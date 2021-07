Zomrel exprokurátor Michal Serbin, ktorý figuroval v kauze únosu Michala Kováča mladšieho

Vo veku 68 rokov zomrel v stredu bývalý prokurátor Michal Serbin. Figuroval najmä v kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho do zahraničia.

Správu priniesol portál noviny.sk. Z únosu Kováča ml. Serbin obžaloval 13 ľudí vrátane bývalého šéfa SIS Ivana Lexu. Od toho momentu ho 24 hodín denne museli strážiť ozbrojení policajti.

Obrovský tlak vyvíjaný na Serbinovu osobu sa odrazil aj na jeho psychike, keď v roku 2003 skončil na psychiatrii. Neskôr odišiel do invalidného dôchodku a venoval sa hudbe.

Michal Serbin sa ku práci prokurátora na Krajskej prokuratúre v Bratislave dostal po roku 1998. Mal na starosti všetky kauzy Ivana Lexu. Prokurátorom bol do roku 2004. Spracoval obžalobu v kauze zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny, uvádza portál.

Ďalej uvádza, že Serbin z práce odišiel v dôsledku ochorenia maniodepresívnej psychózy, uprostred prebiehajúceho súdneho konania. Sám svoju hospitalizáciu na psychiatrii odôvodnil veľkou medializáciou prípadu a stresovým faktorom na svoju osobu.

„Nič lepšie sa mi nemohlo stať. Nemusím si ničiť nervy so všetkými idiotmi. V najlepšom treba odísť. Snažil som sa, ale všetko to išlo navnivoč. Nemalo to žiadny efekt.“ povedal Serbin na koniec svojho pôsobenia na prokuratúre.