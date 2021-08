Obavy z epidémie slabnú. Rovnako aj dôvera vo vládu

Vyplýva to z najnovšej vlny prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorá sa realizovala od 15. do 20. júla. Teda v čase, keď na Slovensku bola priaznivá epidemiologická situácia a počty hospitalizovaných klesali. Menej ohrození sa pritom cítia ľudia, ktorí sa neplánujú dať zaočkovať. Prevládajú muži a ľudia so základným vzdelaním. V rámci zberu údajov priznali, že už tak neobmedzujú svoje kontakty a nedodržiavajú aktuálne platné opatrenia.

Aktuálna epidemiologická situácia sa prejavuje aj v dôvere vláde. Najvýraznejší pokles dôvery prieskum zaznamenal vlani na jeseň. Kým ešte v máji dôverovalo vláde vyše 40 percent ľudí, v októbri to bola štvrtina a v decembri dokonca len 21,5 percenta.

Keď v marci odstúpil vtedajší premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí, nástup novej vlády Eduarda Hegera (všetci OĽaNO), dôvera v kabinet stúpla: kým v marci to nebolo ani 15, v máji už 17 percent.

Trend rastúcej dôvery vo vládu sa v najnovšom výskume nepotvrdil a dôvera vo vládu v súvislosti s koronakrízou stagnuje na úrovni 16,7 percenta. Oproti máju tiež mierne poklesla dôvera v zdravotníctvo (z 50,1 na 42,7 percenta) a vo vedecké inštitúcie na Slovensku (zo 46,6 na 43,4 percenta).

Komu Slováci dôverujú pri koronakríze? (v %) vláda zdravotníctvo vedecké

inštitúcie 2020 apríl 54,4 77,1 67,5 máj 41,8 61,7 55,2 september 28 46,4 43,4 okt./nov. 25,2 46,9 48,5 december 21,5 49,3 46,8 2021 jan/feb 23 50,6 50,4 marec 14,2 51,1 45,7 máj 17,2 50,1 46,6 júl 16,7 42,7 43,4 Zdroj: ZDROJ:PRIESKUM AKO SA MÁTE SLOVENSKO? SAV, MNFORCE, SEESAME, 15. – 20. 7. 2021

S dôverou vo vládu súvisí aj ochota dať sa zaočkovať. Približne pätina z už zaočkovaných respondentov a vyše 26 percent tých, ktorí sa chcú dať zaočkovať, vláde a jej riešeniu koronakrízy dôveruje. No medzi skupinou, ktorá sa nechce dať zaočkovať, je to len 5,9 percenta.

Podobné je to aj pri zdravotníctve. Dôveruje mu 57 percent už zaočkovaných, ale iba 25,6 percenta tých, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. Rovnako aj vedeckým inštitúciám dôveruje vyše 63 percent zaočkovaných a iba 20 percent respondentov, ktorí sa nechcú dať zaočkovať.

Približne pätina (19,3 percenta) respondentov uvádza, že je pre nich dôležitý postoj k očkovaniu u politikov, ktorí sú im blízki. Pre 39,8 percenta respondentov postoj ich obľúbených politikov k očkovaniu nie je dôležitý a 40,9 percenta respondentov nemá žiadnych politikov, ktorí sú im blízki. Spomedzi tých respondentov, ktorí sa plánujú dať zaočkovať, je postoj im blízkych politikov k očkovaniu dôležitý až pre 37,4 percenta.

Kontinuálny prieskum iniciuje Sociologický ústav a Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, MNFORCE a agentúra Seesame. Doteraz sa realizovalo šesť zisťovaní v minulom roku a štyri v tomto roku.