvetlenie, ak si chcú na infolinke zistiť, prečo Covid pass nemajú alebo informácie v ňom sú neúplné.

Napríklad v utorok 27. júla podvečer telefónny automat hlásil, že doba čakania je zhruba 50 minút. „Počas dňa bola telefónna linka taká preťažená, že ma rovno vyplo. Keby bola tá linka aspoň bezplatná. Štát zarába ešte aj na svojej neschopnosti, keď oberá o peniaze ľudí, ktorí sa dožadujú informácií,“ sťažuje sa Sára.

Ten, kto sa nechystá do zahraničia, pomôže si dočasným certifikátom o očkovaní. Aj to len do polovice augusta. Preukázať sa dá aj pomocou aplikácie zdravotnej poisťovne, no ani tie nemôžu za zlé údaje a poistencom nevedia pomôcť.

„Keď som chcela problém vyriešiť v pobočke zdravotnej poisťovne v Malackách, nepomohli mi a odkázali ma na NCZI,“ krúti hlavou Sára.

Sára sa snažila stihnúť očkovanie ešte pred dovolenkou v Chorvátsku. Podľa informácií ministerstva zahraničných vecí pri vstupe do Chorvátska stačí aj potvrdenie o prvej dávke AstraZenecy v období od 22. do 84. dňa od podania. Lenže Sáre od podania prvej dávky uplynie cez víkend 84. deň, a preto bude musieť ísť pred cestou do Chorvátska na test.

„Napriek tomu, že som zaočkovaná už druhou dávkou AstraZenecy, budem musieť absolvovať antigénový test na Slovensku. Neviem takto využiť výhodu Covid passu a ešte si musím zaplatiť aj test. Ministerstvo zdravotníctva aj s NCZI takto demotivujú ľudí dať sa zaočkovať. ,Lepšiu kampaň' na očkovanie ani vymyslieť nemohli,“ hovorí Sára.

Lákadlo na podvodníkov

Covid passy by sa mohli používať nielen pri prechode z krajiny do krajiny, ale aj vnútroštátne. Teda napríklad pri vstupe do reštaurácie alebo do niektorého z obchodov. Mať takto informácie o teste či očkovaní na jednom mieste je oveľa jednoduchšie.

Certifikáty budú podľa Daše Račkovej, hovorkyne Úradu verejného zdravotníctva, podobne ako počas lockdownu v druhej vlne kontrolovať majitelia alebo zamestnanci prevádzok.

Je veľmi pravdepodobné, že aj Covid passy sa budú falšovať. Na Slovensku sa podľa informácií Pravdy dá získať falošné potvrdenie o očkovaní za dvesto eur.

S podobným problémom aktuálne bojujú v Taliansku, kde za necelé dva týždne, od 6. augusta, budú ľudia potrebovať Covid pass na miesta, ako sú reštaurácie, bary, telocvične a kiná. Preto vydali novú aplikáciu, ktorá vie rozoznať, či ide o falzifikát, alebo nie.

Správy v talianskych médiách však hovoria, že falšované potvrdenia sa na sociálnych sieťach predávajú za sto až dvesto eur. Stačí na to iba doklad totožnosti. Podvodníci sľubujú, že do 72 hodín pripravia digitálny Covid pass. Ponúkajú dokonca aj rodinné balíčky, kde možno získať štyri alebo šesť potvrdení naraz za cenu od 300 do 450 eur.