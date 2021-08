Matovič: Držme si klobúky, na deltu sa vrháme s holými rukami

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) vyrátal, že do dosiahnutia 85-percentnej zaočkovanosti chýba asi 800 dní.

VIDEO: Matovič: Nehádžme nezaočkovaných do jedného vreca s antivaxermi.

Len druhý deň sa očkovaní môžu hlásiť do lotérie a snívať o 100-tisícovej výhre. Len druhý deň sa môžu hlásiť o verbovné tí, ktorí niekoho presvedčili, aby sa dal zaočkovať. A muž, ktorý to vymyslel hovorí, že sa do boja s deltou Slovensko vrhá „holými rukami“.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) vyrátal, že do dosiahnutia 85-percentnej zaočkovanosti, chýba asi 800 dní. Odborníci totiž hovoria, že pri delta variante koronavírusu by zaočkovať mala dosahovať 85 až 90 percent. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) dokonca predpokladá, že bude potrebná 95-percentná zaočkovanosť.

„Posledné dni sa denne podá cca 3 000 vakcín prvoočkovaným,“ vyrátal Matovič. „Ak budeme ďalej napredovať takýmto ,tempom', 85% zaočkovanosť potrebnú pre dosiahnutie kolektívnej imunity dosiahneme cca v októbri 2023,“ pokračuje s tým, že to by sa nemohlo ešte viac znížiť tempo očkovania.

Akoby nerátal s tým, že tempo očkovania by sa malo zvýšiť. Aj vďaka očkovacej lotériu, do ktorej sa možno od nedeľného večera prihlásiť a očkovaní majú šancu vyhrať dokonca 100-tisíc eur. Alebo aj vďaka vyplácaniu bonusu ľuďom, ktorí iných presvedčia, aby sa dali zaočkovať.

Pravidlá lotérie sú zložité, bonus sa bude vyplácať až po druhej vakcinácii, ale obe akcie rezort financií pripravil práve preto, aby sa zaočkoval dostatok ľudí. Útvar hodnoty za peniaze pritom vyrátal, že lotéria s nákladmi vyše 26 miliónov eur bude návratná, ak presvedčí k očkovaniu oboma dávkami aspoň šesťtisíc ľudí. A systém finančných bonusov za 24 miliónov eur bude v poriadku, ak presvedčí aspoň 24-tisíc ľudí, ktorí by sa inak zaočkovať nedali.

Napriek tomu je Matovič skeptický. „Držme si klobúky, dobrovoľne sme sa rozhodli vtrhnúť do boja s Deltou s holými rukami a bez zbraní, ktorých máme plné sklady,“ píše.

Nie je však konkrétny, o aké zbrane ide. V skladoch je však v súčasnosti najviac antigénových testov, ktoré však odborníci neodporúčajú používať práve pri delta variante, pretože nedokážu zachytiť vysoké percento pozitívnych. V skladoch už určite nie je vakcína Sputnik V, podľa rezortu zdravotníctva Slovensko nespotrebovanú očkovaciu látku vrátilo. Ostatné vakcíny prichádzajú priebežne.

Ešte skeptickejší je Matovič k tretej vlne pandémie, ktorá sa očakáva opäť na jeseň. „Lebo veríme, že Slovensko bude mať šťastie a tretia vlna nás obíde. Nuž,“ dodal na záver svojho statusu na sociálnej sieti.

V pondelok Matovič len tak mimochodom spomenul, že koncom júla uvoľnil 3,9 milióna eur pre ministerstvo zdravotníctva. Sú to peniaze určené na očkovaciu kampaň. „Ale musia byť vynaložené účelne a efektívne a nie znova hodené do koša,“ pripomenul Matovič, ktorý sa netají nesympatiami k ministrovi, ktorého na post nominovalo jeho vlastné hnutie.