Pravidlá sa na hraniciach menili už piaty raz

Vyhláška sa na ľudí, ktorí prichádzali na Slovensko, dívala ako na zaočkovaných a tých, ktorí musia do karantény. Ústavný súd na podnet opozičných politikov však platnosť vyhlášky 16. júla zastavil. Do platnosti sa mala dostať jej staršia verzia, ktorá rátala s cestovateľským semaforom a delením krajín, z ktorých cestovatelia prichádzali, na bezpečné a nebezpečné.

Ústavný súd Mikasovi vyčítal, že za očkovaných považuje aj ľudí len s prvou dávkou vakcíny.

Vyhláška, napadnutie, rozhodnutie

Hlavný hygienik Mikas 19. júla reagoval na rozhodnutie Ústavného súdu novou vyhláškou. Prvoočkovancov, ktorí už medzitým stihli vycestovať na dovolenky, upokojil. Ak sa stihli dať zaočkovať do 9. júla, mohli ukončiť karanténu po negatívnom výsledku testu hneď v prvý deň po návrate.

Vyhlášku opäť napadli opoziční poslanci, Ústavný súd opäť vyznačil, čo je sporné. „Posudzovaná vyhláška sa nedôsledne vyrovnala s výhradami Ústavného súdu vo vzťahu ku kategorizácii osôb nespadajúcich do režimu plne zaočkovaných osôb,“ tvrdí v rozhodnutí Ústavný súd, ktorému sa nepáčilo, že zaočkovanci jednou dávkou do 9. júla mali iné pravidlá a mohli karanténu ukončiť hneď v prvý deň karantény.

„Ústavný súd zverejnením uznesenia pozastavil časť paragrafu 9 vyhlášky č. 231 pre osoby po prvej dávke vakcíny, ktorú absolvovali do 9. júla,“ informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva.

Ústavný súd to vysvetľuje tak, že v ich prípade uplynul príliš krátky čas na to, aby sa im v tele vytvorila aspoň minimálna hladina ochranných protilátok.

„Toto prechodné obdobie malo platiť do pondelka 2. augusta, zverejnením uznesenia Ústavného súdu však prestalo platiť už v sobotu,“ doplnil Eliáš.

V súčasnosti teda tieto osoby po vstupe na Slovensko idú do domácej karantény s tým, že najskôr na piaty deň podstúpia PCR test. „Ak je výsledok testu negatívny, karanténa sa im končí,“ dodal Eliáš.

Ústavný súd sa zároveň ospravedlnil a doplnil, že zmena vyhlášky sa netýka detí od 12 do 18 rokov veku. Tie sa teda do 9. augusta považujú za plne zaočkované, ak cestujú v sprievode plne zaočkovaných rodičov. Po tom dátume musia ísť aj deti do povinnej 14-dňovej karantény, ktorá sa dá ukončiť na piaty deň negatívnym výsledkom PCR testu.

Pôvodné uznesenie hovorilo o pozastavení celého paragrafu spomínanej vyhlášky, čo by sa dotklo aj pendlerov.

Ďalšie zmeny pre pendlerov

V tento týždeň by ešte mala vyjsť nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá bude upravovať podmienky pre pendlerov.

„Úrad verejného zdravotníctva vypracuje novú vyhlášku, ktorá zohľadní, aby sa pendleri mohli pri prechode cez hranice preukazovať aj negatívnym výsledkom antigénového testu,“ priblížila Dáša Račková hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva.

Túto zmenu je však podľa Račkovej ešte potrebné technicky implementovať do systému eHranica, čo si vyžiada niekoľko dní. Bude však platiť len do 1. septembra, keď by sa mali znova všetky podmienky "prekopať“, pričom bude potrebné zohľadniť aj nový Covid automat, na ktorom aktuálne rezort zdravotníctva pracuje. Hotový by mal byť už v polovici augusta, no ani štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Szás si netrúfa povedať, kedy materiál zverejnia. „Odborníci ho pripravia, no nakoniec ho aj tak musí schváliť vláda,“ pripustil.

Nový Covid automat by mal brať do úvahy aj mieru zaočkovanosti v jednotlivých regiónoch.

Opatrenia budú miernejšie pre okresy, kde bude zaočkovaná viac ako polovica ľudí nad 50 rokov. Najprísnejšia forma lockdownu by podľa aktuálnych čísel bola zavedená len v okresoch na strednom Slovensku, na východe či Kysuciach.

Pravidlá pri príchode zo zahraničia

Pre každého platí povinná registrácia vo formulári eHranica. Ak na Slovensko osoba vstupuje letecky, musí pred vstupom zároveň vyplniť formulár na mindop.sk/covid. Všetky nezaočkované osoby, ktoré vstúpia na Slovensko, sú povinné ísť do karantény.

Zaočkovaní sú tí, ktorí majú najmenej 14 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak je vakcína dvojdávková. Ak je jednodávková, tak musí ubehnúť najmenej 21 dní po aplikácii vakcíny. Tí, čo prekonali ochorenie COVID-19, a ešte neuplynulo 180 dní od vyliečenia, sa považujú za plne zaočkovaných dva týždne od prvej dávky.

Prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov. Zaočkované osoby po vstupe na Slovensko nemajú nariadenú karanténu.

Nezaočkovaní sa musia pri každom návrate zo zahraničia zaregistrovať cez eHranicu. Po príchode nasleduje povinná karanténa, ktorá sa aj pri bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením 14. dňa. Karanténa platí aj pre všetkých členov spoločnej domácnosti, ktorí nie sú zaočkovaní alebo nemajú inú výnimku z karantény.

Karanténu je možné ukončiť negatívnym výsledkom RT-PCR testu, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Test je v tomto prípade hradený štátom. Na PCR vyšetrenie bude osoba objednaná automaticky po registrácii v eHranici.

Výnimky pre nezaočkovaných sa týkajú ľudí, ktorí nemôžu byť zaočkovaní zo zdravotných dôvodov, predložia o tom lekárske potvrdenie od špecialistu a zároveň majú negatívny výsledok PCR testu nie starší ako 72 hod.

Do 1. septembra sa pendleri a všetci, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do sto kilometrov od hraníc, musia pri prekročení hraníc preukázať negatívnym výsledkom PCR testu, ktorí nie je starší ako sedem dní.

Pendlerom do 1. septembra 2021 stačí jedna registrácia cez formulár eHranica a majú výnimku z karantény, ak majú potvrdenie od zamestnávateľa o mieste výkonu práce a tiež majú negatívny výsledok PCR testu nie starší ako sedem dní.

Nová vyhláška by mala už rátať aj s použitím antigénových testov. Otázne však je, ako dlho budú platiť.

Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať, deťom od 12 až 18 rokov platí prvá registrácia do 9. augusta 2021. Dieťa do 12 rokov sa nemusí testovať, karanténa sa mu končí vtedy, keď ostatným nezaočkovaným členom domácnosti. Po 9. auguste bude rozhodovať, či je osoba nad 12 rokov zaočkovaná.

ZDROJ: ÚVZ