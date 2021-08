'Neočkovaní sú TUPELO'. Matovič kritizuje štátnu úradníčku od Lengvarského

„Hocičo som ochotný pochopiť, ale aby vysokopostavená štátna zamestnankyňa Ministerstva zdravotníctva (!) nazývala ľudí, ktorí sa na základe akýchkoľvek dôvodov doteraz nezaočkovali, tupelami (“Buď si tupelo a neočkuješ sa alebo nie si tupelo a očkuješ sa.”) je najabsurdnejšia očkovacia kampaň ministerstva vo svete,“ uviedol Matovič na sociálnej sieti.

Reagoval na status Zuzany Vargovej, riaditeľky Odboru tvorby strategických zámerov z Ministerstva zdravotníctva z 30. júla 2021. Okrem iného sa v ňom objavilo:

„Tu bude niekto isto namietať, že bolo treba sa viac snažiť formovať. Veď iste, krajiny s lepšími kampaňami, jednoznačnými pokynmi a odvážnejšími politikmi majú lepšie výsledky. Na druhej strane, aby sa po tom, ako tu rok a pol všetci žijeme ako chuji pozatváraní, poizolovaní, orúškovaní, po tom, keď každý aspoň nepriamo poznal obeť covidu a o pandémii sa píše ešte aj na toaletnom papieri, sme sa hrali na to, že je to problém informovanosti, tak zas pardón. To ak vám po tomto celom nedoplo, tak ste tupelo.“

Igor Matovič k statusu uviedol, že „slečinka sa týmito siláckymi a tupými vyjadreniami síce veľmi zavďačí svojmu progresívnemu publiku, ALE nezaočkovaných ľudí k očkovaniu určite nezíska ani jedného.“ Obrátil sa na ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, nech zariadi, aby „toto Tupelo viac nerobilo hanbu štátnej službe a pôjde kade ľahšie svinskym krokom“.

Vargová Matoviča nemá príliš v láske, keďže už v polovici apríla na sociálnej sieti skonštatovala, že „nikto (a za tým si stojím, že naozaj nikto) v histórii Slovenska neurobil pre vnútorný rozvrat tejto krajiny viac ako Igor Matovič. On je skĺbením Mečiarovej arogancie moci, Ficovej bezohľadnosti voči našej budúcnosti a Dankovsko-Kotlebovskej služby cudzím záujmom. Ak si mám vybrať medzi predčasnými voľbami a týždňom navyše s hentým ZPH vo funkcii, beriem voľby“.

(pozn. ZPH je hanlivé označenie pre Igora Matoviča, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach po jeho výmene názorov s Radom Baťom, manželom šéfky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzany Baťovej) a ktoré Baťo na svojom profile definoval ako Z(babelé), P(sychopatické) H (..no)). Časť odporcov Matoviča túto skratku začalo používať vo svojich statusoch.