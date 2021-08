NÁZOR: Matovičova očkovacia lotéria. Aké jednoduché je všetko skomplikovať

Prečo robiť niečo jednoducho, keď sa to dá zložito... Aktuálny minister financií Igor Matovič (OĽaNO) je majstrom prezložitých kúskov.

Už heslo celonárodnej lotérie Byť zdravý je výhra je čudné. Najmä, ak vnímame, že lotéria má podporiť očkovanie. To očkovanie, o ktorom nie tak dávno hovoril spolu s aktuálnym premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) ako o lieku. Vakcína nevylieči, ale výrazne zvyšuje šancu, že koronavírus ako spoločnosť vytlačíme a porazíme.

Nebuďme však detailisti, keď už je konečne šanca byť nielen zaočkovaný, ale aj trošku bohatý na dosah. Lebo peklo sa len ten teraz začína.

K dispozícii budú štyri výhry. Základná výhra je tisícka, potom je štandardná výhra – 10-tisíc, automatická výhra znamená tisícku a prémiová výhra 100-tisíc eur.

Kto sa chce zúčastniť lotérie, musí byť nielen očkovaný, ale musí mať aj počítač alebo podobné zariadenie, aby na lotériovej stránke vyplnil dotazník. Ten zatiaľ nie je k dispozícii, ale vraj bude. A hádam ešte 1. augusta.

V dotazníku chcú vedieť meno, adresu, telefón, rodné číslo, e-mail… To všetko tento štát má už niekoľkokrát zaznamenané.

V nevýhode sú tí, ktorí nemajú počítač alebo podobné zariadenie, ani telefón. Je ich dosť a sú to zväčša starší ľudia. Tí, ktorých potrebujeme zaočkovať, aby sme si mohli vydýchnuť a povedať, že ich ako-tak chránime pred vírusom.

Dôkaz by azda mohlo podať Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré by azda mohlo vedieť, že mnohé údaje spojené s očkovaním či testovaním posielalo len na jedno telefónne číslo.

Ešte by sme si mohli povedať, že starkým nejakých stotisíc euro netreba.

Poďme však ďalej: žrebovanie bude každý týždeň. Kto chce vyhrať 100-tisícovú prémiu, musí sledovať reláciu verejnoprávnej televízie. Nie preto, aby videl, či je všetko čisté a transparentné. Ale preto, lebo v rámci programu zaznie heslo. Potom moderátor alebo niekto fakt zodpovedný zavolá na vyžrebované telefónne číslo a jeho majiteľ musí zodvihnúť do 20 sekúnd. Nie, nie, ešte nemá peniaze v kešeni. Najskôr musí povedať heslo.

Ak mal niekto pochybnosti, prečo príprava lotérie trvala vyše mesiaca, odpoveď je jasná: Na vymyslenie takto komplikovaných podmienok to bolo času aj málo…

Tisíc, desaťtisíc, stotisíc? Očkujte sa a vyhrávajte!

Očkovanie zvyšuje šancu, že koronavírus vytlačíme. Nezničíme ho, ale vytlačíme na okraj. Lebo len tak si sedieť niekde na lavičke a užívať si život, sledovať ľudí, zvieratá, rastliny… – to je tá výhra.

A práve vakcína každému dáva šancu sedieť si na lavičke a nie ležať na nemocničnej posteli a dúfať, že tento nádych ešte nie je ten posledný.

Preto by výhrou nielen v tejto lotérii malo byť odstúpenie ministra financií. Nie preto, že sa volá Igor Matovič. Ale preto, že si vôbec dovolil dať do lotérie životy ľudí. Ten humbuk naokolo, to je už len tak také matovičkovské tornádo. Je na nás, ako veľmi nás zničí.