Vyjadrenie názoru nemôže prerásť do agresie, reaguje na protesty prezidentka

Občania majú právo protestovať proti opatreniam, ktoré majú chrániť ich zdravie a životy. Vyjadrenie názoru však nemôže prerásť do agresívnych výziev, ani do fyzických konfliktov. V reakcii na protesty v Bratislave to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Vládou prijaté opatrenia sa podľa hlavy štátu môžu v súčasnosti zdať ako predčasné a zbytočne tvrdé, s nástupom tretej vlny sa však ukáže ich opodstatnenie.

„Nikto nenúti nikoho očkovať sa, nesmieme ale zabúdať, že tu nejde len o slobodné rozhodnutie nezaočkovať sa, ale zároveň ide aj o právo ostatných na ochranu svojho zdravia,“ poznamenala Čaputová. Dodala, že nezaočkovaní nemajú pred vírusom ochranu a preťažený zdravotnícky systém nezvládne naplno pomáhať ľuďom s ochorením COVID-19 aj ľuďom s inými diagnózami. „Preto potrebujeme najmä solidaritu a pokojný a vecný tón diskusie,“ tvrdí.

Heger: Situácia zo štvrtkového protestu sa nesmie opakovať

Situácia zo štvrtkového protestu v centre Bratislavy, keď demonštrujúci zablokovali cesty v okolí Hodžovho námestia a polícia voči nim zakročila až po niekoľkých hodinách, sa podľa premiéra SR Eduarda Hegera (OĽANO) nesmie opakovať. „K takému niečomu nesmie dochádzať a je úlohou polície, aby takéto zhromaždenia zvládla,“ vyhlásil.

Výdobytok demokracie podľa predsedu vlády je v tom, že ľudia môžu prejaviť svoj názor. Mali by to však robiť, ako tvrdí, slušne a bez toho, aby obmedzovali slobodu druhých. „Polícia by mala takéto zhromaždenia regulovať, aby mohli vyjadriť svoj názor, ale v žiadnom prípade neohrozovali ostatných ľudí. Vrátane novinárov, ktorí si robia len svoju prácu,“ skonštatoval Heger.

SaS: Ak by sa situácia opakovala, možno hovoriť o zlyhaní polície

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva políciu, aby sa pri dnešných plánovaných protestoch nezopakovala situácia zo štvrtka. V stanovisku, ktoré zaslal hovorca liberálov Ondrej Šprlák, zároveň poslanecký klub SaS odsúdil štvrtkové agresívne a vulgárne správanie demonštrantov.

„Napriek tomu, že kričia hoaxy o tom, ako sa im zasahuje do ľudských práv očkovaním, zasiahli oni svojím konaním do práv všetkých slušných ľudí. Bolo zahanbujúce vidieť, ako sa títo ľudia neštítili preniesť svoje agresívne správanie zo sociálnych sietí aj na ulicu a na novinárov," priblížila SaS.

Poslanci za stranu preto vyzvali políciu, aby zabezpečila poriadok a priechodnosť dopravy a aby neboli obmedzovaní ľudia, „ktorí chodia normálne do práce". „Ak by sa podobná situácia zo štvrtka zopakovala aj dnes, považovali by sme to za závažné zlyhanie policajného vedenia," dodala strana.

Vo štvrtok ráno sa na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom v Bratislave začal oficiálne neohlásený protest proti očkovaniu, pandemickým opatreniam i proti prezidentke, členom vlády i parlamentu. Podľa polície sa na proteste pred palácom zúčastnilo 1000 až 1500 ľudí. Protestné zhromaždenie pokračuje aj v piatok. Zúčastňujú sa na ňom zatiaľ len desiatky ľudí.